Новини
България »
Борисов: Не съм бил в „Джуджетата“, не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка

Борисов: Не съм бил в „Джуджетата“, не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка

22 Май, 2026 10:16 1 639 64

  • бойко борисов-
  • осемте джуджета-
  • теодора георгиева

Теодора Георгиева беше навсякъде най-отпред, на всички снимки, при всички идвания на Кьовеши в България. Единствените ѝ действия бяха подчинени на това да компрометират ГЕРБ

Борисов: Не съм бил в „Джуджетата“, не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Няма да оставим да ни клеветят. Просто съжалявам, че колегите от ДБ говорят неща, без да познават фактите. Госпожа Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин – както и сега за тези прокурори, които се предлагат за Европейската прокуратура – няма мое вмешателство. Искам да ви напомня, че никога не съм бил нито в „Джуджетата“, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанка. Никога не съм говорил с тях, не съм ги виждал. Не познавам Петьо Еврото и по никакъв начин не искам да ни клеветят“.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от кулоарите на Народното събрание.

По-рано днес съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира пред журналисти решението на съда за Петьо Петров - Еврото.

"Тъй като управляващото мнозинство отказва да създаде временни комисии, ние ще внесем изслушване във временната правна комисия. Трябва да бъдат изслушани Теодора Георгиева, Бойко Борисов, Емилия Русинова, Данаил Кирилов и Цанчев", каза той.

Борисов припомни, че както през 2018 година, така и сега казва, че те трябва да си ги избират и да си ги защитават.

„Така че доста години са минали оттогава. Ако искате – през 2018 г. или кога е било, а сега сме средата на 2026 г. – искам малко да напомня, да опресня паметта. Неслучайно навсякъде по снимките, дори когато ни арестуваха, прессъобщението на МВР гласеше, че акцията е съвместна с Европрокуратурата. Теодора Георгиева беше навсякъде най-отпред, на всички снимки, при всички идвания на Кьовеши в България. Единствените ѝ действия бяха подчинени на това да компрометират ГЕРБ. Питам – как сега, когато видяха, че тя е компрометирана, искат да изкарат наша жената, която работеше активно политически като европрокурор срещу ГЕРБ?“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обяви, че е готов да се подложи на детектор на лъжата с Кирил Петков.

„Тук по тези стаи се казваше, че тя е човекът, когото използват като бухалка срещу нас. След това искам малко да ви опресня паметта – в две служебни правителства, когато ИТН ни „чегърташе“ първия път, съпругът ѝ беше заместник-министър на външните работи. От първия си ден тя работи срещу ГЕРБ. И сега, когато госпожа Кьовеши – с цялото ми уважение към нея – попита защо са ги отстранили, изведнъж ние пак да станем виновни“, коментира още лидерът на ГЕРБ.

Борисов категорично отрече да е оказал някакво влияние.

Във връзка с действията на правителството на Румен Радев за предоговаряне на споразумението с турската компания „Боташ“, Борисов заяви, че им пожелава успех, защото този договор е вреден.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    58 3 Отговор
    Аз не му вярвам на Бойче, слушал съм толко лъжи, че вече и на добър ден не вярвам.

    Коментиран от #17

    10:17 22.05.2026

  • 2 Тутуууу

    45 1 Отговор
    А Мата Хари????

    10:18 22.05.2026

  • 3 цитат

    37 1 Отговор
    Делян Пеевски пред върхушката на ДПС: Напускам ви завинаги през юни! Гответе кой да ме смени!

    10:18 22.05.2026

  • 4 Снежанка

    51 1 Отговор
    Той е бил в друга приказка с три прасенца

    10:18 22.05.2026

  • 5 зле

    35 3 Отговор
    в пионерския дом добре са го научили да лъже , като един истиснки интернационал но истината крещи по-силно

    Коментиран от #11

    10:19 22.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 1 Отговор
    Той и Хата Мари не познава, а Мис безБикини даже не я е виждал😀❗

    10:19 22.05.2026

  • 7 ШЕФА

    17 15 Отговор
    Румен Боташев : Мутри вън ! Боташев,защо този престъпник е още на свобода ???????????????????

    Коментиран от #21

    10:19 22.05.2026

  • 8 Каваци

    32 0 Отговор
    По-скоро Петьо Еврото трябва да се оправдава, че не познава този индивид, понеже Прокуратурата вече оцени нарушенията му на една средна софийска заплата, а за този още не знаем, колко ще е , но ще е в пъти повече.

