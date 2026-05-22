Четирима загинали и десетки ранени при удар с дронове в Старобелск, съобщават местни власти

Най-малко четирима души са загинали при атака на ВСУ с дронове тази сутрин срещу комплекса на Старобелския професионален колеж към Луганския държавен педагогически университет в окупирания от Русия град Старобелск, Луганска област.

⚡️ Rodion Mirochnik @MID_RF : des drones ukrainiens ont frappé la branche de Starobelsk de l’Université pédagogique de Louhansk. Jusqu’à 18 étudiants et enseignants pourraient être sous les décombres. Bâtiment des cours et auberge touchés. Secours en cours.#CrimesDuRégimeDeKiev pic.twitter.com/w0CpQPjzBU — Russie au Bénin et Togo 🇷🇺 (@AmbRusBen) May 22, 2026

Общо 35 души са ранени с различна степен на тежест. Осем от пострадалите са настанени в болници в самопровъзгласилата се ЛНР (трима от тях са в тежко състояние), а на останалите 29 души е оказана амбулаторна медицинска помощ.

Атаката е извършена с дронове и е поразила директно учебния корпус и пететажното общежитие на колежа. По време на нощния удар в общежитието са се намирали 86 непълнолетни младежи (на възраст между 14 и 18 години). Една от секциите на сградата е напълно срутена. В града има нанесени щети и по други административни сгради, магазини и частни къщи.

Служители на Министерството на извънредните ситуации (МЧС) на Русия продължават разчистването на отломките.

Ръководителят на ЛНР Леонид Пасечник и представители на руското външно министерство определиха удара като "целенасочена атака срещу спящи деца" и "чист терор".

Украински източници (включително мониторингови канали) разпространиха снимки на тежко разрушения учебен комплекс, но към момента на публикуване на информацията няма официално изявление от военното командване на Украйна относно целта на удара.

Един служител е загинал пли експлозия в завода на нефтената и газова компания MOL в Тисауйварош, Унгария. Тревожната новина съобщи унгарският премиер Петер Мадяр на страницата си във Facebook.

Той заяви, че един човек е получил наранявания, несъвместими с живота, а няколко други са получили сериозни наранявания в резултат на инцидента.