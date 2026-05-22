ЦСКА: Има само една посока - напред!

От ЦСКА се обърнаха към феновете на отбора чрез социалните мрежи. Както е известно, в сряда "червените" спечелиха Sesame Купа на България, побеждавайки драматично Локомотив Пловдив с дузпи, като на Националния стадион "Васил Левски" имаше около 25 000 фенове на "армейците".

"Тази купа е за вас, армейци! За всички, които не спряха да вярват. За всички, които превърнаха стадиона в червено море. Отново доказахте, че нямате аналог. Че ЦСКА не е просто клуб, ЦСКА е семейство, сила, сърце и вярност. Когато сме заедно, като един, няма пречка, няма страх, няма невъзможни битки", написаха от клуба.

"Има само една посока - напред. Благодарим ви за любовта, за страстта и за това, че бяхте нашата сила във всяка секунда от този финал. Победихме заедно. И заедно ще продължим да пишем история", добавиха от ЦСКА.