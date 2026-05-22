Почина Тодор Попов – легендата на българския тенис ефир

22 Май, 2026 15:14 867 3

Гласът, който вдъхновяваше поколения спортни фенове, вече е част от историята

Снимка: Eurosport България
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската спортна журналистика загуби една от най-ярките си звезди – Тодор Попов. След кратко, но тежко боледуване, емблематичният тенис коментатор си отиде, оставяйки след себе си богато наследство и безброй почитатели. Неговият отличителен стил и страст към тениса превърнаха всяко предаване в истински празник за зрителите.

Кариерата на Тодор Попов стартира в Българската национална телевизия, където бързо се утвърждава като един от най-обичаните спортни журналисти. Първите му стъпки са в култовото предаване „Всяка неделя“, а впоследствие гласът му става синоним на тенис коментарите у нас. През годините Попов отразява най-престижните спортни форуми – Олимпийски игри, световни първенства и всички големи тенис турнири, като работи за редица водещи медии в България.

Освен като журналист, Тодор Попов се отличава и като изключителен спортист. Той е не само майстор на микрофона, но и на корта – световен шампион и многократен държавен първенец по тенис на маса и тенис на корт сред журналистите. Неговата отдаденост към спорта вдъхновяваше колеги и млади таланти, а експертните му анализи се превърнаха в еталон за професионализъм.

До последния си ден Тодор Попов не изневери на любовта си към тениса. Дори в трудни моменти, той продължаваше да радва зрителите с проникновени коментари и задълбочени анализи.

Сбогуваме се с човек, който не просто разказваше за спорта, а го живееше. Остава ни да пазим спомена за неговия талант, харизма и безкрайна отдаденост.

Почивай в мир, Тодор Попов! Твоят глас ще звучи в сърцата на всички, които обичат тениса и спорта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Григор Агаси

    Много съм го слушал.

    Живееше в тениса този човек. Машала!

    15:27 22.05.2026

  • 2 Попов

    Почивай в мир....голям коментатор....

    15:30 22.05.2026

  • 3 Чуденка

    Тъкмо се чудих къде се загуби
    До последно го слушах по Макс Спорт
    Най интересният за слушане коментатор
    Една от причините да започна да гледам тенис
    Жалко
    Да почива в мир

    15:33 22.05.2026

