ЕС подготви санкции срещу Иран заради Ормузкия проток

Съветът на ЕС одобри възможността за налагане на санкции срещу Иран заради действия, свързани със затварянето на Ормузкия проток, предава БТА.
Решението предвижда разширяване на обхвата на вече съществуващите санкции, въведени първоначално заради иранската подкрепа за Русия във войната в Украйна, както и за въоръжени групировки в Близкия изток и района на Червено море.
Новите мерки ще позволят санкциониране на лица и организации, участвали в действия и политики на Иран, насочени срещу свободното корабоплаване в региона.
От Съвета на ЕС посочват, че действията на Техеран срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток, противоречат на международното право и нарушават правото на транзитно и мирно преминаване през международни проливи.
Предвидените европейски санкции включват забрана за влизане и транзитно преминаване през територията на ЕС, замразяване на активи и ограничаване на достъпа до финансови средства от европейски източници.
ЕС въведе първите санкции срещу Иран заради подкрепата му за Русия през юли 2023 г., а преди месец Европейският съвет реши те да бъдат допълнително разширени.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муахахахахахах
Коментиран от #24, #33, #41, #52
13:02 22.05.2026
2 Логика
13:02 22.05.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10
13:03 22.05.2026
4 Ганя Путинофила
Подпомагаше ядрени технологии?
13:03 22.05.2026
5 Аятолаха на Иран
13:03 22.05.2026
6 Кая Калас
13:04 22.05.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #12, #18
13:05 22.05.2026
8 Джамбаза
Остават Саудитска Арабия, Катар и Азербайджан и
зелената политика ще е факт.
Няма да има фосилни горива и СО емисии.
Ще караме само на дървени глави.
13:05 22.05.2026
9 Някой
Коментиран от #13
13:07 22.05.2026
10 Така е
До коментар #3 от "Последния Софиянец":В България има доста почитатели на Кремъл и чалмите.
Коментиран от #22, #23
13:07 22.05.2026
11 ЕС-ТО ВЕЧЕ
13:09 22.05.2026
12 Амиии
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Всичко ни е руски, внесено през няколко ръце. Пиши в You Ttube "Шивиков в Москв и гледай.
Коментиран от #15, #26, #34
13:09 22.05.2026
13 Така е
До коментар #9 от "Някой":След като за някои Иран са добрите, а ЕС - лошите.
Коментиран от #16
13:10 22.05.2026
14 Стадо
Средства от Фонда за възстановяване, които бяха отпуснати за проект, който така и не беше реализиран!
13:11 22.05.2026
15 Мдаа
До коментар #12 от "Амиии":"Ген. Шивиков в Москва"
13:11 22.05.2026
16 Някой
До коментар #13 от "Така е":А кой какъв е, зависи от гледната точка. Мнозина смятата САЩ и Израел за лошите, защото нападнаха Иран. Който никого не е нападал до сега.
ЕС дали са доби или лоши - пак така. Като гледам какви ги вършат, не бих казал, че са лоши. Просто са много глупави и недалновидни.
13:11 22.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Я пъ тоа
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Персийски залив е ОЩЕ Катар, ОАЕ, Сауадитска Арабия, Кувейт, Оман, Ирак.
Иран е на мушката. Той да му мисли.
Коментиран от #27
13:13 22.05.2026
19 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
Коментиран от #21, #25
13:14 22.05.2026
20 Я пъ тоа
До коментар #17 от "Ес ще пръ.....d.....не ...на Ку......":Иран го Разбомбиха.
Ама още могат да го бомбят, Вервай ми, ако не слушка.
13:14 22.05.2026
21 Зеленски бомби Путин
До коментар #19 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":Това му стига.
13:15 22.05.2026
22 пак е нищо в сравнение
До коментар #10 от "Така е":С милионите чалмари, които са налазили острова и вече го управляват!
13:16 22.05.2026
23 МЪКА
До коментар #10 от "Така е":Ти да видиш. Минусите те опровергават. В България нямало фенове на Кремъл.
13:16 22.05.2026
24 Кръгъл като топка
До коментар #1 от "Муахахахахахах":Дълго мислех за това, кои всъщнтност са нещастниците.
Май тези които избираха тия "царе" в Брюксел. Надяваха се да останат богати и заможни, гледащи на другите нации отгоре, а тези представители им обещаваха седмото небе.
Как се постига седмото небе?
Като ограбиш и заробиш ближния си.
Но тук на хората очите, ушите и устата са им запечатани с банкноти.
Коментиран от #39
13:16 22.05.2026
25 Макарона
До коментар #19 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":Ся ще сърбаш това което ние от великия ес надробихме ! Ще ловим друг балък и май ще се окаже полша !
