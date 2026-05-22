Лупита Нионго защити цветнокожия актьорски състав на „Одисея“: Това е митология

Лупита Нионго отговори публично на критиките срещу участието ѝ в новата мащабна екранизация на "Одисея", режисирана от Кристофър Нолан. Повод за полемиката стана изборът на Нионго за ролята на хубавата Елена от Троя в продукцията с бюджет от около 250 милиона долара, която ще излезе по кината през юли и вече е сред най-очакваните филми на годината.
В интервю за Elle носителката на Оскар коментира нападките от консервативни коментатори и представители на крайната десница в САЩ, сред които и Илон Мъск. Милиардерът обвини Нолан, че е избрал актрисата по съображения, свързани с политиките за разнообразие и приобщаване, известни като DEI, с цел да увеличи шансовете на филма за награди.
„Това е митологична история. Напълно подкрепям версията на Кристофър Нолан и света, който той изгражда“, заяви Лупита Нионго. По думите ѝ актьорският състав отразява съвременния глобален свят и критиките не променят отношението ѝ към проекта. Актрисата подчерта, че не възнамерява да губи енергия в защита срещу подобни атаки, тъй като според нея критиката съществува независимо от реакцията към нея.
Новият филм на Кристофър Нолан събира едни от най-големите имена в Холивуд, сред които Мат Деймън, Ан Хатауей, Том Холанд и Зендая. Според филмови анализатори „Одисея“ е най-амбициозният проект на режисьора след "Опенхаймер", който спечели седем награди „Оскар“, включително за най-добър филм.
Полемиката около кастинга предизвика и силна реакция в Холивуд. Джими Кимъл публично осмя коментарите на Илон Мъск, а Алек Болдуин защити Нионго в социалните мрежи, наричайки я „най-красивата жена на света“. Упи Голдбърг също разкритикува Мъск в ефир, заявявайки, че никой не е длъжен да гледа филма, ако не одобрява артистичните решения на създателите му.
В интервюто Нионго засегна и по-широкия проблем с типизирането на чернокожите актриси в Холивуд. Тя призна, че след спечелването на „Оскар“ за ролята си в "12 години в робство" голяма част от предложенията към нея били свързани с образи на робини. Актрисата определи това като „разочароващо, но не и изненадващо“, подчертавайки, че през кариерата си съзнателно търси по-разнообразни и силни роли.
През последните години Лупита Нионго затвърди позицията си като една от най-влиятелните фигури в съвременното кино с участия във филми като "Черната пантера", "Ние", "Нито звук: Ден първи" и анимационния хит „Дивият робот“. Анализатори в индустрията определят включването ѝ в „Одисея“ като поредна стъпка към по-глобален и интерпретативен подход към класическите митологични истории в съвременното кино.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 81
Коментиран от #13
13:01 22.05.2026
2 лили
13:01 22.05.2026
3 Последния Софиянец
13:02 22.05.2026
4 Аман от маймуняци
13:03 22.05.2026
5 кумчо ВЪЛЧО
Ще има ли в свитата на Одисей и някой обратен ? А червенокож индианец ?
Нека са в тон с новото "правилно" мислене !
Коментиран от #14
13:04 22.05.2026
6 Ужас!
Коментиран от #8
13:05 22.05.2026
7 КарабасБарабас
13:06 22.05.2026
8 Погонат
До коментар #6 от "Ужас!":Прякорът на Омир вече е ВЕНТИЛАТОРА !
13:07 22.05.2026
9 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
13:08 22.05.2026
10 Сила
"Черните пантери " са "борци за свобода " , а ККК са гадни расисти ....!!!???!!!
13:09 22.05.2026
11 това е пародия
13:10 22.05.2026
12 ЧЕ ТО ГЪРЦИТЕ
Коментиран от #34
13:11 22.05.2026
13 Ровя в явоР
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":Не е ГАВРА , а брутална , смазваща и изкелифинчена ГАВРА !
13:11 22.05.2026
14 Сила
До коментар #5 от "кумчо ВЪЛЧО":Защо Долф Лундгрен не изиграе Шака Зулу тогава ...?!!
Коментиран от #17
13:12 22.05.2026
15 насила дарител
Правят ги цветно по-толерантни ли ?
13:13 22.05.2026
16 Дивуй
13:14 22.05.2026
17 Смях и Сеир
До коментар #14 от "Сила":А Мойсей да се изиграе от някой от АЯТОЛСИТЕ например !
13:14 22.05.2026
18 Ха ха
13:16 22.05.2026
19 Ало - Ало.....
13:19 22.05.2026
20 Слоностозъбест Абракадабър
13:21 22.05.2026
21 Дисни
13:23 22.05.2026
22 Мдаааа
13:24 22.05.2026
23 Нека да пиша
13:28 22.05.2026
24 Исторически парк
13:29 22.05.2026
25 Ивелин Михайлов
Коментиран от #33
13:30 22.05.2026
26 маймунита
13:33 22.05.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ама кой ти чете в днешно време❗
"Снежанка" започва с
Тя беше БЯЛА като СНЯГ...
и на екрана се появява
актриса ЧЕРНА като ВЪГЛЕН 🤔
13:36 22.05.2026
28 Хейтт
13:37 22.05.2026
29 Изаурра
13:39 22.05.2026
30 Холиуд е чао
13:40 22.05.2026
31 ха, ха
13:42 22.05.2026
32 Амерската мечта
13:43 22.05.2026
33 А най-големто
До коментар #25 от "Ивелин Михайлов":сметище до парка на Схемалин Мустафа Емин, което се виждало и от космоса, ще го бойкотирате ли?
13:44 22.05.2026
34 ами,
До коментар #12 от "ЧЕ ТО ГЪРЦИТЕ":Това са ,,гърците,,-данайците на Одисей, те идват от Етиопия и се вливат в местните тракийски племена на Пелопонес и островите.Хубавата Елена не от неговото котило,а местна тракийка.
13:47 22.05.2026