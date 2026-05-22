"България преговаря с Турция за „Боташ”"

За всички е ясно, че договорът „Боташ“ беше сключен в едни форсмажорни обстоятелства, когато имаше заплахи за преноса на природен газ през „Турски поток”. Това коментира енергийният експерт Иван Хиновски в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS във връзка със стартиращите преговори за промяна на условията по газовото споразумение.

По думите му документът е подписан при сериозни заплахи за държавата и това е причината някои от параметрите в него да не са оптимални. Експертът допълни, че споразумението дълго време е било забулено в тайна и е използвано изключително за политически цели, но сега митът, че то не подлежи на промяна, е окончателно разбит.

"Не може да се говори в момента за ефективност. Към днешна дата условията не са най-изгодни, но вече започват преговорите и има нови пазарни условия в региона”, обясни Хиновски.

По думите му предстои сериозно преструктуриране на натрупаните задължения, като България има шанс за изгодна сделка, от която да извлече дивиденти. Той обясни, че Турция има остра нужда от инфраструктурна доставка на вода за северозападните си райони, които са пустиня.

"В този договор имаме възможност за голяма сделка от типа Тръмп. Аз смятам, че ще се стигне до опрощаване на голяма част от дълга и отпадане на претенциите на турската страна”, категоричен бе енергийният експерт.

Според Хиновски предприетите от новия енергиен министър Ива Петрова пълни кадрови смени в Българския енергиен холдинг и стартиралите одити са напълно нормална стъпка при идването на нова власт. Той посочи, че старото ръководство е следвало една стратегия, докато сега се въвежда нов управленски подход, който има за цел да пресече изтичането на средства в държавните дружества.

"Ние сме казвали многократно, че има редица корупционни практики, но нищо не се правеше, защото редица политически партии се хранеха от енергетиката. Изключително голяма потребност има от проветряване на отрасъла”, подчерта Хиновски. Той допълни, че ако се следват добрите практики на антикорупционните реформи, състоянието на сектора ще се подобри и някои цени могат да паднат.