Коментиран от #28
13:16 22.05.2026
26 Я пъ тоа
До коментар #12 от "Амиии":Колко милиарда газови евраци получи Путин от ЕС...че нещо не са разбра.
Коментиран от #29
13:17 22.05.2026
27 Оффф, бижкей
До коментар #18 от "Я пъ тоа":СА,Катар, Кувейт, Оман, Ирак трудно покриват собствените си нужди със своя петрол и се налага да внасят от Иран. Известен факт, споменаван от самите тях.
Коментиран от #31
13:17 22.05.2026
28 Зеленски бомби Путин
До коментар #25 от "Макарона":С бомби на ЕС......
13:18 22.05.2026
29 Сало
До коментар #26 от "Я пъ тоа":Как да разбереш, като си прс.
Коментиран от #32
13:18 22.05.2026
30 Верно ли
13:19 22.05.2026
31 Я пъ тоа
До коментар #27 от "Оффф, бижкей":Са, Катар,ОАЕ са едни от най-големите износители на петрол в СВЕТА БЕ.
Коментиран от #38
13:19 22.05.2026
32 Я пъ тоа
До коментар #29 от "Сало":Нема газови евраци за Путин от ЕС.
Затова плаче за санкциите.
13:20 22.05.2026
33 Именно
До коментар #1 от "Муахахахахахах":Преди нападението ,по време на преговори в гръб, проливът си беше отпушен. С/у кого трябва да са санкциите?
Коментиран от #37
13:21 22.05.2026
34 МЪКА
До коментар #12 от "Амиии":Ти да видиш. Шивиков, Полковник Марков и други подобни екземпляри били фактор, експерти и источник на достоверна информация. Мъката на някои няма край.
Коментиран от #47
13:21 22.05.2026
35 Така де
13:22 22.05.2026
36 адолф
13:22 22.05.2026
37 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #33 от "Именно":Дават АЯТОЛАСИТЕ урана и пролива е свободен.
Коментиран от #45, #48
13:23 22.05.2026
38 Опровергай се класация,
До коментар #31 от "Я пъ тоа":която излезе преди дни за 3925 год.:
Катар и СА са извън топ 10
13:23 22.05.2026
39 Виждащ
До коментар #24 от "Кръгъл като топка":Имам колеги от Германия които попитах:
-Не виждате ли несправедливостта по света, защо не се възмущавате, защо не протестирате?
Отговорът бе хладнокръвен.
-Когато хората се чувстват добре, не ги интересува по какъв начин им е организирано благоденствието.
С две думи:
"Сит на гладен не вярва"
Коментиран от #43
13:23 22.05.2026
40 УдоМача
13:27 22.05.2026
41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Муахахахахахах":когато ВИ кажем!! стой стенд бай
13:28 22.05.2026
42 Само питам
Коментиран от #44
13:31 22.05.2026
43 жик так
До коментар #39 от "Виждащ":Има един експеримент от 1968 година с мишки . Организират им миши рай . Храна , вода , топлина , чистота и всичко на тумбак . Без врагове и трудности .
В един момент всички те стават лениви . Женските спират да раждат . Гледат само удобствата . Мъжките ядат и спят .
И в един момент всички измират . Те просто няма за какво да живеят !!!
Коментиран от #53
13:34 22.05.2026
44 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #42 от "Само питам":Кой ли готви ЯО. Ако попадне в Хизбула, кво прайм.
Коментиран от #46, #50
13:35 22.05.2026
45 даят аетоласите ,
До коментар #37 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":ама един среден ...
13:36 22.05.2026
46 Само питам
До коментар #44 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Бай еврей има ли атомна бомба ?
Коментиран от #51
13:36 22.05.2026
47 Мъка, мъка за неграмотните русофоби
До коментар #34 от "МЪКА":иСточник????? Идва от иСток .
Хахаха
13:36 22.05.2026
48 А в америка колко кг. уран има?
До коментар #37 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Или са си го унищожили без да сме разбрали?
13:37 22.05.2026
49 ахаа
13:37 22.05.2026
50 Почват да се криете
До коментар #44 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":По жидовите дупки
13:38 22.05.2026
51 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "Само питам":Израел има ЯО от десетилетия, но не заплашва никой.
А Хизбула.....заплашва половината свят
13:41 22.05.2026
52 Омбре
До коментар #1 от "Муахахахахахах":Много си прав, тия лицемери налагат санкции на атакуваната страна, вместо на нападателите. Лицемерие в най висша степен.
13:43 22.05.2026
53 в 10-ката
До коментар #43 от "жик так":истина е,тя и ангела меркел на въпроса,защо германия става все по-зле,отговаря: "благоденствието ражда апатия"! но,добре,че е русия да не заспива запада!!!
13:44 22.05.2026