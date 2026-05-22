Новини
Свят »
Куба »
Рубио: Куба е заплаха за сигурността на САЩ, дипломатическо решение остава малко вероятно

Рубио: Куба е заплаха за сигурността на САЩ, дипломатическо решение остава малко вероятно

22 Май, 2026 11:34 1 208 70

  • куба-
  • сащ-
  • марко рубио-
  • сигурност-
  • заплаха

Вашингтон и Хавана си разменят остри обвинения след ново изостряне на напрежението и повдигнатите обвинения срещу Раул Кастро

Рубио: Куба е заплаха за сигурността на САЩ, дипломатическо решение остава малко вероятно - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Куба представлява „заплаха за националната сигурност“ на САЩ, а шансът за постигане на мирно споразумение е „ниска вероятност“. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

Изявлението идва ден след като САЩ повдигнаха обвинения в убийство срещу бившия кубински лидер Раул Кастро, във връзка със свалянето на два самолета през 1996 г., при което загиват американски граждани.

Рубио подчерта, че Вашингтон предпочита дипломатическо решение, но добави, че президентът Доналд Тръмп има правото и задължението да защитава САЩ от всяка заплаха.

Кубинският външен министър Бруно Родригес отхвърли обвиненията и обвини Рубио в разпространение на „лъжи“, като заяви, че Куба никога не е представлявала заплаха за САЩ.

По-рано Рубио заяви, че въпреки предпочитанието към дипломация, условията за диалог са ограничени, като обвини Хавана, че е „водещ спонсор на тероризма в региона“. Куба категорично отхвърля тези твърдения и обвинява Вашингтон в системен натиск и агресивна политика.

Междувременно напрежението се засилва и на фона на нови санкционни мерки и арести, които допълнително влошават отношенията между двете държави, докато Куба продължава да се сблъсква с енергийна криза, недостиг на храни и продължителни прекъсвания на електрозахранването.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    64 2 Отговор
    Е ква заплаха е горката Куба,освен че има много никел?

    Коментиран от #12, #17, #34

    11:36 22.05.2026

  • 2 Верно ли

    64 2 Отговор
    Хааайдеее, нова заплаха за задокеанските господари! Как па само врагове навсякъде за тия и защо ли??? От държава, която беше надежда и пример за останалите, се превърнахте в бостанско плашило!

    11:37 22.05.2026

  • 3 Исторически факти

    41 1 Отговор
    Пръдлю

    11:37 22.05.2026

  • 4 Изведнъж

    63 1 Отговор
    След толкова години ембарго Куба стана опасна за САЩ. С какво? С кубинските пури и захарната тръстика ли?

    Коментиран от #55

    11:37 22.05.2026

  • 5 Гост

    49 2 Отговор
    Сащисани боклуци......каква заплаха е Куба за вас?

    11:37 22.05.2026

  • 6 Kaлпазанин

    51 2 Отговор
    70 години ли бре долен изверг ,и сега се сети че била заплаха .най голямата заплаха за човечеството сте вие бе алчни лицемери

    11:39 22.05.2026

  • 7 Павел Пенев

    40 1 Отговор
    Каква точно е заплахата на Куба към САЩ от 1962 год.до сега?

    11:39 22.05.2026

  • 8 Жорко

    31 1 Отговор
    Хахаха,ама много изпаткали тия Хамериканци, изтърваха коня в реката и те тва е.

    11:39 22.05.2026

  • 9 Чорбара

    30 1 Отговор
    Аман от кравешки сънища.

    11:39 22.05.2026

  • 10 Верно ли

    38 1 Отговор
    Ха-ха-ха... По-абсурдно твърдение едва ли има. Агнето мъти водата на вълка, който стои по-горе в реката... Същото. Тия сащиянци напълно си загубиха акъла. Ама нали и Гренландия, Канада, Венецуела, Иран, Китай...ги заплашват?

