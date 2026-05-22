Министър Найденов: Необходим е ефективен и независим орган за борба с корупцията

От 2023 година насам са извършвани противоречиви реформи в системата за борба с корупцията, включително създаване и последващо закриване на специална комисия. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов от парламентарната трибуна. По думите му целта на новия законопроект е изграждането на ефективен и независим антикорупционен орган чрез прозрачни процедури, публичен избор и съдебен контрол, като противодействието на корупцията трябва да бъде „безусловен национален приоритет.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "От 2023 година се случиха противоречащи си реформи в борбата с корупцията. Беше създадена комисия. В началото на 2026 година същата беше закрита.

Целта на законопроекта е създаването на ефективен орган за борба с корупцията. Основното изискване на ПВУ е независим орган чрез прозрачни процедури. Установяват се публични процедури по избори. Предвижда се съдебен контрол.

Основните последици от тези престъпления е разрушаването на доверието в държавните институции. Предлагат се промени в други закони. Противодействието на корупцията следва да бъде безусловен национален приоритет."