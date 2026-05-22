ЕС подготви санкции срещу Иран заради Ормузкия проток

22 Май, 2026 13:00 791 53

Брюксел ще наказва лица и организации, свързани с действия срещу свободното корабоплаване

ЕС подготви санкции срещу Иран заради Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът на ЕС одобри възможността за налагане на санкции срещу Иран заради действия, свързани със затварянето на Ормузкия проток, предава БТА.

Решението предвижда разширяване на обхвата на вече съществуващите санкции, въведени първоначално заради иранската подкрепа за Русия във войната в Украйна, както и за въоръжени групировки в Близкия изток и района на Червено море.

Новите мерки ще позволят санкциониране на лица и организации, участвали в действия и политики на Иран, насочени срещу свободното корабоплаване в региона.

От Съвета на ЕС посочват, че действията на Техеран срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток, противоречат на международното право и нарушават правото на транзитно и мирно преминаване през международни проливи.

Предвидените европейски санкции включват забрана за влизане и транзитно преминаване през територията на ЕС, замразяване на активи и ограничаване на достъпа до финансови средства от европейски източници.

ЕС въведе първите санкции срещу Иран заради подкрепата му за Русия през юли 2023 г., а преди месец Европейският съвет реши те да бъдат допълнително разширени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муахахахахахах

    51 4 Отговор
    Нещ@-стниц-и. Срещу агресорите израел и сащ кога ще има санкции?

    Коментиран от #24, #33, #41, #52

    13:02 22.05.2026

  • 2 Логика

    49 5 Отговор
    ЕС продължава да копае дъното.

    13:02 22.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    32 5 Отговор
    Иран иска такси за кабелите от ЕС към Азия.

    Коментиран от #10

    13:03 22.05.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    27 2 Отговор
    Франция защо 50 години произвеждаше коли Рено в Иран?
    Подпомагаше ядрени технологии?

    13:03 22.05.2026

  • 5 Аятолаха на Иран

    29 3 Отговор
    Абе хайвани ние също ви налагаме санкции,сега от 2 милиона такса ще ни плащате 5 милиона такса на кораб да минава през Ормузкия пролив

    13:03 22.05.2026

  • 6 Кая Калас

    35 2 Отговор
    Ама нали Иран е жертвата?

    13:04 22.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 3 Отговор
    Сега ЕсеС ще спре да внася петрол и от Персийския залив🤔🤔🤔

    Коментиран от #12, #18

    13:05 22.05.2026

  • 8 Джамбаза

    33 1 Отговор
    ЕС изряза Русия, сега трие Иран.
    Остават Саудитска Арабия, Катар и Азербайджан и
    зелената политика ще е факт.
    Няма да има фосилни горива и СО емисии.
    Ще караме само на дървени глави.

    13:05 22.05.2026

  • 9 Някой

    32 3 Отговор
    И смятат, че така ще уплашат Иран? Ама той живее със санкции вече над 50 години. И? А санкциите ще решат ли проблемите на ЕС с доставките и цените на петрола и газта? Не?

    Коментиран от #13

    13:07 22.05.2026

  • 10 Така е

    5 31 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    В България има доста почитатели на Кремъл и чалмите.

    Коментиран от #22, #23

    13:07 22.05.2026

  • 11 ЕС-ТО ВЕЧЕ

    22 0 Отговор
    От региона ще внася само мигранти.

    13:09 22.05.2026

  • 12 Амиии

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Всичко ни е руски, внесено през няколко ръце. Пиши в You Ttube "Шивиков в Москв и гледай.

    Коментиран от #15, #26, #34

    13:09 22.05.2026

  • 13 Така е

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    След като за някои Иран са добрите, а ЕС - лошите.

    Коментиран от #16

    13:10 22.05.2026

  • 14 Стадо

    17 0 Отговор
    Скандалът с Orgenesis: 31,7 милиона евро от Фонда за възстановяване за компания, свързана със съпруга на фон дер Лайен!
    Средства от Фонда за възстановяване, които бяха отпуснати за проект, който така и не беше реализиран!