    11:41 22.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 30 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    ми... никаква! добрите момчета отиват в рая-руЗкий рай!! лошите-където си поискаме////аааа и никела-то кат нащо злато-и през соца не станахме шейхове

    Коментиран от #24, #25

    11:43 22.05.2026

  • 13 Мнение

    29 2 Отговор
    Покрай всички простотии на Тръмп, САЩ започнаха ама яко да се оливат.
    Каква заплаха, какви 5 долара, за какво говори този глупак?
    Няма такава простотия просто.

    Коментиран от #22

    11:44 22.05.2026

  • 14 Русофил

    3 27 Отговор
    Куба е изконна територия на САЩ!
    Това го знае всяко дете

    Коментиран от #57, #59

    11:44 22.05.2026

  • 15 Учуден

    24 2 Отговор
    Така ли? А Украйна защо да не е за Русия тогава?

    11:45 22.05.2026

  • 16 Ганьо

    14 1 Отговор
    Явно има какво да се краде...

    11:45 22.05.2026

  • 17 Пешо

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    Хохохо. Кой не скача е червеен.... да се демоНкратизира. Веднага

    11:46 22.05.2026

  • 18 Някой

    21 2 Отговор
    Реалността: САЩ е заплаха за сигурността на Куба, дипломатическо решение остава малко вероятно

    Терористите действащи като мутри и как да ограбят всички си измислят оправдания за нападения. Те са просто престъпници!

    И САЩ да се разкарат от Гуантанамо Бей, с окупираното за лагера за политически затворници, влизащи без съд и присъда - така се водеше. Преди са плащали наем за базата там.

    11:46 22.05.2026

  • 19 Истинския Професор Герджиков

    23 2 Отговор
    Не знам кой им внуши на янките ,че могат да са световен морален стожер,съдия и полицай ,след като всъщност са само една жалка колония на ИзраХеллл ?!!!Току що им издърпаха черджето изпод краката ,явно не са го усетили докато се сриват .

    11:46 22.05.2026

  • 20 Ганя Путинофила

    4 17 Отговор
    Още един съюзник на путин утече у каналя

    11:46 22.05.2026

  • 21 ООрана държава

    10 2 Отговор
    Айде 5.50 евро нафтата

    Коментиран от #26

    11:47 22.05.2026

  • 22 За поробените

    4 22 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    От фашисткия режим в кремля,..22 РЕПУБЛИКИ и 160 националности ли думаш, ПЕН дел?!?

    Коментиран от #29, #33

    11:48 22.05.2026

  • 23 хехе

    19 2 Отговор
    Като гледам и Гренландия е заплаха за сигурността на обора

    Коментиран от #56

    11:49 22.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 оня с коня

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Максудски ,ти освен във външния си нужник ,за да изтръскаш огромната кофа с л...ай...наа,която си произвел ,другаде не можеш и да отидеш 😂😂😬!

    11:49 22.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха ХаХа

    15 2 Отговор
    Куба и Мексико са заплаха за САЩ а Украйна не е зо Русия

    11:50 22.05.2026

  • 28 Селянина с колелот

    17 1 Отговор
    Ейй по-големи лъжци от хамериканците няма. Това е поредното доказателство. Кога ли някой ще ги сложи всички на мястото им.

    11:50 22.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Боко

    8 2 Отговор
    Че ви превземат 🤪 ма ма ви олигофренска крадлива хамериканска🤮💩🤬🧨💣🔥🪦

    11:51 22.05.2026

  • 31 Така казал вълкът на агнето:

    14 1 Отговор
    "Мътиш ми водата!" - когато агнето пиело вода по течението реката след вълка...

    "Мътиш, не мътиш - ще те изям!" - рекъл вълкът, след като агнето се опитало да му обясни, че няма как да му мъти водата.

    Срам за САЩ!

    11:52 22.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ъхъ ъхъ

    16 4 Отговор

    До коментар #22 от "За поробените":

    Всички народи и националности в Русия имат автономни републики, окръзи или краве.
    Посочи 1 щат който да е индиански в САЩ.

