Четирима загинали и десетки ранени при удар с дронове в Старобелск, съобщават местни власти
22 Май, 2026 11:46, обновена 22 Май, 2026 12:08 1 835 85

При атака срещу професионален колеж в окупирания Лугански регион са ранени 35 души, включително непълнолетни; има разрушения на учебен корпус и общежитие, а двете страни дават различни версии за събитието.

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко четирима души са загинали при атака на ВСУ с дронове тази сутрин срещу комплекса на Старобелския професионален колеж към Луганския държавен педагогически университет в окупирания от Русия град Старобелск, Луганска област.

Общо 35 души са ранени с различна степен на тежест. Осем от пострадалите са настанени в болници в самопровъзгласилата се ЛНР (трима от тях са в тежко състояние), а на останалите 29 души е оказана амбулаторна медицинска помощ.

Атаката е извършена с дронове и е поразила директно учебния корпус и пететажното общежитие на колежа. По време на нощния удар в общежитието са се намирали 86 непълнолетни младежи (на възраст между 14 и 18 години). Една от секциите на сградата е напълно срутена. В града има нанесени щети и по други административни сгради, магазини и частни къщи.

Служители на Министерството на извънредните ситуации (МЧС) на Русия продължават разчистването на отломките.

Ръководителят на ЛНР Леонид Пасечник и представители на руското външно министерство определиха удара като "целенасочена атака срещу спящи деца" и "чист терор".

Украински източници (включително мониторингови канали) разпространиха снимки на тежко разрушения учебен комплекс, но към момента на публикуване на информацията няма официално изявление от военното командване на Украйна относно целта на удара.

Един служител е загинал пли експлозия в завода на нефтената и газова компания MOL в Тисауйварош, Унгария. Тревожната новина съобщи унгарският премиер Петер Мадяр на страницата си във Facebook.

Той заяви, че един човек е получил наранявания, несъвместими с живота, а няколко други са получили сериозни наранявания в резултат на инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 43 Отговор
    няма да стане само с НЕТа , тавариши!!! спираме и телефоните! оставаме на макс-радиоточки по селата и Масквата , и колко танка ни останаха? ааа-3 ли-Т34 и 2 Армати-с флагчета както през 2СВ ще си комуникират!!! победа будет за нами!!

    Коментиран от #4, #5, #8, #17, #42, #72

    11:53 22.05.2026

  • 2 Това

    17 8 Отговор
    За Унгария - ЗА ДА ЛЕГИТИМИРА СНИМКАТА ЛИ Е !????

    11:55 22.05.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    57 13 Отговор
    Киев не воюва, Киев се занимава с тероризъм отдавна!

    Коментиран от #47, #64, #66

    11:55 22.05.2026

  • 4 Хайде е е е

    12 11 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Милиционерите от Самоковско шосе се събудиха ....

    11:56 22.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Григор

    42 9 Отговор
    Чест ви прави, че не премълчахте за това зверство извършено снощи.Болшинството български медии мълчат по въпроса. За тях просто такава новина няма.Аналогична е ситуацията и в Европа.

    Коментиран от #12

    11:57 22.05.2026

  • 7 Ахмат Слива

    13 36 Отговор
    Учебен център пълен с кадировци.

    Коментиран от #22

    11:57 22.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Русия обяви, че

    11 22 Отговор
    връща УКВ радиоприемниците, тъй кат няма интернет. Пускат в продажба радио на цена 25 000 рубли!

    Коментиран от #69

    11:59 22.05.2026

  • 11 Боко

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ти кога":

    Много скоро 👌

    12:00 22.05.2026

  • 12 ХЕРА

    15 14 Отговор

    До коментар #6 от "Григор":

    Ответен удар.Каквото повикало такова се обадило.Това е положението.

