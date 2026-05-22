"България преговаря с Турция за „Боташ”"

За всички е ясно, че договорът „Боташ“ беше сключен в едни форсмажорни обстоятелства, когато имаше заплахи за преноса на природен газ през „Турски поток”. Това коментира енергийният експерт Иван Хиновски в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS във връзка със стартиращите преговори за промяна на условията по газовото споразумение.
По думите му документът е подписан при сериозни заплахи за държавата и това е причината някои от параметрите в него да не са оптимални. Експертът допълни, че споразумението дълго време е било забулено в тайна и е използвано изключително за политически цели, но сега митът, че то не подлежи на промяна, е окончателно разбит.
"Не може да се говори в момента за ефективност. Към днешна дата условията не са най-изгодни, но вече започват преговорите и има нови пазарни условия в региона”, обясни Хиновски.
По думите му предстои сериозно преструктуриране на натрупаните задължения, като България има шанс за изгодна сделка, от която да извлече дивиденти. Той обясни, че Турция има остра нужда от инфраструктурна доставка на вода за северозападните си райони, които са пустиня.
"В този договор имаме възможност за голяма сделка от типа Тръмп. Аз смятам, че ще се стигне до опрощаване на голяма част от дълга и отпадане на претенциите на турската страна”, категоричен бе енергийният експерт.
Според Хиновски предприетите от новия енергиен министър Ива Петрова пълни кадрови смени в Българския енергиен холдинг и стартиралите одити са напълно нормална стъпка при идването на нова власт. Той посочи, че старото ръководство е следвало една стратегия, докато сега се въвежда нов управленски подход, който има за цел да пресече изтичането на средства в държавните дружества.
"Ние сме казвали многократно, че има редица корупционни практики, но нищо не се правеше, защото редица политически партии се хранеха от енергетиката. Изключително голяма потребност има от проветряване на отрасъла”, подчерта Хиновски. Той допълни, че ако се следват добрите практики на антикорупционните реформи, състоянието на сектора ще се подобри и някои цени могат да паднат.
2 Резидента
Ние и без това не произвеждаме домати за поливане. Ще ядем турски домати!
11 провинциалист
До коментар #5 от "Хиновски":"Газ получаваме от Азърбайджан" - само че дяволът е в детайлите, както се казва. В стенограма от "ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОСЕМДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, София, сряда, 13 юли 2022 г. Открито в 9,06 ч." четем: "А за догодина освен азерския договор друг газ няма. Тоест след септември месец, от октомври нататък, а и следващите години България няма 3 милиарда кубика газ, а има 1 милиард кубика газ – една трета. Тоест две трети от консумацията в България трябва да бъде ограничена, ако не бъдат предприети спешни действия.
Няма договор за доставки на газ. Не говоря дори за дългосрочен. Няма танкери, няма договор." Което пък на свой ред трябва да се провери дали отговаря на истината.
15 Ти да видиш
За да преговорят процента на комисионната на Мунчо и компания ли?
;)
12:17 22.05.2026
19 койдазнай
Горе-долу това ще е договорът СУПЕР БОТАШ!
12:22 22.05.2026
21 Енергетик
До коментар #11 от "провинциалист":Договора с Боташ не е за доставка на газ, а за пренос на газ. Към него момент имаме капацитет за пренос на газ, надвишаваш неколкократно необходимите 3 млрд.
Боташ е корупционен договор, за което виновниците Радев, Владимир Малинов, Гълъб Донев, Катамарана ....трябва да бъдат съдени за национално предателство!
23 УжасТ
До коментар #1 от "провинциалист":Колко имаш на матурата по БЕЛ ?
Изобщо стигнал ли си до матура?
26 като питаш да ти кажа
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Откакто Радев спечели парламентарните избори с пълно мнозинство. Преди него даже Турция не знаеше, че Турска Тракия е пустиня.
28 Истината
Но въпросът е - Вие бихте ли поверили финансите си на човек, подписал провал като Боташ !??
12:46 22.05.2026
29 Фактолог
Какво неясно има!?
Президентът Радев се е погрижил за сигурността на България и е сключил договор, а причината за ситуацията е шарлатаните и техния дебилизъм!
Никоя държава няма да сключва с нас договори за без пари и да резервира газопроводи заради хубавите ни очи, още по-малко Турция.
Дебилите и педофилите от ПП и ДБ са виновни за всички последствия и попарата , която сърбаме надробена от тях до ден днешен. Огромната инфлация също е благодарение на тях!
30 ГРУ гайтанжиева
До коментар #29 от "Фактолог":Това са руски лъжи, разпространявани от полезни и безполезни .. и д и о т и !
31 Айде бе
До коментар #11 от "провинциалист":Това сам ли го измисли или някой то помагаше? В момента имаме достъп до два терминала в Гърция за втечнен газ и газова връзка с нашата газопреносна мрежа. Единия е Ревитуса, а другия е новия в Александрополис в който България има 20% дялово участие. Всичко останало е въпрос на сделки и договорки с доставчици на газ.
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "ХАХАХА":Той хубаво ти обяснява човека, но кухите цървули шорошки не може да го разберете.
33 Мдааа
До коментар #23 от "УжасТ":Ти колко имаш селска npъчко и със слушалки ли я взе?
34 провинциалист
До коментар #16 от "ХАХАХА":Всички сме от село. Някои от по-големите села, някои от по-малките. Някои дори от селото с котловинно мислене. Въобще не ме интересува ти от кое си, но пък си добре дошъл да напишеш нещо по темата.
35 провинциалист
До коментар #23 от "УжасТ":Знам, че ти е трудно, не се притеснявай. Опитай още веднъж, но бавно. Давай си почивки на запетайките. Ще се получи.
36 ППДБ/ЛГБТ
До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":А милионите за краварските хвърчила, кой ще ги връща?
37 То вече няма нищо за изкупуване,
До коментар #8 от "Едно време":нашите подлоги от ГЕРБ/ДПС, ППДБ-ЛГБТ отдавна разпродадоха България на жидовете.
41 НПО грозев
До коментар #30 от "ГРУ гайтанжиева":Ще вярваме само на укробските дебили.
43 Така де
До коментар #40 от "Закъсали са турците":няма да ги подари на ycpaйна, noдлец.
44 провинциалист
До коментар #31 от "Айде бе":"Това сам ли го измисли или някой то помагаше?" - помагаше Делян Добрев от ГЕРБ-СДС. Ако прочетеш внимателно, ще откриеш и препратка към цитат. За да те улесня още, сайтът е парлиамент бг.
45 AI ловец на де би ли
До коментар #1 от "провинциалист":Основни проблеми
Липсваща ясна структура на изречението
Цялото изречение е твърде дълго и натрупано, съдържа няколко идеи без ясно разделяне. Това води до трудна разбираемост.
Неправилно начало с „А“
„А“ в началото е разговорно и не е подходящо в по-формален контекст. Не е граматическа грешка, но е стилистичен проблем.
„самолетчетата“ – разговорна/умалителна форма
Умалителното звучи неформално и е неподходящо, ако целта е сериозен или официален тон.
„дето“ – разговорен съюз
Трябва да се замени с „които“ в книжовен български.
„колкото един Боташ“ – неясна конструкция
Липсва яснота какво означава сравнението (стойност, размер и т.н.). Това е смислова/стилистична неточност.
Повторение и тежка конструкция:
„половината не се знае дали… а от останалите половината не се знае дали…“
Това е стилистично тромаво и може да се съкрати.
Липса на логическо разделяне (запетаи vs. изречения)
Има прекалено много части, свързани със запетаи, вместо да се разделят на 2–3 изречения.
„и това е само началото на разходите по тях, кога ще има?“
Тук има неправилно съединяване на две различни мисли:
твърдение („това е само началото…“)
въпрос („кога ще има?“)
Трябва да са отделени в отделни изречения или по-ясно структурирани.
Неясен въпрос в края
„кога ще има?“ – липсва подлог (какво ще има? предоговаряне? решение?).
46 Ти си
До коментар #26 от "като питаш да ти кажа":т@п т@панар. Честно.
