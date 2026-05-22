Медведев поддържа форма с йога и хардрок, има син от ученическата си любов

22 Май, 2026 11:41

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият руски президент и премиер, настоящ лидер на путиновата партия "Единна Русия" Дмитрий Медведев произхожда от класическата съветска интелигенция, извървява академичен и политически път до върховете на руската власт и е женен за ученическата си любов.

През годините образът му се трансформира драстично – от либерален, увличащ се по технологиите президент (2008–2012 г.) до един от най-агресивните поддръжници на войната в Украйна в ролята си на заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия.

Роден е на 14 септември 1965 г. в Ленинград (днес Санкт Петербург) като единствено дете. Баща му, Анатолий Медведев, е професор по химия и инженер, а майка му, Юлия Шапошникова, е филолог и преподавател по руски език. По майчина линия семейството има украински корени.

Завършва право в Юридическия факултет на Ленинградския държавен университет през 1987 г., а през 1990 г. защитава докторат (кандидат на юридическите науки).

От 1994 до 1999 г. преподава гражданско и римско право в Санктпетербургския университет и е съавтор на успешен учебник по гражданско право. Успоредно работи като правен консултант към Комитета за външни отношения на кметството, където негов пряк началник е Владимир Путин.

През 1999 г. последва Путин в Москва. Ръководи предизборния му щаб през 2000 г., става председател на борда на директорите на „Газпром“, а по-късно и ръководител на администрацията на Кремъл. Избран е за президент на Русия (2008–2012 г.), след което прави рокада с Путин и заема поста министър-председател (2012–2020 г.). През януари 2020 г. правителството му подава оставка, а Медведев е назначен за заместник-председател на Съвета за сигурност.

Съпруга му е Светлана Медведева (Линник). Двамата се запознават в 7-ми клас в ленинградско училище и са заедно от тийнейджъри. Сключват брак през 1993 г. Завършила е икономика. Като първа дама (2008–2012 г.) се отличава с активна обществена дейност под егидата на Руската православна църква. Тя е инициатор на новия руски празник „Ден на семейството, любовта и верността“ и подкрепя консервативните религиозни ценности.

Синът им Иля е роден през 1995 г. Той завършва престижния факултет по международно право в МГИМО в Москва. Като дете се появява тайно в няколко епизода на популярния хумористичен детски сериал „Ералаш“. За разлика от децата на други руски висши чиновници, Иля остава в Русия. Работи по дигитални проекти в технологичния сектор (включително за компании като VKontakte).

Впоследствие се присъединява към управляващата партия „Единна Русия“. Назначен е за секретар на съвета за иновативно и технологично развитие на партията и координира интеграцията на цифрови услуги в окупираните украински региони. Поради тази дейност е включен в международните санкционни списъци.

Дмитрий Медведев е всеизвестен фен на класическия рок и групи като Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath. Притежава огромна колекция от винилови плочи и скъпа аудио техника. По негова покана Deep Purple дори изнасят концерт в Кремъл през 2008 г.

В младостта си се занимава с гребане и вдигане на тежести, а по-късно поддържа форма с плуване и йога. По време на президентството си демонстрира страст към продуктите на Apple, срещна се лично със Стив Джобс в Силициевата долина и бе сред първите притежатели на iPhone 4 в Русия.

Най-голямата еволюция в публичния му образ е неговият личен канал в Telegram. Докато в миналото се опитваше да изглежда като модерен, западноориентиран технократ, днес той редовно публикува крайни, апокалиптични заплахи за ядрена война срещу Запада и обиди към чужди държавни глави.

През 2017 г. опозиционерът Алексей Навални публикува разследването „Он вам не Димон“ („Той не ви е Димон“), което разкри тайна империя от луксозни имоти, лозя в Тоскана и яхти, за които се твърди, че са финансирани от олигарси. Част от „странностите“, подчертани в разследването, беше фактът, че Медведев поръчва онлайн скъпи дизайнерски дрехи и маратонки чрез подставени лица.

В руското интернет пространство Медведев дълго време беше обект на мемове заради склонността си да заспива по време на официални събития – включително по време на годишните обръщения на Владимир Путин и на откриването на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г.


  • 1 Сила

    22 16 Отговор
    Ха ха ха ,верваме !!!
    Бира , водка , вино и коняк ....и бело !!!( след белото почва да фърля атомни бомби насекъде !)

    Коментиран от #5

    11:43 22.05.2026

  • 2 а ти венче

    14 5 Отговор
    кво имаш от ученическата си любов

    Коментиран от #23

    11:44 22.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 8 Отговор
    глава-море! акъл шамандура!

    11:47 22.05.2026

  • 4 Варненец

    22 10 Отговор
    Като поддържа войната в Украйна, сина му защо не е на фронта?

    Коментиран от #9, #18

    11:49 22.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    спря се с Апокалипсиса и конниците на гибелта-незнам защо

    11:49 22.05.2026

  • 6 зИленски

    10 9 Отговор
    напишете и за мен нещо,де !
    ВЗЕ ЗА ТИЯ РУСНАЦИ

    11:50 22.05.2026

  • 7 .....

    15 10 Отговор
    Медведката е образован,нормален мъж.

