Франция е против НАТО да участва в международна мисия за гарантиране на корабоплаването в Ормузкия проток

Франция отхвърли идеята НАТО да участва в международна мисия за гарантиране на свободното корабоплаване в Ормузкия проток, заяви говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Нашата позиция е ясна и последователна. Северноатлантическият договор се отнася до северноатлантическото пространство. Нито това е предназначението на НАТО, нито алиансът е най-подходящият формат за ангажиране с въпроси, свързани с Близкия изток и Ормузкия проток", каза Конфаврьо пред журналисти.

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул подчерта, че Берлин е готов да поеме по-голяма лидерска отговорност в НАТО на фона на плановете на САЩ за изтегляне на хиляди военнослужещи от Европа, предаде ДПА.

„Целта ни е ново споразумение за споделяне на отговорността, което отразява икономическия и военен потенциал на Германия и на Европа“, заяви той преди началото на срещата на външните министри от НАТО в шведския град Хелсингбори.

„Германия приема лидерската си отговорност“, добави Вадефул.

Той каза още, че Германия иска да достигне целта на НАТО за изразходване на 5% от БВП за отбраната и свързаното с нея укрепване на отбранителните способности колкото се може по-скоро.

На срещата на върха на НАТО през 2025 г. членовете на алианса се споразумяха, че в бъдеще ще изразходват най-малко 3,5% от БВП за отбрана. Още 1,5% ще бъдат изразходвани за свързани с отбраната разходи, като инфраструктура, като по този начин целта за разходи ще бъде общо 5% от БВП до 2035 година.

Вашингтон настоява за по-приемливо за него споделяне на отговорността в алианса и казва, че иска Европа да поеме по-активна роля, за да могат САЩ да се съсредоточат повече върху предизвикателствата от страна на Китай, посочва ДПА.

Тръмп неотдавна каза, че 5000 американски военни ще бъдат изтеглени от Германия. Получи се и объркване дали разполагането на хиляди военнослужещи в Полша ще продължи по план.

Очаква се държавният секретар на САЩ Марко Рубио да се присъедини към срещата в Швеция утре.

Освен укрепването на европейската отбрана се очаква министрите да обсъдят и войната в Иран и блокадата на Ормузкия проток. Вадефул повтори, че Германия е готова да помогне на Вашингтон, като поеме активна роля в международните усиля за гарантиране на сигурността на ключовия маршрут за световните енергийни доставки.

Американският държавен секретар Марко Рубио разкритикува остро днес останалите страни от НАТО, които, по думите му, "отказват да направят каквото и да било" в подкрепа на САЩ във войната в Иран, предаде Франс прес.

Президентът Доналд Тръмп "не иска от тях да предоставят войски или да изпратят изтребители, но те отказват да направят каквото и да било", заяви Рубио пред журналисти малко преди да отлети за Швеция, където утре ще участва в започналата днес среща на външните министри от дъдржавите от НАТО .

"Това ни разочарова много", добави той.

"Много страни членове на НАТО споделят нашето убеждение, че Иран не трябва да притежава ядрено оръжие и че представлява заплаха за света", посочи американският държавен секретар, отбелязвайки, че президентът Тръмп е решил "да действа".

САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари. Американският президент Доналд Тръмп не се консултира предварително с НАТО, а основните европейски съюзници на Вашингтон изразиха скептицизъм относно необходимостта от войната.

Твърденията на САЩ и Израел за непосредствена иранска ядрена заплаха предизвикаха възражения, а ответните стъпки на Техеран доведоха до скок в световните цени на петрола, акцентира АФП.

Испанският министър-председател Педро Санчес осъди тази война като незаконна и отказа да позволи на американските самолети да използват базите в страната му.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Иран "унижава" САЩ по време на преговорите, което разгневи Тръмп, обявил изтеглянето на 5000 американски военнослужещи от контингента на Пентагона в Германия.

"Винаги съм бил ревностен защитник на НАТО през цялата си кариера", каза Рубио, който е бивш сенатор.

"Знам защо алиансът е добър за Европа. Но дали е добър за Америка?", попита американският държавен секретар Рубио. Според него това е "напълно закономерен въпрос".

Външните министри на НАТО имат среща днес и утре в Хелсингбори, в Южна Швеция, за да обсъдят подкрепата за Украйна и да подготвят предстоящата среща на върха на алианса през юли в Турция, посочва АФП.