Травмата на Неймар може да се окаже по-сериозна, отколкото се предполагаше

22 Май, 2026 10:58 622 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Травмата на Неймар може да се окаже по-сериозна, отколкото се предполагаше първоначално. Поради тази причина участието му в приятелските срещи на Бразилия с Панама и Египет преди Световното първенство е под въпрос.

34-годишният нападател на Сантос, който получи повиквателна за националния отбор за Мондиал 2026, се контузи в прасеца. Първоначалната информация гласеше, че той ще отсъства между 5 и 10 дни.

Въпреки това, според ESPN, в Бразилската футболна конфедерация смятат, че възстановяването на играча може да отнеме повече време, отколкото съобщава неговият клуб. Отговорните фактори възнамеряват да изчакат началото на лагера на националния отбор на 27 май, за да направят пълна оценка на физическото състояние на Неймар.

От Сантос продължават да твърдят, че травмата на нападателя не е сериозна. В клуба дори вярват, че Неймар може да вземе участие в мача за Копа Судамерикана срещу Депортиво Куенка на 26 май, макар вероятността за това да не е голяма.

Същевременно източници, запознати със ситуацията, са информирали представители на националния отбор, че нещата не са толкова прости и възстановяването на футболиста ще изисква повече време от първоначалните прогнози.

Към момента участието на Неймар в контролните мачове срещу Панама и Египет, които ще се проведат съответно на 1 и 6 юни, се счита за малко вероятно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

