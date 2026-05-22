Дуа Липа събира сили на плажа за първото й изслушване по делото срещу Samsung (СНИМКА)

22 Май, 2026 13:14 725 1

Поп звездата в момента съчетава бляскави светски появи с големи бизнес и творчески ходове

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Дуа Липа позира в златен бански на плажа и сподели снимките в Instagram. Слънчеви очила и плетена чанта бяха единствените ѝ видими аксесоари за сесията.

Снимка: Интернет

Поп звездата в момента съчетава бляскави светски появи с големи бизнес и творчески ходове. Дуа Липа заведе мащабен съдебен иск за 15 милиона долара срещу технологичния гигант Samsung. Певицата обвинява компанията в нарушение на авторските права и неправомерно използване на нейния лик. Според иска, Samsung е поставил нейна снимка на видно място върху опаковките на различни модели телевизори, продавани в САЩ, без нейното съгласие. От компанията вече отхвърлиха обвиненията, твърдейки, че не са използвали лицето ѝ незаконно.

Певицата прикова погледите по време на Кинофестивала в Кан. Тя посети Френската ривиера, където се появи на партито след премиерата на филма Paper Tiger с атрактивна рокля на Jacquemus. Преди това тя засне специална фотосесия за Nespresso на плажа в Кан, облечена в сребърна мини рокля на Jean Paul Gaultier.


В средата на май Дуа Липа официално обяви предстоящата премиера на своя нов концертен филм и придружаващ го албум. Проектът е записан по време на нейните мащабни и силно енергични живи изпълнения в Мексико Сити.

Певицата продължава да се подготвя за сватба, след като официално потвърди годежа си с актьора Калъм Търнър. Със състояние, оценявано на 115 милиона паунда, 30-годишната звезда стана най-младият човек, включен в престижната годишна класация на The Sunday Times за 40-те най-богати британци под 40 години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дуньо простия

    0 0 Отговор
    На баджаци е..... екстра.

    13:42 22.05.2026