    10:20 22.05.2026

  • 9 Аре бе

    45 1 Отговор
    Ти в Джуджетата може и да не си ходил, но за 15 години създаде на мутрите комфорта да правят каквото си искат в държавните поръчки и в съдебната система.

    10:20 22.05.2026

  • 10 Тц,тц,тц 😂😂😂

    34 0 Отговор
    Баце никой не познава.😆

    10:21 22.05.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 1 Отговор

    До коментар #5 от "зле":

    Е лично той казА как на Чернобилския Първи май са го карали да манифестира , като пионерече🤔
    А той вече е бил в МВР- биещото С РЪЦЕ на Партията❗

    10:21 22.05.2026

  • 12 Майора

    3 21 Отговор
    Стига с глупостите Божанов! Как може дави дойде в главате мисъл че ГЕРБ и Борисовсавъздействали на Кьовеши за Теди Еврото след като 24 независими прокурори постановиха че тя е виновна! Срамота петроханци , вижте себе си и тогава говорете!

    10:23 22.05.2026

  • 13 Лост

    37 1 Отговор
    Аз и Влади Горанов не познавах до преди два месеца.Като стана кандидат -депутат се запознах с него

    10:23 22.05.2026

  • 14 Новичок

    19 1 Отговор
    Пак лъже " Мискинина" знаел е за "Еврото" той като чуе Евро и едно такова благо му става на душата.Та нали всичките комисионни си ги иска в евро а не в долари.Пфу...

    10:23 22.05.2026

  • 15 Ахааа

    19 1 Отговор
    Ха ха, естествено че той никога не познава никого.... хе хе... Или просто, неговият началник Пеевски ги познава и и ги притиска!!! Не се ли оправи съдебната система до1 година, да се смени ВСС, главен прокурор и корумпирани съдии, всичко отива напразно и надеждата на милиони българи за възмездие и тези двамата убавци в панделата...!!!?

    10:24 22.05.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 1 Отговор
    борисОФ сам казА, че по времето на Виденов е заработвал допълнително, за да купува "Хумана" на дъщеричката си......
    която тогава е била... ТИЙНЕЙДЖЪР😀😀

    Коментиран от #23

    10:24 22.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 сбърка

    1 21 Отговор
    ... Всичко което се построи в България през 21 век е построено при правителствата на ГЕРБ! В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????

    Коментиран от #37, #47, #56

    10:25 22.05.2026

  • 19 то имаше един божанеца

    6 1 Отговор
    лобис . той бил познавал пепи . но много съдийки му имали зъб . умря млад и богат . сега партийните разногласия водят до обвинения и сбивания . поскарват се и лъготят . навремето главния беше описан като мутра мафиот кат брат си , дрогаджия, женкар . незаконно забогатял . после нищо . рашков ги разбира нещата .

    10:26 22.05.2026

  • 20 Град Симитли

    16 1 Отговор
    Купона ще е,когато Пепи Еврото проговори--Бою ще стане Bangaranga !:))

    10:26 22.05.2026

  • 21 Даа

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "ШЕФА":

    Еее, шефа, не става за две седмици.. Трябва си време да се смени цялата корумпирана съдебна система, ще видим , всичко ще си проличи кристално ясно до 12 месеца...

    10:26 22.05.2026

  • 22 Директора👨‍✈️

    20 1 Отговор
    Тоя 15 години е премиер и е във властта и никога нищо не знае. Ни лук ял, ни лук мирисал. Айде моля ви се. Махайте го вече. Ще се пукне от яд, че повече няма да види власт!!! На хората им се повръща от него и Пеевски.

    10:26 22.05.2026

  • 23 Лост

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    После може да каже ,че просто се е объркал.Купувал е дрехи втора употреба от"Хумана",за да има какво да облече.

    10:27 22.05.2026

  • 24 Въпрос

    22 1 Отговор
    А, случайно да познаваш Пашата и Маджо?! А други знакови СИКаджийски мутри и свирепи престъпници от подземния свят като теб, които платиха милиони на комарджията от Мадрид и агент Сава, те те назначиха за главен секретар на МВР , а после мафията те направи столичен кмет, че дори и премиер! Цели 12 годиин, ти, мутро СИКаджийска и неграмотен селяндур написа с мърсните си и крадливи ърце най-черната страница в историята на великата ни някога държава!

    10:29 22.05.2026

  • 25 ту-туу

    16 1 Отговор
    Тоя и Гешев не е назначавал голям лъжец е сикаджиискато герберска мутра и чували с пари не е изнасял директно за Белене трябва да е

    10:29 22.05.2026

  • 26 Българин

    12 0 Отговор
    Някои вярва ли на тоз

    Коментиран от #35

    10:29 22.05.2026

  • 27 гочето

    14 0 Отговор
    Ти ли не ги познаваш ???
    Ти си тартора на тая кочина!

