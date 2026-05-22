Отложиха премиерата на "Страстите Христови 2" с една година

Lionsgate промени премиерните дати на дългоочакваното продължение на "Страстите Христови" на Мел Гибсън. Първата част на новия проект — „The Resurrection of the Christ: Part One“ — вече е насрочена за 6 май 2027 г., съвпадаща с християнския празник Възнесение Господне, докато втората част ще излезе на 25 май 2028 г., също около празника и уикенда на Memorial Day в САЩ.

Първоначално студиото планираше първата част да дебютира на Разпети петък през март 2027 г., а продължението да излезе само 40 дни по-късно. Според информация на Deadline решението за отлагането е свързано с мащаба на продукцията и желанието на студиото двата филма да получат по-силно самостоятелно присъствие в летния киносезон.

От Lionsgate потвърдиха също, че основните снимки на проекта вече са приключили. Продукцията е снимана в продължение на 134 дни на различни локации в Италия, включително Рим, Матера, Бари, Бриндизи и Крако — места, използвани и в оригиналния филм от 2004 г.

Новата продукция е директно продължение на "Страстите Христови", който проследява последните часове от живота на Исус Христос и се превърна в един от най-успешните религиозни филми в историята на киното. При бюджет от около 30 милиона долара филмът реализира над 610 милиона долара приходи в световния боксофис и дълго време оставаше най-успешният филм с възрастово ограничение R в Северна Америка.

В новия проект участват Рупърт Евърет, Рикардо Скамарчо, Касия Смутняк и други европейски актьори. Според американски медии Джим Кавийзъл също се завръща в ролята на Исус Христос, макар студиото все още да не е публикувало пълния официален актьорски състав.

Мел Гибсън определи филма като „мисия“, върху която работи повече от две десетилетия. В официално изявление режисьорът заяви, че проектът представлява „една от най-важните истории в човешката история“ и призна, че продукцията е била изключително тежка както физически, така и творчески.

От студиото описаха филма като една от най-мащабните и амбициозни продукции в кариерата на Гибсън. Според председателя на Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогелсън визуалният стил на проекта напомня „оживяла класическа живопис“, а режисьорът остава сред малкото съвременни кинотворци, способни да комбинират епичен размах с дълбоко емоционално въздействие.

Интересът към "Възкресението на Христос" е особено висок и заради нарастващото значение на религиозното кино в Холивуд през последните години. След успеха на продукции като The Chosen и „Jesus Revolution“ големите студиа започнаха все по-активно да инвестират в християнско и религиозно съдържание, което привлича стабилна международна аудитория.

Международното разпространение на филма ще бъде организирано от партньори на Lionsgate в Европа и Латинска Америка, докато компанията Icon Productions на Гибсън ще отговаря за Австралия и Нова Зеландия. Анализатори в индустрията вече определят проекта като едно от най-очакваните киносъбития на следващите години.