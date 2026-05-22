Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА: Има само една посока - напред!

ЦСКА: Има само една посока - напред!

22 Май, 2026 13:00 421 3

  • цска-
  • футбол

Заедно ще продължим да пишем история

ЦСКА: Има само една посока - напред! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От ЦСКА се обърнаха към феновете на отбора чрез социалните мрежи. Както е известно, в сряда "червените" спечелиха Sesame Купа на България, побеждавайки драматично Локомотив Пловдив с дузпи, като на Националния стадион "Васил Левски" имаше около 25 000 фенове на "армейците".

"Тази купа е за вас, армейци! За всички, които не спряха да вярват. За всички, които превърнаха стадиона в червено море. Отново доказахте, че нямате аналог. Че ЦСКА не е просто клуб, ЦСКА е семейство, сила, сърце и вярност. Когато сме заедно, като един, няма пречка, няма страх, няма невъзможни битки", написаха от клуба.

"Има само една посока - напред. Благодарим ви за любовта, за страстта и за това, че бяхте нашата сила във всяка секунда от този финал. Победихме заедно. И заедно ще продължим да пишем история", добавиха от ЦСКА.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шизофен 1914

    3 0 Отговор
    Моля ви не публикувайте статии за ЦСКА не се чувствам добре онова нещо отвътре ме кара да рецитирам рецитирам всякакви стихотворения.
    Доктора ми каза да забравя страха от ЦСКА ама той не ме напуска години вече

    Коментиран от #2, #3

    13:13 22.05.2026

  • 2 Левски 1914

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шизофен 1914":

    Заедно ще пишем история за Литекс, който го доведоха в София с маркетингова цел.

    13:24 22.05.2026

  • 3 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шизофен 1914":

    Не може да те е страх от нещо ,което го няма!

    13:25 22.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове