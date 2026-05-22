Новини
България »
България преговаря с Турция за „Боташ”

България преговаря с Турция за „Боташ”

22 Май, 2026 11:46 1 789 48

  • боташ-
  • договор-
  • предоговаряне

Енергийният експерт Иван Хиновски коментира възможностите за предоговаряне

България преговаря с Турция за „Боташ” - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За всички е ясно, че договорът „Боташ“ беше сключен в едни форсмажорни обстоятелства, когато имаше заплахи за преноса на природен газ през „Турски поток”. Това коментира енергийният експерт Иван Хиновски в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS във връзка със стартиращите преговори за промяна на условията по газовото споразумение.

По думите му документът е подписан при сериозни заплахи за държавата и това е причината някои от параметрите в него да не са оптимални. Експертът допълни, че споразумението дълго време е било забулено в тайна и е използвано изключително за политически цели, но сега митът, че то не подлежи на промяна, е окончателно разбит.

"Не може да се говори в момента за ефективност. Към днешна дата условията не са най-изгодни, но вече започват преговорите и има нови пазарни условия в региона”, обясни Хиновски.

По думите му предстои сериозно преструктуриране на натрупаните задължения, като България има шанс за изгодна сделка, от която да извлече дивиденти. Той обясни, че Турция има остра нужда от инфраструктурна доставка на вода за северозападните си райони, които са пустиня.

"В този договор имаме възможност за голяма сделка от типа Тръмп. Аз смятам, че ще се стигне до опрощаване на голяма част от дълга и отпадане на претенциите на турската страна”, категоричен бе енергийният експерт.

Според Хиновски предприетите от новия енергиен министър Ива Петрова пълни кадрови смени в Българския енергиен холдинг и стартиралите одити са напълно нормална стъпка при идването на нова власт. Той посочи, че старото ръководство е следвало една стратегия, докато сега се въвежда нов управленски подход, който има за цел да пресече изтичането на средства в държавните дружества.

"Ние сме казвали многократно, че има редица корупционни практики, но нищо не се правеше, защото редица политически партии се хранеха от енергетиката. Изключително голяма потребност има от проветряване на отрасъла”, подчерта Хиновски. Той допълни, че ако се следват добрите практики на антикорупционните реформи, състоянието на сектора ще се подобри и някои цени могат да паднат.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    23 14 Отговор
    А предоговаряне на договора за самолетчетата, дето са колкото един Боташ, половината не се знае дали ще дойдат, а от останалите половината не се знае дали ще полетят, и това е само началото на разходите по тях, кога ще има?

    Коментиран от #16, #23, #45

    11:52 22.05.2026

  • 2 Резидента

    15 5 Отговор
    Ще дадем на турците нашите реки за вода, но ще платим неустойките!
    Ние и без това не произвеждаме домати за поливане. Ще ядем турски домати!

    11:53 22.05.2026

  • 3 Пипи

    21 9 Отговор
    Да изпратят Петьо Еврото да преговаря. Нали си идва по живо, по здраво. Да изnepе мистър Кеш и компания.

    11:54 22.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Че откога Турска Тракия е пустиня?

    Коментиран от #26

    11:55 22.05.2026

  • 5 Хиновски

    17 10 Отговор
    пак обърна палачинката, но и яко лъже. Газ получаваме от Азърбайджан, и ако не стига има гръцка газова връзка. Радев се е облагодетелствал яко. Знаем, че имаше любовница в енергийния сектор, и тя го подтикна за този адски неизгоден договор.

    Коментиран от #11

    11:57 22.05.2026

  • 6 Боташ

    8 4 Отговор
    Т@ш@ к

    12:01 22.05.2026

  • 7 турските медии

    11 6 Отговор
    онзи ден съобщиха по турските медии българя е получила горивото от боташ и има да плати на Турция четри милиарда турски лири защо крият нашите крадци че сме вели горивото и не сме платили хайдути гадни свикнали да лъжат и да крадат няма по долна и гадна нация от българина самата история и държава е фалшива

    12:02 22.05.2026

  • 8 Едно време

    15 8 Отговор
    турски политик се изцепи ,че нямало да ни превземат, а изкупят.Благодарете на льотчика - дава всичко от себе си в тази насока.

    Коментиран от #37

    12:05 22.05.2026

  • 9 Няма спасение

    13 7 Отговор
    Хайде сега пък отново безводие за България,в полза на Турция.

    12:06 22.05.2026

  • 10 Шансаът

    10 5 Отговор
    е нулев , а борчът от милиарди го овесиха най - безцеремонно на българските граждани !

