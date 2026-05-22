Министър Найденов: Необходим е ефективен и независим орган за борба с корупцията

22 Май, 2026 10:20 479 14

  • николай найденов-
  • пву-
  • корупция

Целта на законопроекта е създаването на ефективен орган за борба с корупцията

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 2023 година насам са извършвани противоречиви реформи в системата за борба с корупцията, включително създаване и последващо закриване на специална комисия. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов от парламентарната трибуна. По думите му целта на новия законопроект е изграждането на ефективен и независим антикорупционен орган чрез прозрачни процедури, публичен избор и съдебен контрол, като противодействието на корупцията трябва да бъде „безусловен национален приоритет.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "От 2023 година се случиха противоречащи си реформи в борбата с корупцията. Беше създадена комисия. В началото на 2026 година същата беше закрита.

Целта на законопроекта е създаването на ефективен орган за борба с корупцията. Основното изискване на ПВУ е независим орган чрез прозрачни процедури. Установяват се публични процедури по избори. Предвижда се съдебен контрол.

Основните последици от тези престъпления е разрушаването на доверието в държавните институции. Предлагат се промени в други закони. Противодействието на корупцията следва да бъде безусловен национален приоритет."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе

    5 0 Отговор
    Да зпочват от ДАИ.

    10:22 22.05.2026

  • 2 12...34

    6 0 Отговор
    В Бг няма такива,внос трябва.

    10:23 22.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Айде някой да ми дефинира НЕЗАВИСИМ!
    Единствения начин да е независим е народа да гласува за такъв - иначе винаги ще е зависим от политическата или съдебната мафия! Та що ми говорите глупости?!

    Напротив, предвид че няма как да е независим вероятно трябва да е директно избираем от Премиера и той да носи цялата отговорност за действията му! И нещата като не вървят да се знае кого да бием...

    Коментиран от #14

    10:26 22.05.2026

  • 4 Тома

    0 0 Отговор
    Батко за кой орган говориш

    10:33 22.05.2026

  • 5 хахахаха

    4 0 Отговор
    като се върне пепи еврото ще винпокаже как се бори корупцията…

    10:36 22.05.2026

  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    Ей го новия "месия" и той като стария! Да констатирам и аз мога...

    10:39 22.05.2026

  • 7 Що , бе ?

    2 0 Отговор
    Може и неефектен ! Както с олигарсите , мутрите и мафията !

    10:40 22.05.2026

  • 8 Хаос

    2 0 Отговор
    Този още органи ще прави. Още държавни паразити в неПРАВОСЪДИЕТО.

    10:40 22.05.2026

  • 9 Тия

    1 1 Отговор
    мунчовците, ще има да ни обясняват надълго и нашироко, от какво имало нужда..... ама да вземат да го свършат, едва ли.

    10:40 22.05.2026

  • 10 От Чужбина !

    1 0 Отговор
    Може, но само ако назначите някой Скандинавски Викинги за Шефове!!!
    Българин за тази работа не става!!!
    Свидетели сме че ....зависимостта на индивида в България се предава по наследство
    а наследството е непокътнато и това изключва обективността!!!!

    10:44 22.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Всъщност имаме нужда от много малка промяна.
    Вместо органи и органчета и главен прокурор с неясни функции и зависимости - имаме Министър на правосъдието, който спокойно може да изпълнява функцията на главен прокурор.

    Самата длъжност "главен прокурор" вече се трансформира не от администратор на прокуратурата, това може да го прави и селска лелка, а като ръководител на антикорупционно звено, насочено към контрол на работата на прокурорите и дисциплинарни и наказателни производства за злоупотреби на служителите в правораздавателната система.

    То е ясно, че ако главния прокурор е част от прокурорската гилдия няма да тръгне срещу тях а ще направят задруга.

    Ето едно просто, елегантно решение, което няма причина да не проработи... освен ако изпълнителната власт не вземе да си бърка в дупките заедно със съдебната... ама те нали са големи праведници - що да го правят ;)

    10:52 22.05.2026

  • 12 Синя София

    0 0 Отговор
    Цацаров, Гешев , Сарафов, Копринков и гълъб Донев начело ще преборят корупцията

    10:53 22.05.2026

  • 13 От космоса Ли ?

    0 0 Отговор
    Да Го Докараме ?

    Пак Ще има Време !

    За Договорки !

    10:53 22.05.2026

  • 14 Някой ?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    До Сега !

    Да Е Нсил !

    Отговорност ?

    10:54 22.05.2026

