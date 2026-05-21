Наказание от разстояние! Украинската армия подпали ключова руска рафинерия на 800 км в тила

В нощта на 21 май украинските сили успешно са осъществили операция по нанасяне на удари от голямо разстояние срещу нефтопреработвателния завод в Сизран, Самарска област, Русия, съобщава президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Фокус.
"Още една наша санкция от разстояние срещу руската нефтопреработка и продължаваме в тази посока. Този път нефтопреработвателният завод в Сизран, разстоянието от нашата граница – над 800 километра. Благодаря на войниците от Силите за безпилотни системи и Силите за специални операции за точността“, подчертава украинският лидер в Telegram.
В съобщението на Силите за специални операции на ВСУ в Telegram са публикувани повече подробности. Там се съобщава, че на обекта с капацитет до 9 милиона тона нефт годишно е регистриран мащабен пожар.
"Нефтопреработвателният завод в Сизран, освен за граждански нужди, снабдява с гориво руската военна авиация и военните части в центъра и в южната част на РФ. Оттам нефтопродуктите се изнасят и по река Волга и Каспийско море“, се подчертава в съобщението.