    13:11 22.05.2026

  • 15 Мдаа

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Амиии":

    "Ген. Шивиков в Москва"

    13:11 22.05.2026

  • 16 Някой

    17 2 Отговор

    До коментар #13 от "Така е":

    А кой какъв е, зависи от гледната точка. Мнозина смятата САЩ и Израел за лошите, защото нападнаха Иран. Който никого не е нападал до сега.
    ЕС дали са доби или лоши - пак така. Като гледам какви ги вършат, не бих казал, че са лоши. Просто са много глупави и недалновидни.

    13:11 22.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Я пъ тоа

    5 14 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Персийски залив е ОЩЕ Катар, ОАЕ, Сауадитска Арабия, Кувейт, Оман, Ирак.
    Иран е на мушката. Той да му мисли.

    Коментиран от #27

    13:13 22.05.2026

  • 19 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    8 5 Отговор
    Феса ще се моли отново на Путин за горива , торове и Обич ....! Ами аз какво да правя тия мои партньори ме насадиха на пачи яйца ???

    Коментиран от #21, #25

    13:14 22.05.2026

  • 20 Я пъ тоа

    3 15 Отговор

    До коментар #17 от "Ес ще пръ.....d.....не ...на Ку......":

    Иран го Разбомбиха.
    Ама още могат да го бомбят, Вервай ми, ако не слушка.

    13:14 22.05.2026

  • 21 Зеленски бомби Путин

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    Това му стига.

    13:15 22.05.2026

  • 22 пак е нищо в сравнение

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    С милионите чалмари, които са налазили острова и вече го управляват!

    13:16 22.05.2026

  • 23 МЪКА

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    Ти да видиш. Минусите те опровергават. В България нямало фенове на Кремъл.

    13:16 22.05.2026

  • 24 Кръгъл като топка

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Муахахахахахах":

    Дълго мислех за това, кои всъщнтност са нещастниците.
    Май тези които избираха тия "царе" в Брюксел. Надяваха се да останат богати и заможни, гледащи на другите нации отгоре, а тези представители им обещаваха седмото небе.
    Как се постига седмото небе?
    Като ограбиш и заробиш ближния си.
    Но тук на хората очите, ушите и устата са им запечатани с банкноти.

    Коментиран от #39

    13:16 22.05.2026

  • 25 Макарона

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    Ся ще сърбаш това което ние от великия ес надробихме ! Ще ловим друг балък и май ще се окаже полша !

    Коментиран от #28

    13:16 22.05.2026

  • 26 Я пъ тоа

    0 11 Отговор

    До коментар #12 от "Амиии":

    Колко милиарда газови евраци получи Путин от ЕС...че нещо не са разбра.

    Коментиран от #29

    13:17 22.05.2026

  • 27 Оффф, бижкей

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Я пъ тоа":

    СА,Катар, Кувейт, Оман, Ирак трудно покриват собствените си нужди със своя петрол и се налага да внасят от Иран. Известен факт, споменаван от самите тях.

    Коментиран от #31

    13:17 22.05.2026

  • 28 Зеленски бомби Путин

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Макарона":

    С бомби на ЕС......

    13:18 22.05.2026

  • 29 Сало

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Я пъ тоа":

    Как да разбереш, като си прс.

    Коментиран от #32

    13:18 22.05.2026

  • 30 Верно ли

    9 1 Отговор
    А срещу Израел наяма ли да има,бе тюфлеци?

    13:19 22.05.2026

  • 31 Я пъ тоа

    0 8 Отговор

    До коментар #27 от "Оффф, бижкей":

    Са, Катар,ОАЕ са едни от най-големите износители на петрол в СВЕТА БЕ.

    Коментиран от #38

    13:19 22.05.2026

  • 32 Я пъ тоа

    1 10 Отговор

    До коментар #29 от "Сало":

    Нема газови евраци за Путин от ЕС.
    Затова плаче за санкциите.

    13:20 22.05.2026

  • 33 Именно

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Муахахахахахах":

    Преди нападението ,по време на преговори в гръб, проливът си беше отпушен. С/у кого трябва да са санкциите?

