Защитник на Реал Мадрид и звезда на Англия аут от Мондиал 2026

Защитникът на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд също остава извън състава на Англия за Мондиал 2026, съобщава журналистът Пол Джойс. Селекционерът на "трите лъва" Томас Тухел ще обяви днес избраниците си за Световното първенство.

В четвъртък се появиха информации, че Тухел няма да включи сред избраниците си още куп звезди от Висшата лига, сред които защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър, халфът на Челси Коул Палмър, както и Фил Фодън от Манчестър Сити.

🚨 BREAKING: Trent Alexander-Arnold has been left out of the World Cup squad. ❌



Djed Spence will be selected, reports @_pauljoyce. pic.twitter.com/EzWnIoXKRZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026