    10:30 22.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Абе да бе

    13 1 Отговор
    Ама Мата Хари знаеш коя е, нали.

    10:30 22.05.2026

  • 30 Ходил ли е този в Джуджетата не е важно

    13 1 Отговор
    Важно е, че Джуджета съществуваха и си развиха престъпните дейности от 2008 година с кражби на над 300 имота на възрастни и болни хора , с кражби на бизнеси, с уреждане на съдебни дела, т е. през цялото време докато този от Банкя държеше цяла власт в държавата....След като не си ги спрял, значи си работил с тях , Банкьо, протектираше ги, а как сте се разплащали помежду вас си за услугите и спокойствието да се вършат престъпления , това не е важно

    10:30 22.05.2026

  • 31 Айде, айде...

    7 1 Отговор
    През човек и с Телеграм си навсякъде ! А и функциите отредени на всеки - ти радваш добитъка с тъпи скечове, друг ти подсигурява комфорта през телеграма. Докато те наигра като бай Доган почетния падишах.

    10:31 22.05.2026

  • 32 Абе

    8 1 Отговор
    Тоа кво съ праи на дедо Мраз.

    10:31 22.05.2026

  • 33 Борисов брутален лъжец

    14 1 Отговор
    Борисов:" Горанчето аз дори не го познавам, виждал съм го един-два пъти, носеше някакъв сак…"
    Борисов "нямаше нищо общо" с своя дългогодишен финансов министър ;-))
    Борисов:" Не познавам Пеевски и никога не сме се срещали 2013 г."
    Борисов:" Загубил съм през годините - не познавам Пепи Еврото, а се оказа важен човек..."3737

    10:31 22.05.2026

  • 34 Седя…

    13 0 Отговор
    …и си мисля, слушайки -> Баце мега много започна да се оправдава ;) .

    10:31 22.05.2026

  • 35 Лост

    11 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Явно има доста заблудени дето му вярват.

    10:31 22.05.2026

  • 36 Мнение

    11 1 Отговор
    Мястото на Методиев Борисов е в затвора.

    10:33 22.05.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "сбърка":

    О, да. Даже лично Борисов каза, че построените при неговото управление магистрали са
    „ПОЛОВИН МИЛИАРД КИЛОМЕТРА“❗
    5ОО ООО ООО км🤔🤔🤔
    Знаеш ли колко е дълъг Екватора😉

    10:33 22.05.2026

  • 38 Бангаранга

    8 1 Отговор
    Да го номинират за наградата Пинокио за най дълъг нос!

    10:35 22.05.2026

  • 39 Ти да видиш

    13 1 Отговор
    Мафиотът Борисов ще се отрече и от майка си ако трябва..... Мутрата е патологичен лъжец от начало до край!
    Изключително нагъл и неприятен тип!
    Когато и да бъде съден и вкарам в затвора ще бъде късно.....Тоя боклук е навредил толкова много на България колкото никой друг!

    Коментиран от #42

    10:35 22.05.2026

  • 40 Гост

    7 1 Отговор
    Ей, мишок, ти никой не познаваш!!! И горанов, по едно време, не го познаваше. Страхопъзльоооо

    10:36 22.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ти да видиш":

    Със сигурност СЕ ОТРЕЧЕ от малката си дъщеричка❗

    10:37 22.05.2026

  • 43 Борисов се страхувал без охрана!!!

    10 1 Отговор
    От какво бе, холъм се страхуваш, да не ти открадне някой "Чекмеджето",
    или да ти преватизират банката , заедно с Цветелина ???
    Цветелина защо не ти назначи охрана , даже ще мине за разход на Банката
    ако те назначат за пазач!!!!!!

    10:37 22.05.2026

  • 44 Кога

    4 1 Отговор
    са го питали, кого познава.

    Коментиран от #50

    10:37 22.05.2026

  • 45 Боко

    4 1 Отговор
    "истината" ! И Мата Хари не познава !

    10:37 22.05.2026

  • 46 Бла

    8 1 Отговор
    Той Буци, не познаваше и Влади Горанов, нищо че му беше министър в Управлението :D

    10:38 22.05.2026

  • 47 Това не е вярно

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "сбърка":

    Но в 21 век България е управлявана и от други правителства, които също реализират инфраструктурни проекти. Значими обекти като магистрали, метро разширения, енергийни проекти и др. са започнати, планирани или завършени при различни управления.

