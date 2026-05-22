Lancia вече има нова роля в Stellantis. Ето какво ще се случи с италианската марка

Когато PSA се сля с Fiat Chrysler Automobiles в началото на 2021 година, за да създаде автомобилната империя, известна като Stellantis, тогавашният главен изпълнителен директор Карлос Тавареш даде смело обещание да запази всички 14 марки под един огромен корпоративен чадър. Не мина много време, преди слуховете в бранша да започнат да разпространяват информации, според които някои от по-слабите играчи ще бъдат продадени или напълно закрити, за да се олекоти портфолиото. Въпреки това, въпреки силно противоречивия си мандат, Тавареш се задържа на поста си и всички марки оцеляха.

Слуховете отново се разгоряха, когато Антонио Филоса пое кормилото като главен изпълнителен директор през май 2025-та, но една година след началото на неговото ръководство статуквото остава непроменено. Дори Maserati, често обект на спекулации относно продажба на трета страна, остава на мястото си. Що се отнася до изпитващите затруднения френски и италиански бутикови марки Lancia и DS Automobiles, на тях официално е даден нов шанс за живот.

Stellantis представи своята всеобхватна стратегия FaSTLAne 2030, очертаваща план за оцеляване, който прекласифицира Lancia и DS като специализирани марки. Съгласно новата корпоративна структура Fiat ще поеме отговорността за Lancia, докато Citroen ще отговаря за DS. Филоса засега не разкрива конкретни продуктови планове, но отбеляза, че всяка марка в портфолиото има определена роля за постигането на целите на групата за 2030 година.

Общият индустриален план е насочен към масивна продуктова офанзива, обещаваща 110 нови или значително обновени модела до края на десетилетието, което прави много вероятно както Lancia, така и DS да представят нови модели. Логиката на продуктовото планиране предполага, че тези две нишови марки ще се фокусират върху създаването на по-премиумни, луксозни варианти на основните модели на Fiat и Citroеn, тъй като проектирането на изцяло нови архитектури от нулата няма голям финансов смисъл за производители с малък обем на производство.

От решаващо значение е, че корпоративното ръководство подчертава, че Lancia и DS ще останат отделни юридически марки, а не просто ще преминат към пакети с висококачествени оборудвания за своите сестрински марки. Макар Stellantis да не е определила напълно оперативните параметри на специализирана марка, наблюдателите на индустрията трябва да очакват силно целенасочени, значително по-ниски производствени обеми в сравнение с марките за масовия пазар, които ги управляват.