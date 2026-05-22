Четирима загинали и десетки ранени при удар с дронове в Старобелск, съобщават местни власти

Най-малко четирима души са загинали при атака на ВСУ с дронове тази сутрин срещу комплекса на Старобелския професионален колеж към Луганския държавен педагогически университет в окупирания от Русия град Старобелск, Луганска област.
⚡️ Rodion Mirochnik @MID_RF : des drones ukrainiens ont frappé la branche de Starobelsk de l’Université pédagogique de Louhansk. Jusqu’à 18 étudiants et enseignants pourraient être sous les décombres. Bâtiment des cours et auberge touchés. Secours en cours.#CrimesDuRégimeDeKiev pic.twitter.com/w0CpQPjzBU— Russie au Bénin et Togo 🇷🇺 (@AmbRusBen) May 22, 2026
Общо 35 души са ранени с различна степен на тежест. Осем от пострадалите са настанени в болници в самопровъзгласилата се ЛНР (трима от тях са в тежко състояние), а на останалите 29 души е оказана амбулаторна медицинска помощ.
Атаката е извършена с дронове и е поразила директно учебния корпус и пететажното общежитие на колежа. По време на нощния удар в общежитието са се намирали 86 непълнолетни младежи (на възраст между 14 и 18 години). Една от секциите на сградата е напълно срутена. В града има нанесени щети и по други административни сгради, магазини и частни къщи.
Служители на Министерството на извънредните ситуации (МЧС) на Русия продължават разчистването на отломките.
Ръководителят на ЛНР Леонид Пасечник и представители на руското външно министерство определиха удара като "целенасочена атака срещу спящи деца" и "чист терор".
Украински източници (включително мониторингови канали) разпространиха снимки на тежко разрушения учебен комплекс, но към момента на публикуване на информацията няма официално изявление от военното командване на Украйна относно целта на удара.
Един служител е загинал пли експлозия в завода на нефтената и газова компания MOL в Тисауйварош, Унгария. Тревожната новина съобщи унгарският премиер Петер Мадяр на страницата си във Facebook.
Той заяви, че един човек е получил наранявания, несъвместими с живота, а няколко други са получили сериозни наранявания в резултат на инцидента.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:53 22.05.2026
2 Това
11:55 22.05.2026
3 az СВО Победа 81
11:55 22.05.2026
4 Хайде е е е
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Милиционерите от Самоковско шосе се събудиха ....
11:56 22.05.2026
6 Григор
11:57 22.05.2026
7 Ахмат Слива
11:57 22.05.2026
10 Русия обяви, че
11:59 22.05.2026
11 Боко
До коментар #5 от "Ти кога":Много скоро 👌
12:00 22.05.2026
12 ХЕРА
До коментар #6 от "Григор":Ответен удар.Каквото повикало такова се обадило.Това е положението.
12:00 22.05.2026
13 ас404
12:01 22.05.2026
15 Ха ха ха
12:02 22.05.2026
16 Григор
До коментар #12 от "ХЕРА":Ответен удар за какво? Може ли по-подробно?Да се стреля по учебни заведения е фашистки специалитет!
12:02 22.05.2026
18 А после
12:05 22.05.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "шорошко еврейче-гейче ,":чакам те!!! с любов от Варна!!!
12:07 22.05.2026
22 Бъркаш се
До коментар #7 от "Ахмат Слива":Тва да не са хахлите,само те се крият зад децата в детските градини и по болниците
12:08 22.05.2026
23 Факт
12:09 22.05.2026
24 Трябва да повторят удара
12:09 22.05.2026
26 хахахахха
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":от максуда ли🤣
12:11 22.05.2026
27 оня с коня
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Максудски ман галл ,въпреки ,че сте на територията на Варненска община изобщо нещо друго общо имате ли ?Отдавна не съм млатил охранени манн нгалли със сплескани уши !
12:13 22.05.2026
28 Българин
12:15 22.05.2026
30 Нормално....
12:15 22.05.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:16 22.05.2026
33 Гробар
12:17 22.05.2026
35 Зельо нямал карти а... 🤣
12:18 22.05.2026
38 оня с коня
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това аре много по кестенски звучи бре ,Максудски мннгаллл,кай честно въпреки че си грозен ,дебел и със смачкани уши и тъппо гледащ,от Максуда ли си или от Филиповци ?
12:20 22.05.2026
39 Чич
12:21 22.05.2026
40 Как е русофилчетата?
Слава ВСУ!
12:22 22.05.2026
41 Евроатлантик
В Русия всички трябва да знаят какво са чувствали 4 години украинците.
12:22 22.05.2026
42 Какво няма да стане?
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":През 2СВ танковете на фашистите бяха на 30 км от Москва и кво стана?
А относно интернета не бързай с изводите. Щом мечката играе у съседа, скоро ще дойде и у нас.