    Ако не беше ГЕРБ на власт 15 години, можеше да се построи 10-но повече, много крадоха ГЕРБ, милиарди, а това са наши пари!

    10:38 22.05.2026

  • 48 Този

    7 1 Отговор
    Този господин не разбра ли, че вече никой не му вярва. Докога ще излиза да говори. Ако се мисли за толкова значим да си "рита футбол" в Банкя и да вкарва голове. Там може и да го похвалят, има нужда от това.

    10:38 22.05.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Коментар":

    Няма да му е сефте, просто ще му напомня за Витоша и поляните там😉

    10:38 22.05.2026

  • 50 Гонен

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Кога":

    негонен бяга ! Както казва народът ни ! Ей го , на !

    10:38 22.05.2026

  • 51 Любо

    6 0 Отговор
    Капо ди тути капи е капут, а неговият ковчежник е капо!!!

    10:38 22.05.2026

  • 52 анонимен

    10 0 Отговор
    Да бъде подложен на детектор на лъжата: дали ги познава; за кюлчетата; пачките,ю; Барселона; Истамбул; самоубилият (убит) войник на входа на резиденцията му(само той я използва друг няма право, не може) като гл. сек. МВР която е вътре в академия МВР Симеоново; подкупите за руската тръба газ за сърбия ; парите за магистралите присвоени чрез строителните фирми и много много други. Бойко отвсякъде е за бай Ставри, ако преди това някой от тия на които е вземал бизнеса не го докопа.

    Коментиран от #59

    10:39 22.05.2026

  • 53 си пън

    4 1 Отговор
    тикво,ти и горанчо бездомния не познаваше макар и финансов министър да ти беше,направо в затвора трябва без да те питат

    10:40 22.05.2026

  • 54 факт

    3 1 Отговор
    Нищо не вярвам на Борисов. Точка.

    10:41 22.05.2026

  • 55 Калин

    7 1 Отговор
    Пуснете го този Борисов за 5 минути сред хората без охрана да му изразят любовта си и няма да има нужда да го съдите!

    10:43 22.05.2026

  • 56 Илюзия, спектакъл, пиар....

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "сбърка":

    Политиката на Бойко Борисов се свеждаше до непрекъснат PR и режисирани „откривания“, в които той се представяше едновременно за строител, контролен орган и говорител, това не беше управление, а демонстрация за наивна публика. Лентите се режеха по-често, отколкото се решаваха реалните проблеми – качество, прозрачност и смисъл на самите проекти.
    Такъв модел създаде удобна ИЛЮЗИЯ: че държавата се гради от „един човек“, а не от институции, данъци и европейско финансиране. В тази илюзия се губи отговорността – защото успехите се персонализират, а провалите се размиват в административен шум или винаги са „на другите“.
    Най-опасното е, че обществото свиква да приема СПЕКТАКЪЛА за реалност. А когато политиката стане сцена, а не система, резултатът неизбежно е едно и също: повече кадри, повече говорене, но не непременно повече държава, която работи по-добре.

    10:43 22.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Доктора

    2 0 Отговор
    Старческа Деменция !

    10:45 22.05.2026

  • 59 смях

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "анонимен":

    Така като гледам колко неща си изредил, заслужават една глобичка от около 2500 евро. Ама, сакън, ще вземе да обеднее човеко. Затова си трай, никой да не знае и да не разбере, че ще вземат да го глобят.

    10:46 22.05.2026

  • 60 имаше едно тефтерче дето мистериозно

    1 0 Отговор
    изчезна в заключена кола . и цветанков вече не е с герберите . сам хвана наглите . той изфабрикува октопода . акция която беше компроментирана . с бойчо . да .

    10:48 22.05.2026

  • 61 Бръм Баница

    2 0 Отговор
    Аз не обичам приказките за Снежанка, аз обичам арабските приказки там има Шехерезада.

    10:49 22.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 герберастки наглец!

    2 0 Отговор
    Нагъл,по-нагъл,най-нагъл!

    10:51 22.05.2026

  • 64 ха-ха

    2 0 Отговор
    Има ли някой да му вярва? То нямаше и пачки и златни кюлчта в нощното шкафче? И това не вярно и снимките са фотошоп? Сега Борисов и Пеевски нямат държавна охрана и е въпрос на време да има възмездие. Доста личности имаха лична охрана и вече ги няма, а държавата когато охранява някой има по-дълъг живот.

    10:52 22.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове