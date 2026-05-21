Узбекистанка победи Виктория Томова и я изхвърли от квалификациите на "Ролан Гарос"

Виктория Томова отпадна във втория кръг на квалификациите на Откритото първенство на Франция.

Първата ракета на България загуби в много оспорван мач от Полина Кудерметова (Узбекистан) с 6:7(2), 7:6(5), 3:6. Срещата продължи два часа и 14 минути.

Двете тенисистки си размениха по три пробива в първия сет, който беше решен след тайбрек. В него Томова изостана с 0:6 точки и отстъпи с 2:7.

Втората част също премина равностойно, но този път българката успя да изравни резултата след нов тайбрек и 7:5 точки в своя полза.

В третия сет Томова допусна два пробива срещу 22-годишната Кудерметова и след 3:6 отпадна от надпреварата.