    Коментиран от #37

    11:52 22.05.2026

  • 34 не може да бъде

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    Каквито и симпатии да имам към американците за техните постижения не мога да се удържа -американската наглост към Куба няма граници!? в нета имаше информация за американско предложение към Куба " хуманитарна" помощ от 100 млн.долара заради кризата..която американците причиниха !?Това е просто гавра ...да припомня ли колко беше седмичната помощ от страна на соцлагера -главната част разбира се от СССР- ..за да се компенсират пораженията от тогавашните действия на САЩ срещу Куба!?Това което става сега показва също до каква степен може "цивилизованите " евроатлантици да бъдат брутални жестоки и безогледни /с оглед на това което правят и в Иран и Газа и в Ливан /!?

    11:52 22.05.2026

  • 35 Ники

    11 1 Отговор
    Да бе, Куба е най-голямата заплаха за САЩ. Ха - ха - ха !!!

    11:54 22.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Руската...къдЯ е ?!?

    2 12 Отговор

    До коментар #33 от "Ъхъ ъхъ":

    Ееееедехееее
    Дека живуркат тая... русня?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #43, #45

    11:55 22.05.2026

  • 38 Въх! И как? С ретро автомобилите от

    12 1 Отговор
    50-те години, за които няма гориво защото Дедо Дончо открадна венецуаелския нефт на Мадуро и сега им не дава. Е това се казва заплаха няма що. Убедително е.

    11:55 22.05.2026

  • 39 Калъчев

    18 1 Отговор
    Егатиий наглите изроди. Бедна и беззъба Куба да е заплаха за световните жандарми, въолръжени до зъби със всички което може да си помечтае човек. Предлог си търсите, нали. Наркотици там не поризвеждат, а банани. Карат стари Бюици отпреди 70 години, нямат самолетоносачи и ракети да ви обстрелват, нито имат мераци и възможности. Рибарите на Хемингуей ли ви плашат??! Безочливи империалисти, искате хубави плажове да направите хубави хотели на Тръмп, нали, и да ви танцуват бедните голи кубинки самба чачача и ала-бала? Нов Епщейн си просите. Уроди сте, и ти предател кубиняц!

    11:56 22.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Куба е такава заплаха

    13 1 Отговор
    за САЩ каквато беше Гренада, която Рейгън героически смацафраца преди 43 години, като след нахлуването на американските всепобеждаващи войни бяха проведени "демократични" избори и туриха едно чисто сащисано марионетно правителство... Вероятно това е и планът за Куба, но не знам как ще се получи там, щото Куба не е Гренада с нейните 348 кв. километра площ, а е почти колкото България...

    12:00 22.05.2026

  • 42 ХА ХА ХА

    10 2 Отговор
    МАЛКАТА КУБА БИЛА ЗАПЛАХА ЗА МОГЪЩИЯ САЩ ГОЛЯМ СМЯХ

    Коментиран от #51

    12:02 22.05.2026

  • 43 Светльо Витков

    8 2 Отговор

    До коментар #37 от "Руската...къдЯ е ?!?":

    Я.М.Х бре жълтопаветен пеее далллл !

    Коментиран от #48

    12:02 22.05.2026

  • 44 каунь

    6 0 Отговор
    типични националсоциалисти се едно 1938 г Берлин същата демагогия

    12:02 22.05.2026

  • 45 Факт

    3 10 Отговор

    До коментар #37 от "Руската...къдЯ е ?!?":

    Монголо- Татарските роби -- москаля, нямат Република
    Другите Републики и етноси ги приемат като...до би тък

    Коментиран от #47

    12:02 22.05.2026

  • 46 ежко

    10 0 Отговор
    Рубио, като емигрантско кубинско чедо, как мислите е възпитан? Има да си връща на Куба, ама понеже не може сам, ще ползва американската армия.

    Коментиран от #70

    12:04 22.05.2026

  • 47 Светльо Витков

    8 1 Отговор

    До коментар #45 от "Факт":

    Я.М.Х бре жълтопаветен пеее далллл !

    12:06 22.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Григор

    9 0 Отговор
    "Рубио: Куба е заплаха за сигурността на САЩ"
    Куба представлявала заплаха?! Направо кърти мивки! Още един на високо равнище, който не е добре с главата. Там изглежда имат само един читав политик и това е вицепрезидента Джей Ди Ванс.

