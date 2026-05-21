Транспортният министър се качи на влак и инспектира БДЖ като пътник

21 Май, 2026 21:37 612 12

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 50% от железопътните линии в страната се обслужват от влакове „Сименс“, чиято поддръжка остава без трайно решение заради вече шестмесечно обжалване на обществената поръчка за стартиране на избор на изпълнител. За критичната ситуация предупредиха ръководствата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и БДЖ–Пътнически превози по време на среща с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министъра Цвета Тимева.

Сред основните теми на разговора бяха недостигът на вагони, лошото състояние на подвижния състав, неработещите климатици и проблемите в обслужването на пътниците.

„Ситуацията е неприемлива. Не може да има компромиси с безопасността и качеството на услугата“, заяви министър Пеев и настоя за спешни мерки до седмица, конкретни решения и постоянен контрол върху изпълнението им.

Веднага след срещата, министърът и заместник-министърът направиха проверка на място, като се качиха на влак „Сименс“ от Централна гара София като редови пътници. По време на инспекцията бяха отчетени забавяния и затруднения по модернизацията на железопътния възел София и участъците София – Волуяк и София – Елин Пелин.

Личен поглед към ежедневието в железниците даде и кондукторът Петя, която разказа за работата си и сподели, че именно БДЖ я е срещнало със съпруга ѝ – също кондуктор. Георги Пеев и Цвета Тимева разговаряха и със случайни пътници, които разказаха за предизвикателствата, пред които се изправят пътувайки с влаковете.

„Едно от първите неща, които всеки транспортен министър прави, е да се качи на влак и да се убеди лично какви са условията и проблемите на пътниците и служителите в БДЖ. Кабинетите не могат да покажат реалната ситуация“, коментира Пеев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    4 0 Отговор
    Браво батко Мария Атанасова страхотна новина ,винаги сам мислел че ти си главния журналист на този сайт и се оказвах права

    21:40 21.05.2026

  • 2 12340

    4 0 Отговор
    Транспортният министър се качи на влак и инспектира БДЖ като Харун ал Рашид?:))

    21:40 21.05.2026

  • 3 Ами

    5 0 Отговор
    Наемете германци ,по евтино ще излезе

    21:41 21.05.2026

  • 4 Гост

    4 1 Отговор
    Защо днеска не сте писали за баба ранга?

    Коментиран от #12

    21:42 21.05.2026

  • 5 Пич

    5 0 Отговор
    Или се прави на идиот, или не се прави!!! Какво очаква да установи?!

    21:42 21.05.2026

  • 6 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ..А СРЕЩНА ЛИ КАРАДЖОВ..ДАМАДЖАНАТА?
    СИТЕ СЕ ВОЗЯТ, САМО НАС ИЗВОЗВАТ!

    21:46 21.05.2026

  • 7 интересно

    3 0 Отговор
    Дало се е прибрал жив !!

    21:46 21.05.2026

  • 8 Дури Бандурич

    2 0 Отговор
    Баща ми е кондуктор .....

    21:48 21.05.2026

  • 9 бай Даньо

    1 0 Отговор
    Дано се оправи човека след инспекцията ама надали...

    21:48 21.05.2026

  • 10 Няма

    4 0 Отговор
    лошо в инспекцията, но другия път да махне костюма и антуража. Ще види много повече. и да прави проверките по 0есто Хубавото е че поне има инициатива, но след толкова години да накараш някой да свърши работата качествено.. ..ми потърсете Том Круз, той е по невъзможните мисии...

    21:52 21.05.2026

  • 11 Дън Бай

    1 0 Отговор
    Бдж-то има един вагон и го пуска за разкош. После го прибира, само за гости. Индианците се возят в клозета.

    21:54 21.05.2026

  • 12 Домакин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Утре...утре...ще пишат...след срещата и с Министър председателя и неговите министри...

    22:03 21.05.2026

