Лупита Нионго защити цветнокожия актьорски състав на „Одисея“: Това е митология

Лупита Нионго отговори публично на критиките срещу участието ѝ в новата мащабна екранизация на "Одисея", режисирана от Кристофър Нолан. Повод за полемиката стана изборът на Нионго за ролята на хубавата Елена от Троя в продукцията с бюджет от около 250 милиона долара, която ще излезе по кината през юли и вече е сред най-очакваните филми на годината.

В интервю за Elle носителката на Оскар коментира нападките от консервативни коментатори и представители на крайната десница в САЩ, сред които и Илон Мъск. Милиардерът обвини Нолан, че е избрал актрисата по съображения, свързани с политиките за разнообразие и приобщаване, известни като DEI, с цел да увеличи шансовете на филма за награди.

„Това е митологична история. Напълно подкрепям версията на Кристофър Нолан и света, който той изгражда“, заяви Лупита Нионго. По думите ѝ актьорският състав отразява съвременния глобален свят и критиките не променят отношението ѝ към проекта. Актрисата подчерта, че не възнамерява да губи енергия в защита срещу подобни атаки, тъй като според нея критиката съществува независимо от реакцията към нея.

Новият филм на Кристофър Нолан събира едни от най-големите имена в Холивуд, сред които Мат Деймън, Ан Хатауей, Том Холанд и Зендая. Според филмови анализатори „Одисея“ е най-амбициозният проект на режисьора след "Опенхаймер", който спечели седем награди „Оскар“, включително за най-добър филм.

Полемиката около кастинга предизвика и силна реакция в Холивуд. Джими Кимъл публично осмя коментарите на Илон Мъск, а Алек Болдуин защити Нионго в социалните мрежи, наричайки я „най-красивата жена на света“. Упи Голдбърг също разкритикува Мъск в ефир, заявявайки, че никой не е длъжен да гледа филма, ако не одобрява артистичните решения на създателите му.

В интервюто Нионго засегна и по-широкия проблем с типизирането на чернокожите актриси в Холивуд. Тя призна, че след спечелването на „Оскар“ за ролята си в "12 години в робство" голяма част от предложенията към нея били свързани с образи на робини. Актрисата определи това като „разочароващо, но не и изненадващо“, подчертавайки, че през кариерата си съзнателно търси по-разнообразни и силни роли.

През последните години Лупита Нионго затвърди позицията си като една от най-влиятелните фигури в съвременното кино с участия във филми като "Черната пантера", "Ние", "Нито звук: Ден първи" и анимационния хит „Дивият робот“. Анализатори в индустрията определят включването ѝ в „Одисея“ като поредна стъпка към по-глобален и интерпретативен подход към класическите митологични истории в съвременното кино.