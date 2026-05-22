Министър Найденов: Необходим е ефективен и независим орган за борба с корупцията

От 2023 година насам са извършвани противоречиви реформи в системата за борба с корупцията, включително създаване и последващо закриване на специална комисия. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов от парламентарната трибуна. По думите му целта на новия законопроект е изграждането на ефективен и независим антикорупционен орган чрез прозрачни процедури, публичен избор и съдебен контрол, като противодействието на корупцията трябва да бъде „безусловен национален приоритет.
Николай Найденов, министър на правосъдието: "От 2023 година се случиха противоречащи си реформи в борбата с корупцията. Беше създадена комисия. В началото на 2026 година същата беше закрита.
Целта на законопроекта е създаването на ефективен орган за борба с корупцията. Основното изискване на ПВУ е независим орган чрез прозрачни процедури. Установяват се публични процедури по избори. Предвижда се съдебен контрол.
Основните последици от тези престъпления е разрушаването на доверието в държавните институции. Предлагат се промени в други закони. Противодействието на корупцията следва да бъде безусловен национален приоритет."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:22 22.05.2026
10:23 22.05.2026
3 ДрайвингПлежър
Единствения начин да е независим е народа да гласува за такъв - иначе винаги ще е зависим от политическата или съдебната мафия! Та що ми говорите глупости?!
Напротив, предвид че няма как да е независим вероятно трябва да е директно избираем от Премиера и той да носи цялата отговорност за действията му! И нещата като не вървят да се знае кого да бием...
Коментиран от #14
10:26 22.05.2026
10:33 22.05.2026
10:36 22.05.2026
10:39 22.05.2026
10:40 22.05.2026
10:40 22.05.2026
10:40 22.05.2026
10 От Чужбина !
Българин за тази работа не става!!!
Свидетели сме че ....зависимостта на индивида в България се предава по наследство
а наследството е непокътнато и това изключва обективността!!!!
10:44 22.05.2026
11 ДрайвингПлежър
Вместо органи и органчета и главен прокурор с неясни функции и зависимости - имаме Министър на правосъдието, който спокойно може да изпълнява функцията на главен прокурор.
Самата длъжност "главен прокурор" вече се трансформира не от администратор на прокуратурата, това може да го прави и селска лелка, а като ръководител на антикорупционно звено, насочено към контрол на работата на прокурорите и дисциплинарни и наказателни производства за злоупотреби на служителите в правораздавателната система.
То е ясно, че ако главния прокурор е част от прокурорската гилдия няма да тръгне срещу тях а ще направят задруга.
Ето едно просто, елегантно решение, което няма причина да не проработи... освен ако изпълнителната власт не вземе да си бърка в дупките заедно със съдебната... ама те нали са големи праведници - що да го правят ;)
10:52 22.05.2026
10:53 22.05.2026
13 От космоса Ли ?
Пак Ще има Време !
За Договорки !
10:53 22.05.2026
14 Някой ?
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":До Сега !
Да Е Нсил !
Отговорност ?
10:54 22.05.2026