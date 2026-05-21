Хари Магуайър аут от Световното, защитникът е шокиран от Тухел

Селекционерът на Англия Томас Тухел ще обяви окончателния си състав за Мондиал 2026 едва утре, но още днес станаха местните медии разкриха някои от имената, които ще бъдат включени или ще отсъстват от списъка с 26 играчи.

Така редица източници разгласиха новината, че бившият капитан на тима Хари Магуайър няма да бъде сред избраниците на германския специалист за Световното първенство. 33-годишният защитник има 66 мача със седем гола и две асистенции за “Трите лъва”, а през този сезон е записал 24 двубоя с две попадения и две асистенции за Манчестър Юнайтед. В продължение на година опитният бранител не получаваше повиквателни за националния тим, но беше извикан за контролите през март, когато беше титуляр при ремито 1:1 с Уругвай и се включи в заключителните минути при загубата с 0:1 от Япония. Въпреки това тогава селекционерът призна, че Хари Магуайър е бил неговият пети избор на позицията централен защитник.

Самият футболист изрази разочарованието си с публикация в социалните мрежи. “Бях убеден, че можех да изиграя важна роля за моята страна през това лято след сезона, който направих. Останах шокиран и разочарован от решението. Не съм обичал нищо повече от това да нося тази фланелка и да представям моята страна през годините. Желая всичко най-добро на играчите”, е лаконичният му, но искрен коментар.

Междувременно, според други информации в състава на Тухел ще попаднат играчи като Джордан Пикфорд от Евертън, Дийн Хендерсън от Кристъл Палас, Джеймс Трафърд от Манчестър Сити, Джейсън Стийл от Брайтън (само за подготовката преди Мондиала), Люис Хол и Антъни Гордън от Нюкасъл, Коби Мейну от Манчестър Юнайтед и Морган Роджърс от Астън Вила. С реален шанс за повиквателна са Ливай Колуил от Челси и Дани Уелбек от Брайтън, докато има съмнения относно Дан Бърн от Нюкасъл, Адам Уортън от Кристъл Палас и Нони Мадуеке от Арсенал. Със сигурност аут от сметките на наставника са Фил Фоудън от Манчестър Сити, Люк Шоу от Манчестър Юнайтед и Фикайо Томори от Милан, добавя ВВС.