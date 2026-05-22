Лупита Нионго защити цветнокожия актьорски състав на „Одисея“: Това е митология

22 Май, 2026 12:59 737 34

Според актрисата митологичният аспект на историята позволява всевъзможни интерпретации

Лупита Нионго защити цветнокожия актьорски състав на „Одисея“: Това е митология - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лупита Нионго отговори публично на критиките срещу участието ѝ в новата мащабна екранизация на "Одисея", режисирана от Кристофър Нолан. Повод за полемиката стана изборът на Нионго за ролята на хубавата Елена от Троя в продукцията с бюджет от около 250 милиона долара, която ще излезе по кината през юли и вече е сред най-очакваните филми на годината.

В интервю за Elle носителката на Оскар коментира нападките от консервативни коментатори и представители на крайната десница в САЩ, сред които и Илон Мъск. Милиардерът обвини Нолан, че е избрал актрисата по съображения, свързани с политиките за разнообразие и приобщаване, известни като DEI, с цел да увеличи шансовете на филма за награди.

„Това е митологична история. Напълно подкрепям версията на Кристофър Нолан и света, който той изгражда“, заяви Лупита Нионго. По думите ѝ актьорският състав отразява съвременния глобален свят и критиките не променят отношението ѝ към проекта. Актрисата подчерта, че не възнамерява да губи енергия в защита срещу подобни атаки, тъй като според нея критиката съществува независимо от реакцията към нея.

Новият филм на Кристофър Нолан събира едни от най-големите имена в Холивуд, сред които Мат Деймън, Ан Хатауей, Том Холанд и Зендая. Според филмови анализатори „Одисея“ е най-амбициозният проект на режисьора след "Опенхаймер", който спечели седем награди „Оскар“, включително за най-добър филм.

Полемиката около кастинга предизвика и силна реакция в Холивуд. Джими Кимъл публично осмя коментарите на Илон Мъск, а Алек Болдуин защити Нионго в социалните мрежи, наричайки я „най-красивата жена на света“. Упи Голдбърг също разкритикува Мъск в ефир, заявявайки, че никой не е длъжен да гледа филма, ако не одобрява артистичните решения на създателите му.

В интервюто Нионго засегна и по-широкия проблем с типизирането на чернокожите актриси в Холивуд. Тя призна, че след спечелването на „Оскар“ за ролята си в "12 години в робство" голяма част от предложенията към нея били свързани с образи на робини. Актрисата определи това като „разочароващо, но не и изненадващо“, подчертавайки, че през кариерата си съзнателно търси по-разнообразни и силни роли.

През последните години Лупита Нионго затвърди позицията си като една от най-влиятелните фигури в съвременното кино с участия във филми като "Черната пантера", "Ние", "Нито звук: Ден първи" и анимационния хит „Дивият робот“. Анализатори в индустрията определят включването ѝ в „Одисея“ като поредна стъпка към по-глобален и интерпретативен подход към класическите митологични истории в съвременното кино.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    27 2 Отговор
    Не, това е гавра!

    Коментиран от #13

    13:01 22.05.2026

  • 2 лили

    25 2 Отговор
    Черният човек ,бял никога няма да стане !! Защо изкривявате историята !

    13:01 22.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    Елена е българка от племето Беласки наричани от Данайците -Пеласги.Това е обида за България.

    13:02 22.05.2026

  • 4 Аман от маймуняци

    15 2 Отговор
    Банан искаш ли, монке гърл?

    13:03 22.05.2026

  • 5 кумчо ВЪЛЧО

    22 0 Отговор
    А защо Одисей да не е примерно ....китаец ?
    Ще има ли в свитата на Одисей и някой обратен ? А червенокож индианец ?
    Нека са в тон с новото "правилно" мислене !

    Коментиран от #14

    13:04 22.05.2026

  • 6 Ужас!

    15 0 Отговор
    Омир сигурно се върти в гроба!

    Коментиран от #8

    13:05 22.05.2026

  • 7 КарабасБарабас

    16 0 Отговор
    Като е казал народа - на ЧЕРНОТО не можеш да кажеш , че е БЯЛО !

    13:06 22.05.2026

  • 8 Погонат

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ужас!":

    Прякорът на Омир вече е ВЕНТИЛАТОРА !

    13:07 22.05.2026

  • 9 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    15 0 Отговор
    Ето до къде може да доведе една криворазбрана свобода , правда и равноправие !

    13:08 22.05.2026

  • 10 Сила

    13 0 Отговор
    Няма по тъпи същества от мултикултурно либералните глупави бели хипита !!!
    "Черните пантери " са "борци за свобода " , а ККК са гадни расисти ....!!!???!!!