    11:50 22.05.2026

  • 8 Пенчо

    11 14 Отговор
    Последно време постоянно пишете за Русия и руските фашисти. Ако ги оставят ще избият цяла Европа

    11:51 22.05.2026

  • 9 А ТИ ,КЪДЕ СИ ?

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Варненец":

    НА КОМПА,НАЛИ ?

    Коментиран от #19, #21

    11:52 22.05.2026

  • 10 зИленски

    10 7 Отговор
    МОЛЯ СЕ ВСЕКИ ДЕН ДА НЕ НАПРАВЯТ ВРЪТКА ПАК С ПУТИН,ЧЕ ВОЙНАТА ЩЕ СВЪРШИ ЗА ЕДИН ДЕН

    Коментиран от #22

    11:52 22.05.2026

  • 11 Точен

    15 14 Отговор
    Между другото Медведев не пие алкохол, а лъжите и клеветите на паветниците срещу него са заради завист, грантове и простотия...

    11:53 22.05.2026

  • 12 пешо

    14 14 Отговор
    Какво ме интересува някакъв луд пианица

    11:55 22.05.2026

  • 13 Политолог

    9 10 Отговор
    Това ще е наследника на Путин и тогава евроатлантиците ще видят како наистина означава "санкции". Този ще е следващия Сталин.

    11:59 22.05.2026

  • 14 Хмм

    5 7 Отговор
    бяха решили да се менкат с Путин като президент и премиер, но катопрезидент се провали, а после и като премиер, държеше се като Елцин, затова руснаците се страхуват да сменят Путин, не им трябва нов Елцин с Бандитския Петербург и забогатели само защото са негови любимци, има самочувствието роден в Ленинград и се промени до радикализъм

    12:00 22.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ицо Морския

    10 10 Отговор
    Пияндето Димон бил украинец по майчина линия. Най-големите рашистки укромразци се оказват с украински корени. И много громи Запада, но предпочита да слуша Deep Purple пред Киркоров и имал слабост към Аpple, тоскански вина и лозя и лукс! Типичен рашистки лицемер.

    12:01 22.05.2026

  • 17 Чебурашка

    7 11 Отговор
    Значи преди да обърне резбата е бил мъж!

    Коментиран от #25

    12:01 22.05.2026

  • 18 Цък

    13 10 Отговор

    До коментар #4 от "Варненец":

    Защо да е на фронта? В Русия няма мобилизация. Тъп въпрос от тъп човек.

    12:11 22.05.2026

  • 19 Че ти какво искаш?

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "А ТИ ,КЪДЕ СИ ?":

    Всички да се юрнем към Украйна заради малоумието на някаква крадлива политическа класа, която ни заплашва с война за да не им държим сметка за откраднатото. Ние и без война сме си в модерно робство, така че не е нужно да ходиш чак до Украйна за да усещаш последствията. Политическата класа те държи жив окато има какво да вземе от теб, а после те праща на война.

    12:11 22.05.2026

  • 20 ас да попитам

    8 9 Отговор
    и той ли не е ходил солдат като воленката?

    12:13 22.05.2026

  • 21 ПРИ

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "А ТИ ,КЪДЕ СИ ?":

    МААТИ ПОТ ЧЕРШЕФА

    12:18 22.05.2026

  • 22 ааа

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "зИленски":

    по врътките е ма маша ти

    12:19 22.05.2026

  • 23 зеленчук

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "а ти венче":

    дамски буби

    12:23 22.05.2026

  • 24 Блек Сабат?

    6 1 Отговор
    Лавров не му ли е казвал, че това е сатанизъм?

    12:24 22.05.2026

  • 25 Така ще да е

    4 8 Отговор

    До коментар #17 от "Чебурашка":

    Одрал е кожата на майка си, така че не се знае дали е от него. Макар, че откакто го изритаха от САЩ като улично nce, започна да раздава ядрени бомби по света.

    12:25 22.05.2026

  • 26 Хаха

    4 3 Отговор
    Аз пък си мисля че поддържа форма с водка Путинка.

    12:30 22.05.2026

  • 27 койдазнай

    3 2 Отговор
    Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath са ционистки групи и винаги са проповядвали екстремизъм. За това и бяха забранени в СССР! Но сега има реваншистка вълна, която отново се опитва да ни налага западното декадентство и упадък!

    12:38 22.05.2026

  • 28 Дядо от село

    3 2 Отговор
    И този бил сатанист, щом Блек Сабат му е от любимите групи... Текстове на Ози, знаете ли ги?

    12:45 22.05.2026

  • 29 Радио Ереван

    0 2 Отговор
    Много е начетен, а и е доста умен. Жалко е, че е голям любител на твърдия алкохол и това понякога му пречи в мислите.

    13:01 22.05.2026

  • 30 Фон Браун

    0 0 Отговор
    И с водка подържа форма....

    13:18 22.05.2026

  • 31 Ухаааа

    0 0 Отговор
    Че трябва да го осъдят бре. Как може да е почитател на тая разлагаща комунизма западна музика.
    Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath - То туй звучи като предателство към Русия и руския народ. Я му дайте да си слуша калинката. И фен на Apple - Помогни му Боже да се осъзнае. Каква е тая западна пропаганда и тоя умиращ Запад!

    13:33 22.05.2026