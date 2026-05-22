Крушарски за финала: Съдията свиреше против нас, в ЦСКА също имат много теми за размисъл

22 Май, 2026 14:28 1 005 11

Има разочарование, след като финалът приключи по такъв начин

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски коментира финала за Купата на България, загубен от ЦСКА. Той изрази известни претенции към съдийството на Мариян Гребенчарски.

"Има разочарование, след като финалът приключи по такъв начин. Нормално е. Аз бях уверен в успеха и във възможностите на отбора. Мисля, че всички в Локомотив дадохме, каквото можем, но имаше и неща, които не зависеха само от нас".

"Аз винаги съм защитавал съдиите. Това е моя принципна позиция от първия ден, в който се ангажирах с футбола. Честно казано обаче, сега ме е малко яд, че защитих съдията преди финала. Очаквах, че това ще го стимулира да се представи на ниво и да се покаже като човек, който има път за развитие пред себе си. Оказа се обаче, че няма качествата, напротив. Струва ми се, че дори целенасочено свиреше всяко единоборство против нас и критерият му не бе еднакъв", каза още Крушарски пред "Мач Телеграф", но уточни, че в никакъв случай не търси оправдание със съдийството.

"Ние сами сме си виновни. Имахме своя голям шанс да поведем в продълженията, но го пропиляхме, а после точно тези, от които се очакваше най-много при дузпите, не успяха да вкарат. Това е част играта, но като цяло аз мисля, че Локомотив изигра достойно този мач и няма от какво да се срамува. Доста поизпотихме ЦСКА, те също имат много теми за размисъл след мача", добави още босът на "черно-белите".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Банкянския тигър

    21 1 Отговор
    Бойко вече не е на власт да ви бута.

    14:31 22.05.2026

  • 2 Иван Грозни

    18 2 Отговор
    Абе крушев виж картоните колко на колко са. Ако съдията беше справедлив щяхте да завършите редовното време с 8 играчи. Нищо не каза за вратарите, защо?Нали и те са играчи от отбора.

    14:42 22.05.2026

  • 3 Един

    15 1 Отговор
    спортист, преди да почне да печели, трябва да се научи и да губи.Когато един отбор губи, треньора е виновен за тактиката, а когато печели, играчите са се раздавали. Та научете се да си губите, а не вечните оправдания със съдии, публика, положение на Луната... и тем подобни глупости.

    14:46 22.05.2026

  • 4 Говедарци

    7 3 Отговор
    Пий си ракията и не плещи глупости!В Европа Докото щеше да стане за смях!

    Коментиран от #7

    15:20 22.05.2026

  • 5 Ха ха

    2 5 Отговор
    То, защото ЦСК -то няма да стане за смях .🤣

    15:30 22.05.2026

  • 6 Локо

    5 2 Отговор
    Също и подарената дузпа на Лефски!Съдиите са срещу нас!

    15:31 22.05.2026

  • 7 Локо

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Говедарци":

    Марш в Месокомбинат Ловеч!

    15:32 22.05.2026

  • 8 Цвете

    5 0 Отговор
    ДА ПИТАМ КРУШАРСКИ ? ОТКРИ ЛИ СЕ, КОЙ УБИ ТОШКО? НАЛИ НЕ ВЯРВАТЕ В САМОУБИЙСТВОТО МУ? И ТАМ ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ, КОЙ И ЗАЩО ГО УБИ В ДЕНЯ НА СМЪРТТА НА ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА. НЯМА СКРИТО НА ЗЕМЯТА, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ?????

    15:39 22.05.2026

  • 9 мрежа

    3 3 Отговор
    Този гений от Говедарци пропуска,че неговите футболисти влязоха свежи и отпочинали,за разлика от ЦСКА.
    На крива ракета, космосът й пречи!

    15:53 22.05.2026

  • 10 Николаос 66

    3 0 Отговор
    С тази ръка която в Англия не се свири ти говориш за съдията.По малко се изхвърляй че ставаш за смях

    15:54 22.05.2026

  • 11 Локо Пд

    2 1 Отговор
    Прав е Крушарски особенно за положенията пред вратата на Цецка.Един фал не ни даде тоя фен съдия на Цецка ,а иначе фалове далеч от най.поле ги даваше

    16:13 22.05.2026