    Коментиран от #16

    12:00 22.05.2026

  • 13 ас404

    21 10 Отговор
    Разполагаме с всякакви оръжия, за да гарантираме, че днешният нацистки Киев отдавна ще забрави какви цели да въвежда в компютрите си. Европейските оръжия, които се сглобяват в Полша, Чехия и Германия, и тези, които пристигнаха, са сглобени на територията на ЕС. Те са съучастници в това престъпление. Те са същите военни престъпници. Мерц, Бербок и цялата останалате са военни престъпници днес. Кръвта на нашите деца е върху тях днес

    Коментиран от #63, #77

    12:01 22.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха ха ха

    8 19 Отговор
    Непълнолетни кашици….

    12:02 22.05.2026

  • 16 Григор

    27 8 Отговор

    До коментар #12 от "ХЕРА":

    Ответен удар за какво? Може ли по-подробно?Да се стреля по учебни заведения е фашистки специалитет!

    12:02 22.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А после

    22 11 Отговор
    твърдите че бандерите не били терористи, трябва да се изчистят до крак!

    Коментиран от #31

    12:05 22.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "шорошко еврейче-гейче ,":

    чакам те!!! с любов от Варна!!!

    Коментиран от #26, #27

    12:07 22.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бъркаш се

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ахмат Слива":

    Тва да не са хахлите,само те се крият зад децата в детските градини и по болниците

    12:08 22.05.2026

  • 23 Факт

    7 10 Отговор
    путин - най-големият гл пак във Вселената

    Коментиран от #60

    12:09 22.05.2026

  • 24 Трябва да повторят удара

    9 13 Отговор
    на същото място, както правят руснаците за да изтрепят спасителите!

    12:09 22.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хахахахха

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    от максуда ли🤣

    Коментиран от #29

    12:11 22.05.2026

  • 27 оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Максудски ман галл ,въпреки ,че сте на територията на Варненска община изобщо нещо друго общо имате ли ?Отдавна не съм млатил охранени манн нгалли със сплескани уши !

    12:13 22.05.2026

  • 28 Българин

    6 17 Отговор
    Работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанки.Нещо,което не може да не ни радва.

    Коментиран от #34

    12:15 22.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Нормално....

    5 13 Отговор
    След като путинските убийци денонощно обстрелват украинските градове и убиват цивилни, украинците имат право да отвърнат... каквото повикало такова се е обадило.

    12:15 22.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 6 Отговор
    аре на бас , че съм такъв ИГРАЧ , че мога да се разходя където си поискам-Макс уда.....Ка менар...посред нощ , и никой няма да ме барне! за разлика от теб копей-ще те пратят в Холандски бор ей докато се свестиш от шам ар ите и к екса

    Коментиран от #37, #38, #48

    12:16 22.05.2026

  • 33 Гробар

    7 7 Отговор
    Сваляйте Путята от власт и сривайте киев под радиоактивна пепел. Ултразвук за Полша, Германия, Финландия и балтийските болонки.

    12:17 22.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Зельо нямал карти а... 🤣

    7 6 Отговор
    Така казваше оранжевият папуняк🤣, видя се че има👍.

    12:18 22.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това аре много по кестенски звучи бре ,Максудски мннгаллл,кай честно въпреки че си грозен ,дебел и със смачкани уши и тъппо гледащ,от Максуда ли си или от Филиповци ?

    12:20 22.05.2026

  • 39 Чич

    6 4 Отговор
    За кинти бомбя всичко. Ако поискат господарите, старчески домове и родилни болници. Дайте пачките и каквото пожелаете го сривам.

    12:21 22.05.2026

  • 40 Как е русофилчетата?

    10 6 Отговор
    Как върви есвеото? Побеждавате ли наркоманите, нацистите, еврГе.ювете, бандерите, а напоследък и сатани.стите от Евровизия?Побеждава ли матушката?
    Слава ВСУ!

    Коментиран от #44, #45

    12:22 22.05.2026

  • 41 Евроатлантик

    10 6 Отговор
    Както казват копейките "Война е...".
    В Русия всички трябва да знаят какво са чувствали 4 години украинците.