    13:09 22.05.2026

  • 11 това е пародия

    14 0 Отговор
    това е пародия

    13:10 22.05.2026

  • 12 ЧЕ ТО ГЪРЦИТЕ

    5 0 Отговор
    Са етиопско племе. Тъмно сини.

    Коментиран от #34

    13:11 22.05.2026

  • 13 Ровя в явоР

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    Не е ГАВРА , а брутална , смазваща и изкелифинчена ГАВРА !

    13:11 22.05.2026

  • 14 Сила

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "кумчо ВЪЛЧО":

    Защо Долф Лундгрен не изиграе Шака Зулу тогава ...?!!

    Коментиран от #17

    13:12 22.05.2026

  • 15 насила дарител

    14 0 Отговор
    Горкият Омир. Късметлия си е , че не може да види какво правят с творбите му !
    Правят ги цветно по-толерантни ли ?

    13:13 22.05.2026

  • 16 Дивуй

    12 2 Отговор
    Тая Лупита ще пасне идеално в следващата част от Планетата на маймуните и ще затвърди тъпата теза ,че човека е произлязъл от маймуните.Ама черния човек.Белия е друга бира.

    13:14 22.05.2026

  • 17 Смях и Сеир

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    А Мойсей да се изиграе от някой от АЯТОЛСИТЕ например !

    13:14 22.05.2026

  • 18 Ха ха

    7 2 Отговор
    След като Орфей е негър нормално е и останалите тракийци да са църни.Иди в Столипиново и приеми истината.

    13:16 22.05.2026

  • 19 Ало - Ало.....

    10 0 Отговор
    На това му се вика КОМПЛЕКСИРАН РАСИЗЪМ с обратен знак !

    13:19 22.05.2026

  • 20 Слоностозъбест Абракадабър

    5 0 Отговор
    В този ред на мисли......да вземат Бойко да изиграе Христос !

    13:21 22.05.2026

  • 21 Дисни

    11 0 Отговор
    То се видя с черната Снежанка докъде го докараха. Но продължават да дълбаят...

    13:23 22.05.2026

  • 22 Мдаааа

    11 0 Отговор
    Ами щом и Орфей направиха чернокож, а той е тракиец какво да кажем. А тя и митологията не е африканска. Направо бира с боза! Да вземем да направим Зулу бял във филмите!

    13:24 22.05.2026

  • 23 Нека да пиша

    2 3 Отговор
    Персонажа на баба Яга в Русия е китайски,актрисата Цуни Ми Путткатаа.

    13:28 22.05.2026

  • 24 Исторически парк

    7 0 Отговор
    Не е митология и това е отдавна доказано от Хайнрих Шлиман, който открива руините на Троя и маската на Агамемнон! Ама те мегрите не могат да четат, така че не се учудвам!

    13:29 22.05.2026

  • 25 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Най големият Исторически парк в света до Варна ще бойкотира това поредно мултикулти изнасилване на историята!

    Коментиран от #33

    13:30 22.05.2026

  • 26 маймунита

    3 0 Отговор
    обонго

    13:33 22.05.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Митологията и приказките трябва да се четат,
    ама кой ти чете в днешно време❗
    "Снежанка" започва с
    Тя беше БЯЛА като СНЯГ...
    и на екрана се появява
    актриса ЧЕРНА като ВЪГЛЕН 🤔

    13:36 22.05.2026

  • 28 Хейтт

    3 0 Отговор
    Плюя на Холивуд

    13:37 22.05.2026

  • 29 Изаурра

    3 0 Отговор
    Дядо и работеше на тръстиката, баба и гледаше децата на бледоликите. За каква се мисли тя?

    13:39 22.05.2026

  • 30 Холиуд е чао

    2 0 Отговор
    Нолан се продаде за един Оскар. Това е истината.

    13:40 22.05.2026

  • 31 ха, ха

    2 0 Отговор
    Каква посредственост само от тази жена.Може и митология да е/ама не баш/ но не е африканска митология недрага ми Лупита.Каква нахалност,какво безочие от черните расисти.

    13:42 22.05.2026

  • 32 Амерската мечта

    1 0 Отговор
    Нʼконго Маафани се научила да говори? Бледолики хора добри, дават яде, турят да спи.

    13:43 22.05.2026

  • 33 А най-големто

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ивелин Михайлов":

    сметище до парка на Схемалин Мустафа Емин, което се виждало и от космоса, ще го бойкотирате ли?

    13:44 22.05.2026

  • 34 ами,

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ЧЕ ТО ГЪРЦИТЕ":

    Това са ,,гърците,,-данайците на Одисей, те идват от Етиопия и се вливат в местните тракийски племена на Пелопонес и островите.Хубавата Елена не от неговото котило,а местна тракийка.

    13:47 22.05.2026