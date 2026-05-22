Бизнесдами, журналисти и артисти се потопиха в древността с новата книга на Патриция Кирилова

Емоционално пътуване през хилядолетията, което изправи на крака публиката и предизвика бурни дискусии за истинския произход на нашия народ, събра десетки гости в Астория Гранд Хотел за предпремиерата на новата книга на журналиста и общественик Патриция Кирилова – „ЗАБРАВ(Н)ЕНАТА ДРЕВНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ“.

Снимка: Патриция Кирилова /личен архив

Сред гостите, които първи разгърнаха страниците на книгата, бяха певицата Диана Дафова, виртуозният музикант Исус Ангелов, издателят на сп. „Сигурност“ Лазар Мурджев, управляващият директор на TV BULGARIA 24 Светослава Рудолф и кметът на Вакарел Ангел Павлов. Бизнесът прояви изключителен интерес към българската древност начело с Васка Пенкова, Румяна Борисова, Краси Атанасова, Дани Данаилова, Даниела Кожухарова, адвокат Савина Илиева, Тони и Калоян Георгиеви и др. Активна роля в събитието взе журналистката Венелина Иванова, а визуалната идентичност на творбата бе представена от художничката и автор на корицата Филипа Руменова. Специално внимание привлече присъствието на Константин Игнатов - брат на нашумялата крипто кралица Ружа Игнатова. Той изслуша с интерес рецензията на книгата и бе категоричен, че е впечатлен от древната ни история, за която има слаби познания, тъй като дълги години е живял в чужбина. Вечерта бе открита от сензационния учен Валентин Ковачганев, чиято впечатляваща рецензия остави гостите без дъх. В качеството си на рецензент, той подчерта, че трудът на Кирилова е липсващото звено в разбирането на българската родова памет. Той връчи на авторката поздравителен адрес от Международната академия на обединените българи, на която тя е член, подписан от ректора акад. проф. д-р Николай Ников.

Снимка: Патриция Кирилова /личен архив

"Тази книга е мост между науката и духа. Тя подрежда факти, които официалната история дълго време не намираше смелост да назове", заяви Ковачганев пред препълнената зала.

Творбата е плод на 15-годишно изследване, което събира пъзела на скритата ни история – от първото злато край Варна до Бактрия, Балх и триумфалното завръщане на предците ни в родните земи. Книгата разкрива древните кодове на предците ни, скрити в нашето ДНК, в шевиците и в езика ни, който е пазител на информация на хиляди години.

Снимка: Патриция Кирилова /личен архив

Ключови акценти, представени на събитието: Развенчаване на мита за „ордата“:

Авторът разобличава лъжата за „славянското море“ и „шепата номади“. Генетичните доказателства и ватиканските хроники са категорични: 681 г. е договор за капитулация на Източната римска империя пред легитимния стопанин, освободил народа си и върнал по родово право бащината си земя.

Кодът на Първата цивилизация: Страниците водят читателя 7500 години назад в проследяване на пътя на „чертите и резките“ – първата писменост. Българските руни са представени като духовна технология и органично продължение на Дунавската протописменост, поставила основите на Шумер и Египет.

Мисията на изток и голямото завръщане: Миграциите към Северозападна Азия са били мисия за разпространение на държавност и металургия. „Азиатските“ българи са същите стопани на Балканите, които затварят хилядолетен цикъл, прибирайки се у дома с непроменено ДНК.

Снимка: Патриция Кирилова /личен архив

Цар Колад и забравените царе: Изследването хвърля светлина върху легендарния Цар Колад и Болг, чиито наследници са предопределили съдбата на Евразия. „Ние не сме номади. Ние сме народът, от който светът заемаше дух и култура“, заключи Патриция Кирилова под аплодисментите на гостите.