    12:08 22.05.2026

  • 11 провинциалист

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хиновски":

    "Газ получаваме от Азърбайджан" - само че дяволът е в детайлите, както се казва. В стенограма от "ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОСЕМДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, София, сряда, 13 юли 2022 г. Открито в 9,06 ч." четем: "А за догодина освен азерския договор друг газ няма. Тоест след септември месец, от октомври нататък, а и следващите години България няма 3 милиарда кубика газ, а има 1 милиард кубика газ – една трета. Тоест две трети от консумацията в България трябва да бъде ограничена, ако не бъдат предприети спешни действия.
    Няма договор за доставки на газ. Не говоря дори за дългосрочен. Няма танкери, няма договор." Което пък на свой ред трябва да се провери дали отговаря на истината.

    Коментиран от #21, #31

    12:11 22.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ти да видиш

    12 4 Отговор
    "България преговаря с Турция за „Боташ”"
    За да преговорят процента на комисионната на Мунчо и компания ли?
    ;)

    12:17 22.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ООрана държава

    6 4 Отговор
    Предните управляващи можеха да го свършат това вместо да плюят всеки ден

    12:19 22.05.2026

  • 18 Иван

    4 4 Отговор
    С тези пари се финансира войната в Украйна

    12:22 22.05.2026

  • 19 койдазнай

    6 5 Отговор
    Сега ще развалим договора с БОТАШ, от който остават 9 години, за да се сключи нов, който ще е със срок 35 или 49 години. Турците ще дадат 5 години гратисен период, без никакви плащания, а след това по 2 млрд годишно.
    Горе-долу това ще е договорът СУПЕР БОТАШ!

    12:22 22.05.2026

  • 20 койдазнай

    8 3 Отговор
    Я някой да каже договор, който България е сключила през последните 80 години и да е изгоден за нея?!? Преди 50 години дори границите на България са уточнение с догвор между СССР и Турция, без да има български представител.

    12:25 22.05.2026

  • 21 Енергетик

    10 7 Отговор

    До коментар #11 от "провинциалист":

    Договора с Боташ не е за доставка на газ, а за пренос на газ. Към него момент имаме капацитет за пренос на газ, надвишаваш неколкократно необходимите 3 млрд.
    Боташ е корупционен договор, за което виновниците Радев, Владимир Малинов, Гълъб Донев, Катамарана ....трябва да бъдат съдени за национално предателство!

    Коментиран от #39

    12:31 22.05.2026

  • 22 Перо

    5 0 Отговор
    Преструктурирането на плащането не е промяна! Преговорите са още в степен планиране, а тоя вече казва какво смята да направят турците! Като свършат преговорите с промени в обемите и цените, тогава може да се говори какво е постигнато, а не да се пускат предварително фишеци!

    12:34 22.05.2026

  • 23 УжасТ

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Колко имаш на матурата по БЕЛ ?
    Изобщо стигнал ли си до матура?

    Коментиран от #33, #35

    12:34 22.05.2026

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    5 3 Отговор
    А 0.5 млрд. € за въздух от Анадола, премесен със сибирска cмpaд кой ще ги връща ?

    Коментиран от #36

    12:36 22.05.2026

  • 25 Баба Гошка

    3 2 Отговор
    До стената всички, отговорни за договор 15 години БЕЗ опция за разтрогване преди края и без ползи за нас!

    Коментиран от #38

    12:43 22.05.2026

  • 26 като питаш да ти кажа

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Откакто Радев спечели парламентарните избори с пълно мнозинство. Преди него даже Турция не знаеше, че Турска Тракия е пустиня.

    Коментиран от #46

    12:43 22.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Истината

    5 3 Отговор
    Радев се опитва да оправи собствените си бакии -

    Но въпросът е - Вие бихте ли поверили финансите си на човек, подписал провал като Боташ !??

    12:46 22.05.2026

  • 29 Фактолог

    4 3 Отговор
    След като канадските измамници Киро и Асен прекратиха едностранно доставките на евтин руски газ гарантиран по договор и оставиха държавата без газ , съвсем естествено се стигна до договор с Турция за гарантиране на доставки на втечнен газ през турската мрежа!

    Какво неясно има!?

    Президентът Радев се е погрижил за сигурността на България и е сключил договор, а причината за ситуацията е шарлатаните и техния дебилизъм!

    Никоя държава няма да сключва с нас договори за без пари и да резервира газопроводи заради хубавите ни очи, още по-малко Турция.

    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ са виновни за всички последствия и попарата , която сърбаме надробена от тях до ден днешен. Огромната инфлация също е благодарение на тях!

