Защитник на Реал Мадрид и звезда на Англия аут от Мондиал 2026

22 Май, 2026 12:00 724 3

Информациите са, че в него няма да присъства и бранителят на "кралския клуб" Александър-Арнолд

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд също остава извън състава на Англия за Мондиал 2026, съобщава журналистът Пол Джойс. Селекционерът на "трите лъва" Томас Тухел ще обяви днес избраниците си за Световното първенство.

Информациите са, че в него няма да присъства и бранителят на "кралския клуб" Александър-Арнолд.

В четвъртък се появиха информации, че Тухел няма да включи сред избраниците си още куп звезди от Висшата лига, сред които защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър, халфът на Челси Коул Палмър, както и Фил Фодън от Манчестър Сити.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Артилерист

    4 0 Отговор
    Искрено съжалявам Тренд Александър, но той сам си е виновен. Той беше висококласен, нестандартен, креативен и уважаван играч на Ливърпул, но предяви неприемливи за клуба претенции и го изостави без никакво обезщетение, независимо че е израснал там. Вече втора година в Реал нищо добро не съм чул за него. Дори и не играе редовно. Нагледно доказателство, че в живота не всичко е пари...

    Коментиран от #3

    12:17 22.05.2026

  • 2 Читател

    0 0 Отговор
    Те парите и в Ливърпул са много много.Но пуста алчност.

    13:07 22.05.2026

  • 3 Тухел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Артилерист":

    е оставил извън състава ТАА, Коул Палмър, Фил Фоудън, Адам Нортън, Морган Гибс-Уайт. В общи линии при избор на играч с техника и рогач-ръгбист, каквито са актуални в Англия и новия им шампион, се взема ръгбистът. При Гарет Саутгейт травмираха топката и всички неутрални зрители с подобието на футбол и явно Тухел е решил да продължи в тази насока. Титла пак няма да има, и това чудесна новина за футбола.

    13:36 22.05.2026

