ЦСКА: Има само една посока - напред!

От ЦСКА се обърнаха към феновете на отбора чрез социалните мрежи. Както е известно, в сряда "червените" спечелиха Sesame Купа на България, побеждавайки драматично Локомотив Пловдив с дузпи, като на Националния стадион "Васил Левски" имаше около 25 000 фенове на "армейците".
"Тази купа е за вас, армейци! За всички, които не спряха да вярват. За всички, които превърнаха стадиона в червено море. Отново доказахте, че нямате аналог. Че ЦСКА не е просто клуб, ЦСКА е семейство, сила, сърце и вярност. Когато сме заедно, като един, няма пречка, няма страх, няма невъзможни битки", написаха от клуба.
"Има само една посока - напред. Благодарим ви за любовта, за страстта и за това, че бяхте нашата сила във всяка секунда от този финал. Победихме заедно. И заедно ще продължим да пишем история", добавиха от ЦСКА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шизофен 1914
Доктора ми каза да забравя страха от ЦСКА ама той не ме напуска години вече
Коментиран от #2, #3
13:13 22.05.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "Шизофен 1914":Заедно ще пишем история за Литекс, който го доведоха в София с маркетингова цел.
13:24 22.05.2026
3 Левски 1914
До коментар #1 от "Шизофен 1914":Не може да те е страх от нещо ,което го няма!
13:25 22.05.2026