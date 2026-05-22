Ливърпул уволнява Арне Слот след мача с Брентфорд, Андони Ираола го сменя

Собствениците на Ливърпул - Fenway Sports Group (FSG), решиха да уволнят старши треньора Арне Слот след последния мач за сезона - домакинството на Брентфорд, съобщава TEAMtalk.
Ситуацията е била значително повлияна от конфликта между звездата на отбора Мохамед Салах и нидерландския треньор. Други играчи на Ливърпул са подкрепили египтянина и са харесали публикации, критикуващи Слот.
Преди това собствениците на клуба - "FSG", подкрепяха Слот и му позволяваха да участва в планирането на отбора за следващия сезон.
През тази кампания Ливърпул е пети в класирането на Висшата лига с 59 точки преди последния 38-и кръг. В Шампионската лига отборът отпадна на четвъртфиналите от ПСЖ (0-4) след два мача.
Вече има и избран мениджър за заместник на Арне Слот. Става дума за правещия чудеса с Борнемут Андони Ираола, който напуска отбора след последния мач за сезона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