    12:22 22.05.2026

  • 42 Какво няма да стане?

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    През 2СВ танковете на фашистите бяха на 30 км от Москва и кво стана?
    А относно интернета не бързай с изводите. Щом мечката играе у съседа, скоро ще дойде и у нас.

    Коментиран от #46, #81

    12:24 22.05.2026

  • 43 Бай Мите

    5 6 Отговор
    Докато Путин умува,загиват хора.Изравнете Киев със земята и да се свършва.

    12:25 22.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "Какво няма да стане?":

    ми..ЛЕНДЛИЗ стана! ТУЙ СТАНА! и още няколко фронта , открити от запада

    Коментиран от #49, #54

    12:28 22.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Много си бил страшен бте дрррта пеее рууугооо ,от напън да не напълниш розовите прашки с лютеница 😂🍌😂 ?!

    12:31 22.05.2026

  • 49 Интересен момент

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Знаеш ли как са наричали руските солдати американските консерви по ленд-лиза?
    Хайде, прочети някъде и ще напишеш да ни информираш, пък и ти да знаеш?

    12:32 22.05.2026

  • 50 Механик

    3 2 Отговор
    Ууудриии!

    12:32 22.05.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор
    Все по плану таваришчи, все по плану.... 👴

    12:35 22.05.2026

  • 52 Окупирани са русофобските глави

    5 6 Отговор
    от тежка русофобия.

    Русофобията е колективна западническа психоза, до степен на параноя и води до бедност, войни и смърт на невинни хора.

    12:36 22.05.2026

  • 53 МЪКЪ,МЪКЪ

    4 2 Отговор
    русофилска МЪКЪ.

    12:37 22.05.2026

  • 54 Просто бизнес

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Американците са пращали само стара техника и провизии в обеми 1/100 от това, което влага Русия. Една голяма част от ленд-лиза е бил получен след войната. Това чувал ли си го?

    12:40 22.05.2026

  • 55 Рублевка

    10 3 Отговор
    И в България фашистите са убивали децата на партизани и ятаци и са им рязали главите за награда от 50000 лева.
    В Луганск и Донецк урките убиват деца на етнически руснаци. Затуй Владимир Владимирович започна СВО. За защита на етническите руснаци и техните деца.

    Коментиран от #56

    12:44 22.05.2026

  • 56 Копейкин

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Рублевка":

    Карай бе.Имало да става.

    12:48 22.05.2026

  • 57 веселин

    5 5 Отговор
    За Путин тези неща са без значение на които не трябва да се обръща внимание .. Когато целият Запад снабдява Украйна с всякакво оръжие с което се убиват както военните така и мирното население разрушава инфраструктурата на Русия а той само гледа и чака като се усмихва и се хвали с новите си ракети .. Естествено раздава медали на военнослужещите за проявеният им героизъм .. На какво се надява е трудно човек да знае вече 5- година се води широкомащабна война като в нея участва целият Запад около 47 страни той нито ги предупреждава нито прави нещо да предотврати потока на оръжие което безпрепятствено пристига в Украйна . Тая война противоречи на всякаква стратегия и логика -- да воюваш срещу целият Запад нищо няма да ги застрашава и ще ги наричаш колеги и партньори с които си готов да работиш .? От 2014 до 2022 година той наблюдава как в Донецк и Лугански убиваха всеки ден и сега сигурно 8-10 години ще наблюдава Укра нацистите продължават да убиват когото си искат където и когато без да има някаква опасност за тях .

    Коментиран от #73

    12:49 22.05.2026

  • 58 Т Живков

    3 1 Отговор
    Само така!

    12:50 22.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 АБВ

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    "Факт
    44Отговор
    путин - най-големият гл пак във Вселената"

    Но след теб !

    12:54 22.05.2026

  • 61 Удри копейката с лопатЕто!

    5 3 Отговор
    До нас иране!

