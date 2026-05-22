Бившият руски президент и премиер, настоящ лидер на путиновата партия "Единна Русия" Дмитрий Медведев произхожда от класическата съветска интелигенция, извървява академичен и политически път до върховете на руската власт и е женен за ученическата си любов.

През годините образът му се трансформира драстично – от либерален, увличащ се по технологиите президент (2008–2012 г.) до един от най-агресивните поддръжници на войната в Украйна в ролята си на заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия.

Роден е на 14 септември 1965 г. в Ленинград (днес Санкт Петербург) като единствено дете. Баща му, Анатолий Медведев, е професор по химия и инженер, а майка му, Юлия Шапошникова, е филолог и преподавател по руски език. По майчина линия семейството има украински корени.

Завършва право в Юридическия факултет на Ленинградския държавен университет през 1987 г., а през 1990 г. защитава докторат (кандидат на юридическите науки).

От 1994 до 1999 г. преподава гражданско и римско право в Санктпетербургския университет и е съавтор на успешен учебник по гражданско право. Успоредно работи като правен консултант към Комитета за външни отношения на кметството, където негов пряк началник е Владимир Путин.

През 1999 г. последва Путин в Москва. Ръководи предизборния му щаб през 2000 г., става председател на борда на директорите на „Газпром“, а по-късно и ръководител на администрацията на Кремъл. Избран е за президент на Русия (2008–2012 г.), след което прави рокада с Путин и заема поста министър-председател (2012–2020 г.). През януари 2020 г. правителството му подава оставка, а Медведев е назначен за заместник-председател на Съвета за сигурност.

Съпруга му е Светлана Медведева (Линник). Двамата се запознават в 7-ми клас в ленинградско училище и са заедно от тийнейджъри. Сключват брак през 1993 г. Завършила е икономика. Като първа дама (2008–2012 г.) се отличава с активна обществена дейност под егидата на Руската православна църква. Тя е инициатор на новия руски празник „Ден на семейството, любовта и верността“ и подкрепя консервативните религиозни ценности.

Синът им Иля е роден през 1995 г. Той завършва престижния факултет по международно право в МГИМО в Москва. Като дете се появява тайно в няколко епизода на популярния хумористичен детски сериал „Ералаш“. За разлика от децата на други руски висши чиновници, Иля остава в Русия. Работи по дигитални проекти в технологичния сектор (включително за компании като VKontakte).

Впоследствие се присъединява към управляващата партия „Единна Русия“. Назначен е за секретар на съвета за иновативно и технологично развитие на партията и координира интеграцията на цифрови услуги в окупираните украински региони. Поради тази дейност е включен в международните санкционни списъци.

Дмитрий Медведев е всеизвестен фен на класическия рок и групи като Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath. Притежава огромна колекция от винилови плочи и скъпа аудио техника. По негова покана Deep Purple дори изнасят концерт в Кремъл през 2008 г.

В младостта си се занимава с гребане и вдигане на тежести, а по-късно поддържа форма с плуване и йога. По време на президентството си демонстрира страст към продуктите на Apple, срещна се лично със Стив Джобс в Силициевата долина и бе сред първите притежатели на iPhone 4 в Русия.

Най-голямата еволюция в публичния му образ е неговият личен канал в Telegram. Докато в миналото се опитваше да изглежда като модерен, западноориентиран технократ, днес той редовно публикува крайни, апокалиптични заплахи за ядрена война срещу Запада и обиди към чужди държавни глави.

През 2017 г. опозиционерът Алексей Навални публикува разследването „Он вам не Димон“ („Той не ви е Димон“), което разкри тайна империя от луксозни имоти, лозя в Тоскана и яхти, за които се твърди, че са финансирани от олигарси. Част от „странностите“, подчертани в разследването, беше фактът, че Медведев поръчва онлайн скъпи дизайнерски дрехи и маратонки чрез подставени лица.

В руското интернет пространство Медведев дълго време беше обект на мемове заради склонността си да заспива по време на официални събития – включително по време на годишните обръщения на Владимир Путин и на откриването на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г.