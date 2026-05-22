Защитник на Реал Мадрид и звезда на Англия аут от Мондиал 2026

Защитникът на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд също остава извън състава на Англия за Мондиал 2026, съобщава журналистът Пол Джойс. Селекционерът на "трите лъва" Томас Тухел ще обяви днес избраниците си за Световното първенство.
Информациите са, че в него няма да присъства и бранителят на "кралския клуб" Александър-Арнолд.
В четвъртък се появиха информации, че Тухел няма да включи сред избраниците си още куп звезди от Висшата лига, сред които защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър, халфът на Челси Коул Палмър, както и Фил Фодън от Манчестър Сити.
🚨 BREAKING: Trent Alexander-Arnold has been left out of the World Cup squad. ❌— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026
Djed Spence will be selected, reports @_pauljoyce. pic.twitter.com/EzWnIoXKRZ
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Артилерист
Коментиран от #3
12:17 22.05.2026
2 Читател
13:07 22.05.2026
3 Тухел
До коментар #1 от "Артилерист":е оставил извън състава ТАА, Коул Палмър, Фил Фоудън, Адам Нортън, Морган Гибс-Уайт. В общи линии при избор на играч с техника и рогач-ръгбист, каквито са актуални в Англия и новия им шампион, се взема ръгбистът. При Гарет Саутгейт травмираха топката и всички неутрални зрители с подобието на футбол и явно Тухел е решил да продължи в тази насока. Титла пак няма да има, и това чудесна новина за футбола.
13:36 22.05.2026