Мъри Стоилов и Гьозтепе гласят мощен трансфер за над 20 млн. евро

22 Май, 2026 12:30 733 0

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гьозтепе на Станимир Стоилов гласи още един много сериозен изходящ трансфер. През миналото лято "жълто-червените" продадоха Ромуло на РБ Лайпциг за 20 млн. евро, а още 5 млн. евро влязоха в касата на измирци под формата на бонуси след изпълнение на всички клаузи през сезона в договора между двата клуба.

Сега сериозен интерес има към Хуан, съобщава DHA. 24-годишният нападател вкара 11 гола и направи 5 асистенции в Суперлигата и почти сигурно ще бъде продаден. През зимата за него оферта изпрати Лил. Френският клуб предложи 15 млн. евро плюс още три под формата на бонуси, но Гьозтепе отказа да продаде своя футболист. Сега очакванията са "Гьоз-Гьоз" да се раздели с Хуан за над 20 млн. евро.

Най-вероятно сериозна продажба ще има и на футболист от халфовата линия на "жълто-червените". През зимата Жуниор Олайтан премина в Бешикташ за 5+1 млн. евро. През лятото гласен за продажба е нигерийският дефанзивен полузащитник Антъни Денис. Интерес има и към танзанийския национал Новатус Мироши.

Вратарят Матеуш Лис, който беше избран за най-добър на поста си в Суперлигата, е желан от Лех Познан.

Другото име, което привлича внимание в Гьозтепе, е това на Арда Окан Куртулан. Десният халф-бек дойде със свободен трансфер от Адана Демирспор през миналото лято и се превърна в един от най-добрите на поста си в елита на Турция при Станимир Стоилов. Интерес към него не липсва и от трите истанбулски гранда.

Междувременно сайтът Transfermarkt обяви актуализациите на цените на играчите в Суперлигата. Нападателят Хуан се превърна в най-скъпия футболист в историята на Гьозтепе, след като вече е оценяван на 12 млн. евро. При пристигането си в Измир той е струвал 800 000 евро, което означава, че работата на Мъри и неговият екип, е увеличила цената му 15 пъти.

Ръст в цената си бележат още Арда Окан Куртулан (7 млн. евро), Новатус Мироши и Малкъм Бокеле (5 млн. евро), Амин Шерни (3.5 млн. евро), докато Антъни Денис запазва стойността си от 8 млн. евро.

В следващите часове Гьозтепе трябва да обяви официално привличането на бившия защитник на Левски Ноа Сонко Сундберг. Гамбиецът вече е преминал медицински прегледи, а за правата му ще бъде платена трансферна сума на Арис Солун.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