    12:56 22.05.2026

  • 62 А МОЧАТА?

    4 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    12:58 22.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    Войната ще свърши там където започна.В блатата.Тсм отива и РФ. Със страшна сила.
    Който разбрал,разбрал.

    13:01 22.05.2026

  • 65 Теслатъ

    1 2 Отговор
    Това не са били само дронове, дроновете не могат да нанесат такива мащабни разрушения, това е било комбиниран и целенасочен удар по Колежа с Ракета и дронове!!!! Чакаме да видим реакцията на Пу.

    13:06 22.05.2026

  • 66 Лука

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    Украинците защитават родината си от рашистките агресори !

    Коментиран от #74, #75, #80

    13:08 22.05.2026

  • 67 Мимч

    4 1 Отговор
    До,като зеления си развява байрака свободно,явно така ще е.От него нищо хубаво не се очаква.Вземайте незабавни мерки и го пратете или в Сибир при баба меца или при св.Петър,незабавно.Стига вече милост...

    13:09 22.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Лука

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Русия обяви, че":

    Да потърся ли вефа си,ако го намеря ,го подарявам ?

    13:11 22.05.2026

  • 70 Копейка

    3 0 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    13:12 22.05.2026

  • 71 иво христов Пуловера

    2 1 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    13:14 22.05.2026

  • 72 Нищо ново от 2014

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Военно престъпление

    Коментиран от #78

    13:17 22.05.2026

  • 73 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "веселин":

    Не ти ли минава през акъла ,че тази война пусин трябва да я спре ,така както я започна ?

    13:18 22.05.2026

  • 74 Как защитават?

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Лука":

    Някъде пишат, че сградата на колежа била нацелена с американски ИИ.

    Коментиран от #76

    13:19 22.05.2026

  • 75 Няма що

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Лука":

    Изтребват собствените си граждани. Така ли защитават?

    13:21 22.05.2026

  • 76 Гук

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Как защитават?":

    За което се радвам.

    13:22 22.05.2026

  • 77 Даскал

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ас404":

    Израза " отдавна ще забрави"е изумителен !

    13:22 22.05.2026

  • 78 тъпо

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Нищо ново от 2014":

    Ако Пусин не беше направил гражданската война през 2014 тези щяха да са живи.
    точка

    Коментиран от #79

    13:25 22.05.2026

  • 79 Сандо

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "тъпо":

    Ами до началото на СВО укрите бяха избили 15000 жители на Донбас!Не знаеш ли или не искаш да знаеш?

    Коментиран от #84

    13:29 22.05.2026

  • 80 АБВ

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Лука":

    "Лука
    23Отговор
    До коментар 3 от "az СВО Победа 81":
    Украинците защитават родината си от рашистките агресори !"

    Агресорът е НАТО и тази агресия започна през 1990 г. с голямата измама "Нито инч на изток". Продължи през 1999 г., 2004 г. и 2007 г. Само слабоумни хора могат да твърдят, че агресор е Русия и тази агресия е започнала през 2022 г.
    Агресор е не този, който напада. Агресор е този, който прави войната неизбежна.

    13:30 22.05.2026

  • 81 Сега

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Какво няма да стане?":

    Фашистите са Русия. Рсия е агресорът а Украйна жертвата. Руските танове стигнаха почти до Киев, както немсктите до москва. И после...

    Коментиран от #83

    13:31 22.05.2026

  • 82 В.В.П.

    1 1 Отговор
    Нищо особено, просто "движуха" по план.

    13:32 22.05.2026

  • 83 АБВ

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Сега":

    Първо чети, после мисли и накрая пиши. Това е съвет, за да не се излагаш така.

    13:34 22.05.2026

  • 84 Я пак?

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Сандо":

    През 2014 са избити сепаратисти.

    13:42 22.05.2026

  • 85 Бравооооо!

    0 0 Отговор
    Другия път повече!

    13:44 22.05.2026

