ЕС подготви санкции срещу Иран заради Ормузкия проток

Съветът на ЕС одобри възможността за налагане на санкции срещу Иран заради действия, свързани със затварянето на Ормузкия проток, предава БТА.

Решението предвижда разширяване на обхвата на вече съществуващите санкции, въведени първоначално заради иранската подкрепа за Русия във войната в Украйна, както и за въоръжени групировки в Близкия изток и района на Червено море.

Новите мерки ще позволят санкциониране на лица и организации, участвали в действия и политики на Иран, насочени срещу свободното корабоплаване в региона.

От Съвета на ЕС посочват, че действията на Техеран срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток, противоречат на международното право и нарушават правото на транзитно и мирно преминаване през международни проливи.

Предвидените европейски санкции включват забрана за влизане и транзитно преминаване през територията на ЕС, замразяване на активи и ограничаване на достъпа до финансови средства от европейски източници.

ЕС въведе първите санкции срещу Иран заради подкрепата му за Русия през юли 2023 г., а преди месец Европейският съвет реши те да бъдат допълнително разширени.