12:24 22.05.2026
43 Бай Мите
12:25 22.05.2026
46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #42 от "Какво няма да стане?":ми..ЛЕНДЛИЗ стана! ТУЙ СТАНА! и още няколко фронта , открити от запада
12:28 22.05.2026
48 оня с коня
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Много си бил страшен бте дрррта пеее рууугооо ,от напън да не напълниш розовите прашки с лютеница 😂🍌😂 ?!
12:31 22.05.2026
49 Интересен момент
До коментар #46 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Знаеш ли как са наричали руските солдати американските консерви по ленд-лиза?
Хайде, прочети някъде и ще напишеш да ни информираш, пък и ти да знаеш?
12:32 22.05.2026
50 Механик
12:32 22.05.2026
51 Владимир Путин, президент
12:35 22.05.2026
52 Окупирани са русофобските глави
Русофобията е колективна западническа психоза, до степен на параноя и води до бедност, войни и смърт на невинни хора.
12:36 22.05.2026
53 МЪКЪ,МЪКЪ
12:37 22.05.2026
54 Просто бизнес
До коментар #46 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Американците са пращали само стара техника и провизии в обеми 1/100 от това, което влага Русия. Една голяма част от ленд-лиза е бил получен след войната. Това чувал ли си го?
12:40 22.05.2026
55 Рублевка
В Луганск и Донецк урките убиват деца на етнически руснаци. Затуй Владимир Владимирович започна СВО. За защита на етническите руснаци и техните деца.
12:44 22.05.2026
56 Копейкин
До коментар #55 от "Рублевка":Карай бе.Имало да става.
12:48 22.05.2026
57 веселин
12:49 22.05.2026
58 Т Живков
12:50 22.05.2026
60 АБВ
До коментар #23 от "Факт":"Факт
44Отговор
путин - най-големият гл пак във Вселената"
Но след теб !
12:54 22.05.2026
61 Удри копейката с лопатЕто!
12:56 22.05.2026
62 А МОЧАТА?
12:58 22.05.2026
64 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":Войната ще свърши там където започна.В блатата.Тсм отива и РФ. Със страшна сила.
Който разбрал,разбрал.
13:01 22.05.2026
65 Теслатъ
13:06 22.05.2026
66 Лука
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":Украинците защитават родината си от рашистките агресори !
13:08 22.05.2026
67 Мимч
13:09 22.05.2026
69 Лука
До коментар #10 от "Русия обяви, че":Да потърся ли вефа си,ако го намеря ,го подарявам ?
13:11 22.05.2026
70 Копейка
13:12 22.05.2026
71 иво христов Пуловера
13:14 22.05.2026
72 Нищо ново от 2014
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Военно престъпление
13:17 22.05.2026
73 Лука
До коментар #57 от "веселин":Не ти ли минава през акъла ,че тази война пусин трябва да я спре ,така както я започна ?
13:18 22.05.2026
74 Как защитават?
До коментар #66 от "Лука":Някъде пишат, че сградата на колежа била нацелена с американски ИИ.
13:19 22.05.2026
75 Няма що
До коментар #66 от "Лука":Изтребват собствените си граждани. Така ли защитават?
13:21 22.05.2026
76 Гук
До коментар #74 от "Как защитават?":За което се радвам.
13:22 22.05.2026
77 Даскал
До коментар #13 от "ас404":Израза " отдавна ще забрави"е изумителен !
13:22 22.05.2026
78 тъпо
До коментар #72 от "Нищо ново от 2014":Ако Пусин не беше направил гражданската война през 2014 тези щяха да са живи.
точка
13:25 22.05.2026
79 Сандо
До коментар #78 от "тъпо":Ами до началото на СВО укрите бяха избили 15000 жители на Донбас!Не знаеш ли или не искаш да знаеш?
13:29 22.05.2026
80 АБВ
До коментар #66 от "Лука":"Лука
23Отговор
До коментар 3 от "az СВО Победа 81":
Украинците защитават родината си от рашистките агресори !"
Агресорът е НАТО и тази агресия започна през 1990 г. с голямата измама "Нито инч на изток". Продължи през 1999 г., 2004 г. и 2007 г. Само слабоумни хора могат да твърдят, че агресор е Русия и тази агресия е започнала през 2022 г.
Агресор е не този, който напада. Агресор е този, който прави войната неизбежна.
13:30 22.05.2026
81 Сега
До коментар #42 от "Какво няма да стане?":Фашистите са Русия. Рсия е агресорът а Украйна жертвата. Руските танове стигнаха почти до Киев, както немсктите до москва. И после...
13:31 22.05.2026
82 В.В.П.
13:32 22.05.2026
83 АБВ
До коментар #81 от "Сега":Първо чети, после мисли и накрая пиши. Това е съвет, за да не се излагаш така.
13:34 22.05.2026
84 Я пак?
До коментар #79 от "Сандо":През 2014 са избити сепаратисти.
13:42 22.05.2026
85 Бравооооо!
13:44 22.05.2026