    12:07 22.05.2026

  • 50 Олга

    11 0 Отговор
    Пингвините нарушават демократичните ценности и права на отделни свободомислещи индивиди в тяхната популация и заплашват безопасност на САЩ,тъй като не искат да преговарят и се правят на не чули и не разбрали.Опасни са.

    Коментиран от #54

    12:07 22.05.2026

  • 51 Не думай )))))

    4 9 Отговор

    До коментар #42 от "ХА ХА ХА":

    А малка Украйна каква заплаха е за ..22 ядрени монголо- Мюсюлмански Републики + Република С.Корея?!?
    ))))

    12:09 22.05.2026

  • 52 Ясно като бял ден

    8 4 Отговор
    Ако руснаците и тук отстъпят на американците, направо да се разпускат като държава и да връщат Украйна, защото явно не я заслужават. Падне ли Иран, видят ли сметката на Куба, Русия свършва. Но щом така са решили.....

    12:09 22.05.2026

  • 53 Ти си

    13 0 Отговор
    Когато немога да набия тигъра Иран ще набия котето Куба за да си върна самочувствието и величието в собствените си очи !
    В САЩ само гълъби на мира а около тях само заплахи и терористи .....

    12:09 22.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Али Гатор

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Изведнъж":

    Не бе с кубински ром (нестава въпрос за циганин) Куба стана опасна за САЩ.

    12:11 22.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Луд Скайуокър

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Русофил":

    А кажи тогава не чий е Крим а чиято е Украйна щом по твоето изказване Куба принадлежи на САЩ !
    Вярно си от безсмъртните от най-голямата организация на света.

    12:16 22.05.2026

  • 58 Целият Кубински народ

    3 7 Отговор
    Заслужава СВОБОДА И НЕЗАВИСМОСТ!
    Всеки кубинец мечтае да избяга от тоя КОМ фашистки режим в Хавана!

    Коментиран от #67

    12:17 22.05.2026

  • 59 Бай онзи

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Русофил":

    А САЩ е исконна територия на коренното население( наречено индианци).

    12:23 22.05.2026

  • 60 факуса

    5 0 Отговор
    ха ха куба заплаха за хргемоня видиш ли,ама на иран се перят на китай, пращат контингент срещу русия при ляхите,дет не им идва акъла от векове,наркооо спри малко белото

    12:33 22.05.2026

  • 61 Само питам

    4 0 Отговор
    Щото са испаноговорящи и не са диви капиталисти?

    12:36 22.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Гледаш ми ДЕДО ВИЯ":

    Лап У Йотт бре пернишки лай ..✓.няннн хъесоссс !

    12:48 22.05.2026

  • 65 Ганя Путинофила

    0 2 Отговор
    Най-обичам черни,черни паламаарки,сготвени във сообствен сооос.....

    13:06 22.05.2026

  • 66 щИРЛИц ото Фон

    1 0 Отговор
    И как по-точно Куба е заплаха за САЩ ?

    13:30 22.05.2026

  • 67 Албрехт Дюрер

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Целият Кубински народ":

    А ти къде живееш ? Доволен ли си ? Планираш ли лична свобода чрез бягство някъде ?

    13:32 22.05.2026

  • 68 Е то е ясно,

    0 0 Отговор
    следващите са Куба.А после?

    13:35 22.05.2026

  • 69 Българин

    0 0 Отговор
    Там където нямат техни Подлоги са заплаха за тия ИЗЧАДИЯЯ

    13:39 22.05.2026

  • 70 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "ежко":

    Да така е но си струва малко да се поровим в биографията на Рубио -и там ще се открие интересен детайл -семейството на Рубио /майка му и баща му/не са избягали от Куба заради Фидел Кастро !?те са избягали заради режима на Фулхенсио Батиста американската марионетка превърнала Куба в американски бардак ...и са избягали от Куба 2-3 години преди да дойде Фидел на власт...случило се е нещо с дребния им бизнес !?А сега Рубио е по-голям католик от папата...така правят кариеристите и нагаждачите нали !?...тези данни изискват точност но правилните медии не искат изобщо да се разровят и произнесат по казуса!?

    13:48 22.05.2026