    Коментиран от #37

    13:21 22.05.2026

  • 34 МЪКА

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Амиии":

    Ти да видиш. Шивиков, Полковник Марков и други подобни екземпляри били фактор, експерти и источник на достоверна информация. Мъката на някои няма край.

    Коментиран от #47

    13:21 22.05.2026

  • 35 Така де

    0 7 Отговор
    По сто тояги на голо за всеки нарушил санкциите срещу Иран.

    13:22 22.05.2026

  • 36 адолф

    6 0 Отговор
    въпреки,че имам еврейска кръв,това не ми пречеше да бъда обективен за истината!!!

    13:22 22.05.2026

  • 37 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 13 Отговор

    До коментар #33 от "Именно":

    Дават АЯТОЛАСИТЕ урана и пролива е свободен.

    Коментиран от #45, #48

    13:23 22.05.2026

  • 38 Опровергай се класация,

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Я пъ тоа":

    която излезе преди дни за 3925 год.:
    Катар и СА са извън топ 10

    13:23 22.05.2026

  • 39 Виждащ

    13 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кръгъл като топка":

    Имам колеги от Германия които попитах:
    -Не виждате ли несправедливостта по света, защо не се възмущавате, защо не протестирате?
    Отговорът бе хладнокръвен.
    -Когато хората се чувстват добре, не ги интересува по какъв начин им е организирано благоденствието.
    С две думи:
    "Сит на гладен не вярва"

    Коментиран от #43

    13:23 22.05.2026

  • 40 УдоМача

    10 0 Отговор
    ЕС ще се сгромоляса много по-силно от БСП преди 20 години. С всяка следваща подобна стъпка ускорява това сгромолясване и увеличава потенциала му. Умните хора се подготвят по един или друг начин или дори вече са го направили.

    13:27 22.05.2026

  • 41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Муахахахахахах":

    когато ВИ кажем!! стой стенд бай

    13:28 22.05.2026

  • 42 Само питам

    9 0 Отговор
    Иран ли нападна кравари и евреи ?!

    Коментиран от #44

    13:31 22.05.2026

  • 43 жик так

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Виждащ":

    Има един експеримент от 1968 година с мишки . Организират им миши рай . Храна , вода , топлина , чистота и всичко на тумбак . Без врагове и трудности .
    В един момент всички те стават лениви . Женските спират да раждат . Гледат само удобствата . Мъжките ядат и спят .
    И в един момент всички измират . Те просто няма за какво да живеят !!!

    Коментиран от #53

    13:34 22.05.2026

  • 44 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 8 Отговор

    До коментар #42 от "Само питам":

    Кой ли готви ЯО. Ако попадне в Хизбула, кво прайм.

    Коментиран от #46, #50

    13:35 22.05.2026

  • 45 даят аетоласите ,

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    ама един среден ...

    13:36 22.05.2026

  • 46 Само питам

    7 0 Отговор

    До коментар #44 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Бай еврей има ли атомна бомба ?

    Коментиран от #51

    13:36 22.05.2026

  • 47 Мъка, мъка за неграмотните русофоби

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "МЪКА":

    иСточник????? Идва от иСток .
    Хахаха

    13:36 22.05.2026

  • 48 А в америка колко кг. уран има?

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Или са си го унищожили без да сме разбрали?

    13:37 22.05.2026

  • 49 ахаа

    4 0 Отговор
    няма такава кочина и сбирщина като ес

    13:37 22.05.2026

  • 50 Почват да се криете

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    По жидовите дупки

    13:38 22.05.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Само питам":

    Израел има ЯО от десетилетия, но не заплашва никой.
    А Хизбула.....заплашва половината свят

    13:41 22.05.2026

  • 52 Омбре

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Муахахахахахах":

    Много си прав, тия лицемери налагат санкции на атакуваната страна, вместо на нападателите. Лицемерие в най висша степен.

    13:43 22.05.2026

  • 53 в 10-ката

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "жик так":

    истина е,тя и ангела меркел на въпроса,защо германия става все по-зле,отговаря: "благоденствието ражда апатия"! но,добре,че е русия да не заспива запада!!!

    13:44 22.05.2026

