Новини
Любопитно »
Отложиха премиерата на "Страстите Христови 2" с една година

Отложиха премиерата на "Страстите Христови 2" с една година

22 Май, 2026 17:58 421 5

  • страстите христови-
  • продължение-
  • мел гибсън-
  • отлагане-
  • филм

Филмът ще бъде разделен на две част, които ще излязат с година разлика

Отложиха премиерата на "Страстите Христови 2" с една година - 1
Снимка: Архив
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Lionsgate промени премиерните дати на дългоочакваното продължение на "Страстите Христови" на Мел Гибсън. Първата част на новия проект — „The Resurrection of the Christ: Part One“ — вече е насрочена за 6 май 2027 г., съвпадаща с християнския празник Възнесение Господне, докато втората част ще излезе на 25 май 2028 г., също около празника и уикенда на Memorial Day в САЩ.

Първоначално студиото планираше първата част да дебютира на Разпети петък през март 2027 г., а продължението да излезе само 40 дни по-късно. Според информация на Deadline решението за отлагането е свързано с мащаба на продукцията и желанието на студиото двата филма да получат по-силно самостоятелно присъствие в летния киносезон.

От Lionsgate потвърдиха също, че основните снимки на проекта вече са приключили. Продукцията е снимана в продължение на 134 дни на различни локации в Италия, включително Рим, Матера, Бари, Бриндизи и Крако — места, използвани и в оригиналния филм от 2004 г.

Новата продукция е директно продължение на "Страстите Христови", който проследява последните часове от живота на Исус Христос и се превърна в един от най-успешните религиозни филми в историята на киното. При бюджет от около 30 милиона долара филмът реализира над 610 милиона долара приходи в световния боксофис и дълго време оставаше най-успешният филм с възрастово ограничение R в Северна Америка.

В новия проект участват Рупърт Евърет, Рикардо Скамарчо, Касия Смутняк и други европейски актьори. Според американски медии Джим Кавийзъл също се завръща в ролята на Исус Христос, макар студиото все още да не е публикувало пълния официален актьорски състав.

Мел Гибсън определи филма като „мисия“, върху която работи повече от две десетилетия. В официално изявление режисьорът заяви, че проектът представлява „една от най-важните истории в човешката история“ и призна, че продукцията е била изключително тежка както физически, така и творчески.

От студиото описаха филма като една от най-мащабните и амбициозни продукции в кариерата на Гибсън. Според председателя на Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогелсън визуалният стил на проекта напомня „оживяла класическа живопис“, а режисьорът остава сред малкото съвременни кинотворци, способни да комбинират епичен размах с дълбоко емоционално въздействие.

Интересът към "Възкресението на Христос" е особено висок и заради нарастващото значение на религиозното кино в Холивуд през последните години. След успеха на продукции като The Chosen и „Jesus Revolution“ големите студиа започнаха все по-активно да инвестират в християнско и религиозно съдържание, което привлича стабилна международна аудитория.

Международното разпространение на филма ще бъде организирано от партньори на Lionsgate в Европа и Латинска Америка, докато компанията Icon Productions на Гибсън ще отговаря за Австралия и Нова Зеландия. Анализатори в индустрията вече определят проекта като едно от най-очакваните киносъбития на следващите години.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    2 4 Отговор
    О, то имало и първа част...

    18:00 22.05.2026

  • 2 Сила

    2 2 Отговор
    Сестра Миряна ( архитект ) се натискала за ролята на блудницата разбрах ...причакала Мел Гибсън на кея в Атон и му се нахвърлила !!!
    Човека бил толкова ошашавен , че едвам избягал ..... А е "Смело сърце "......!!!

    18:23 22.05.2026

  • 3 Сила

    2 0 Отговор
    Сестра Миряна ( архитект ) се натискала за ролята на блудницата разбрах ...причакала Мел Гибсън на кея в Атон и му се нахвърлила !!!
    Човека бил толкова ошашавен , че едвам избягал ..... А е "Смело сърце "......!!!

    18:23 22.05.2026

  • 4 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Очакваме го с нетърпение.Дали ще вият и плюят Евреите и втората част.

    18:37 22.05.2026

  • 5 Цар 🐸

    0 0 Отговор
    Не се натискайте "Страстите Христови " са с една Голяма преродена библейска блудница,....и той , и аз сме си се разбрали по въпросите.....

    18:43 22.05.2026