Спортът по ТВ в неделя (24 май)

24 Май, 2026 08:10 953 0

Ето какво може да гледате днес

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

11.30 Тенис : Ролан Гарос - Евроспорт 2

13.00 Тенис : Ролан Гарос - Евроспорт 1

13.00 Баскетбол, Билбао – Жирона - Диема спорт 3

13.15 Аякс – Утрехт - Ринг тв

13.30 Баскебол, Сарагоса – Мурсия - Диема спорт 2

13.30 Баскетбол, Леида – Андора - Нова спорт

14.00 Голф, Европейски тур - МАХ Спорт 2

15.00 Болтън – Стокпорт - Диема спорт

15.00 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 15 - Евроспорт 1

16.00 Парма – Сасуоло - МАХ Спорт 3

17.30 Волейбол, България – Швеция - МАХ Спорт 1

17.45 Формула 1, академия - Диема спорт 3

18.00 Кристъл Палас – Арсенал - Диема спорт 2

18.00 Манчестър Сити – Астън Вила - Диема спорт

18.00 Ливърпул – Брентфорд - Нова спорт

18.45 Тенис : Ролан Гарос - Евроспорт 1

19.00 Наполи – Удинезе - МАХ Спорт 3

19.05 Формула 2, Гран при на Канада - Диема спорт 3

19.30 Малага – Сантандер - МАХ Спорт 4

21.00 Баскетбол, финална Евролигата - МАХ Спорт 2

21.45 Серия А, комбинирано предаване - МАХ Спорт 3

22.00 Виляреал – Атлетико Мадрид - МАХ Спорт 4

23.00 Формула 1, Гран при на Канада - -Диема спорт 3


