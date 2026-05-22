Хамилтън категоричен: „Няма да се пенсионирам, ще карам още поне пет години“

Люис Хамилтън сложи край на всички спекулации около бъдещето си във Формула 1. По време на пресконференцията преди Гран при на Канада седемкратният световен шампион заяви ясно, че няма намерение да се отказва и дори вижда себе си на пистата още дълги години.

Британецът, който кара първия си сезон с Ферари, увери, че остава напълно мотивиран въпреки трудния старт на кампанията.

„Имам договор с Ферари и всичко е напълно ясно. Ще трябва да ме търпите още известно време. Виждам се във Формула 1 поне още пет години“, каза Хамилтън с усмивка.

Пилотът на Скудерията коментира и представянето на отбора до момента, като призна, че във Ферари все още има много работа по автомобила, но остава оптимист за развитието през сезона.

„Научихме много от последното състезание. Тимът работи изключително здраво и вярвам, че можем да извлечем още много от колата. Очаквам Макларън и Ред Бул да бъдат силни, а Мерцедес също направи крачка напред“, обясни той.

Хамилтън засегна и темата за симулатора на Ферари, около който през последните месеци се появиха различни информации. Британецът призна, че засега предпочита да се доверява повече на усещането си на пистата.

„Миналата година използвах симулатора почти всяка седмица, но често данните от него се различаваха напълно от реалността на трасето. Затова сега се концентрирам повече върху карането и анализа на реалните данни“, добави пилотът.

Освен Хамилтън, на пресконференцията присъства и Джордж Ръсел. Пилотът на Мерцедес определи представянето в Маями като „стъпка назад“, но подчерта, че сезонът тепърва започва.

„Изминали са само четири състезания и ни чакат още много. Няма място за паника. Просто трябва да реагираме правилно след слабите уикенди“, заяви Ръсел.

Формула 1 се завръща този уикенд на легендарната писта „Жил Вилньов“ в Монреал, където Хамилтън има седем победи в кариерата си.