Наказание от разстояние! Украинската армия подпали ключова руска рафинерия на 800 км в тила
21 Май, 2026 21:47 900 38

Оттам нефтопродуктите се изнасят и по река Волга и Каспийско море, се подчертава в съобщението

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В нощта на 21 май украинските сили успешно са осъществили операция по нанасяне на удари от голямо разстояние срещу нефтопреработвателния завод в Сизран, Самарска област, Русия, съобщава президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Фокус.

"Още една наша санкция от разстояние срещу руската нефтопреработка и продължаваме в тази посока. Този път нефтопреработвателният завод в Сизран, разстоянието от нашата граница – над 800 километра. Благодаря на войниците от Силите за безпилотни системи и Силите за специални операции за точността“, подчертава украинският лидер в Telegram.

В съобщението на Силите за специални операции на ВСУ в Telegram са публикувани повече подробности. Там се съобщава, че на обекта с капацитет до 9 милиона тона нефт годишно е регистриран мащабен пожар.

"Нефтопреработвателният завод в Сизран, освен за граждански нужди, снабдява с гориво руската военна авиация и военните части в центъра и в южната част на РФ. Оттам нефтопродуктите се изнасят и по река Волга и Каспийско море“, се подчертава в съобщението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    12 2 Отговор
    Бат Анатоли ..предаваш се ,моля те ..!

    21:49 21.05.2026

  • 2 Почва се

    12 18 Отговор
    ЕЕвъх ви и в руснаците
    еввъах ви и войната
    направиха ви за пълен резил

    Коментиран от #9

    21:49 21.05.2026

  • 3 Дън Бай

    5 16 Отговор
    Страхотно, Путин е мъртъв!

    Коментиран от #16

    21:50 21.05.2026

  • 4 Фродо fpv

    7 13 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    Коментиран от #8

    21:50 21.05.2026

  • 5 НЕМОЖАЧи.ру

    10 13 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    21:51 21.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 10 Отговор
    Ху тиН пуй ло ОООООО

    21:52 21.05.2026

  • 7 Дури Бандурич

    7 3 Отговор
    - Добър вечер госпожо!
    - Аз съм мъж бе!
    - Бе аре моля те!

    21:53 21.05.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 14 Отговор

    До коментар #4 от "Фродо fpv":

    ГЕРОЯМ СЛАВА!

    Коментиран от #10, #13

    21:53 21.05.2026

  • 9 УДРИ ФАШИСТА ПУТЛЕР

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "Почва се":

    УДРИ ФАШИСТА ПУТЛЕР

    21:54 21.05.2026

  • 10 Дури Бандурич

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Голям сунач ти трябва господине, голям!

    21:55 21.05.2026

  • 11 Дудов

    15 1 Отговор
    Володимир Зеленски:

    Disclaimer: Видеото беше генерирано с помощта на AI

    21:55 21.05.2026

  • 12 Да обобщим

    5 19 Отговор
    Работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанkи.И трябва да признаем, че изключително много радват българите защото избиват много русняци.
    Днес в Херсонска област 100 ушанки са ликвидирани накуп в щаб на ФСБ .

    Коментиран от #15, #23, #25

    21:55 21.05.2026

  • 13 Механик

    3 15 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Слава Украине!

    21:56 21.05.2026

  • 14 Руснаци

    13 7 Отговор
    Докато руснаците подпалват фронта и избиват милиони укри, укрите се радват че удрят нефтозаводи, кога ще прочета укрите си върнаха половината територия хахахахах, може би след 2000 3000 години хахахахахах,жалко подобие на украински успехи

    21:56 21.05.2026

  • 15 Дури Бандурич

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да обобщим":

    Сакаш госке?

    21:56 21.05.2026

  • 16 Умрел руснак

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Дън Бай":

    Путин е ни жив,ни умрял.

    21:57 21.05.2026

  • 17 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    6 10 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    21:58 21.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Стига

    11 1 Отговор
    сте ни заливали с таа усръинзкъ пи...ко4

    21:59 21.05.2026

  • 20 Българин

    6 3 Отговор
    Петрола е кръвта на войната! Колкото по-малко петрол, толкова повече мир!

    21:59 21.05.2026

  • 21 куче

    1 8 Отговор
    Ама как така, само руснаците могат да бомбят.

    22:00 21.05.2026

  • 22 сноу

    2 3 Отговор
    По принцип има значение дали спиш с хапче за сън или някой те приспива...сънищата са различни...

    22:02 21.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пич

    11 2 Отговор
    Ако още има някои, които се интересуват от Украйна, акъла им е колкото на хлебарки!!! Украйна приключи! Иран също не е интересен - и там приключи!!! САЩ станаха за посмешище и на двете места!!! Но...... има три нови точки на интерес!!! Куба и Тайван - интересно какво ще направи лудия!!! Но за нас е най интересна третата точка - Гренландия!!! Ще се опита ли лудия да я вземе от ЕС, и как ще реагират Урсулианците!!!

    Коментиран от #31

    22:04 21.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Русофилчетата, как е?

    0 9 Отговор
    Върви ли войната срещу наркоманите, нацистите,еврГеювете , бандерите,а напоследък и срещу сатанистите от Евровизия?Побеждава ли матушката?Побеждава ли,а?

    Коментиран от #28, #30, #36

    22:06 21.05.2026

  • 27 Естет

    6 0 Отговор
    Бай Онатолий Стайков ,що си криеш обратната захапка под тая проскубана брада?

    22:07 21.05.2026

  • 28 Руснаци

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Русофилчетата, как е?":

    Дааа, мачкаме, ама чакаме 5 година Нато да намери пътя до Киев, ама маняците намират пътя само до тоалетните хахахаха

    22:08 21.05.2026

  • 29 Дон Корлеоне

    0 9 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    22:08 21.05.2026

  • 30 Русофобите

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Русофилчетата, как е?":

    побеждават в пресата.

    22:09 21.05.2026

  • 31 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    Наистина приключи.

    22:10 21.05.2026

  • 32 Гориил

    8 2 Отговор
    Украинската армия е неспособна да подпали каквото и да било. Фрагменти от ракети за противовъздушна отбрана паднаха върху склад за съхранение на петрол. Няколко резервоара се запалиха поради високата кинетична енергия и топлина. Важно е да се отбележи, че приблизително 90 процента от пожарите, причинени от опити за удари по руски предприятия, се дължат на отблъскване на украински (натовски) безпилотни летателни апарати. Тези летателни апарати биват унищожени и падат на земята. Русия притежава най-новите, несравними системи за електронна война и тези системи стават все по-сложни и усъвършенствани с всеки изминал месец. Уважаван руски генерал в оставка заяви, че до средата на лятото нито един дрон на НАТО няма да може да проникне през руските системи за електронна война или системи за противовъздушна отбрана. Това означава, че милиарди европейски средства ще бъдат пропилени, а усилията за подкрепа на корумпирания и престъпен режим на Бандера ще бъдат безсмислени.

    22:10 21.05.2026

  • 33 Хаха

    0 0 Отговор
    Румен Радев сега псува Земенски и украинските защитници.

    22:11 21.05.2026

  • 34 Айгедотор

    2 1 Отговор
    100% опашата лъжа!!

    22:14 21.05.2026

  • 35 Т Живков

    0 1 Отговор
    Само така!

    22:14 21.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Вали ли черен дъжд?

    0 1 Отговор
    Блатари мръсни.🔥💥

    22:16 21.05.2026

  • 38 Шеломов как е?

    0 0 Отговор
    Какво е чувството да си ИДИОТЪТ на 21 век?

    22:20 21.05.2026

