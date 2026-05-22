Рубио: Куба е заплаха за сигурността на САЩ, дипломатическо решение остава малко вероятно

Куба представлява „заплаха за националната сигурност“ на САЩ, а шансът за постигане на мирно споразумение е „ниска вероятност“. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

Изявлението идва ден след като САЩ повдигнаха обвинения в убийство срещу бившия кубински лидер Раул Кастро, във връзка със свалянето на два самолета през 1996 г., при което загиват американски граждани.

Рубио подчерта, че Вашингтон предпочита дипломатическо решение, но добави, че президентът Доналд Тръмп има правото и задължението да защитава САЩ от всяка заплаха.

Кубинският външен министър Бруно Родригес отхвърли обвиненията и обвини Рубио в разпространение на „лъжи“, като заяви, че Куба никога не е представлявала заплаха за САЩ.

По-рано Рубио заяви, че въпреки предпочитанието към дипломация, условията за диалог са ограничени, като обвини Хавана, че е „водещ спонсор на тероризма в региона“. Куба категорично отхвърля тези твърдения и обвинява Вашингтон в системен натиск и агресивна политика.

Междувременно напрежението се засилва и на фона на нови санкционни мерки и арести, които допълнително влошават отношенията между двете държави, докато Куба продължава да се сблъсква с енергийна криза, недостиг на храни и продължителни прекъсвания на електрозахранването.