    Коментиран от #30

    12:51 22.05.2026

  • 30 ГРУ гайтанжиева

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Фактолог":

    Това са руски лъжи, разпространявани от полезни и безполезни .. и д и о т и !

    Коментиран от #41

    12:53 22.05.2026

  • 31 Айде бе

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "провинциалист":

    Това сам ли го измисли или някой то помагаше? В момента имаме достъп до два терминала в Гърция за втечнен газ и газова връзка с нашата газопреносна мрежа. Единия е Ревитуса, а другия е новия в Александрополис в който България има 20% дялово участие. Всичко останало е въпрос на сделки и договорки с доставчици на газ.

    Коментиран от #44

    12:55 22.05.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "ХАХАХА":

    Той хубаво ти обяснява човека, но кухите цървули шорошки не може да го разберете.

    12:59 22.05.2026

  • 33 Мдааа

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "УжасТ":

    Ти колко имаш селска npъчко и със слушалки ли я взе?

    13:01 22.05.2026

  • 34 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ХАХАХА":

    Всички сме от село. Някои от по-големите села, някои от по-малките. Някои дори от селото с котловинно мислене. Въобще не ме интересува ти от кое си, но пък си добре дошъл да напишеш нещо по темата.

    13:02 22.05.2026

  • 35 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "УжасТ":

    Знам, че ти е трудно, не се притеснявай. Опитай още веднъж, но бавно. Давай си почивки на запетайките. Ще се получи.

    13:04 22.05.2026

  • 36 ППДБ/ЛГБТ

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":

    А милионите за краварските хвърчила, кой ще ги връща?

    13:07 22.05.2026

  • 37 То вече няма нищо за изкупуване,

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Едно време":

    нашите подлоги от ГЕРБ/ДПС, ППДБ-ЛГБТ отдавна разпродадоха България на жидовете.

    13:10 22.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Закъсали са турците

    2 1 Отговор
    Муньо ще им подари още 6 милиарда евро.

    Коментиран от #43

    13:14 22.05.2026

  • 41 НПО грозев

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "ГРУ гайтанжиева":

    Ще вярваме само на укробските дебили.

    13:16 22.05.2026

  • 42 За едни е радост

    1 1 Отговор
    Колкото по неизгодни договори,толкова по добре.Нали това искахте ,на ви демокрация,на ви банани.

    13:17 22.05.2026

  • 43 Така де

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Закъсали са турците":

    няма да ги подари на ycpaйна, noдлец.

    13:18 22.05.2026

  • 44 провинциалист

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Айде бе":

    "Това сам ли го измисли или някой то помагаше?" - помагаше Делян Добрев от ГЕРБ-СДС. Ако прочетеш внимателно, ще откриеш и препратка към цитат. За да те улесня още, сайтът е парлиамент бг.

    13:18 22.05.2026

  • 45 AI ловец на де би ли

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Основни проблеми
    Липсваща ясна структура на изречението
    Цялото изречение е твърде дълго и натрупано, съдържа няколко идеи без ясно разделяне. Това води до трудна разбираемост.

    Неправилно начало с „А“
    „А“ в началото е разговорно и не е подходящо в по-формален контекст. Не е граматическа грешка, но е стилистичен проблем.

    „самолетчетата“ – разговорна/умалителна форма
    Умалителното звучи неформално и е неподходящо, ако целта е сериозен или официален тон.

    „дето“ – разговорен съюз
    Трябва да се замени с „които“ в книжовен български.

    „колкото един Боташ“ – неясна конструкция
    Липсва яснота какво означава сравнението (стойност, размер и т.н.). Това е смислова/стилистична неточност.

    Повторение и тежка конструкция:
    „половината не се знае дали… а от останалите половината не се знае дали…“
    Това е стилистично тромаво и може да се съкрати.

    Липса на логическо разделяне (запетаи vs. изречения)
    Има прекалено много части, свързани със запетаи, вместо да се разделят на 2–3 изречения.

    „и това е само началото на разходите по тях, кога ще има?“
    Тук има неправилно съединяване на две различни мисли:

    твърдение („това е само началото…“)

    въпрос („кога ще има?“)

    Трябва да са отделени в отделни изречения или по-ясно структурирани.

    Неясен въпрос в края
    „кога ще има?“ – липсва подлог (какво ще има? предоговаряне? решение?).

    13:28 22.05.2026

  • 46 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "като питаш да ти кажа":

    т@п т@панар. Честно.

    13:35 22.05.2026

  • 47 Реалист

    1 0 Отговор
    Пак ще ни прекарат!

    13:38 22.05.2026

  • 48 постите русофиле

    0 0 Отговор
    станале реzляци !

    13:44 22.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове