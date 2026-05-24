Спортът по ТВ в неделя (24 май)

11.30 Тенис : Ролан Гарос - Евроспорт 2
13.00 Тенис : Ролан Гарос - Евроспорт 1
13.00 Баскетбол, Билбао – Жирона - Диема спорт 3
13.15 Аякс – Утрехт - Ринг тв
13.30 Баскебол, Сарагоса – Мурсия - Диема спорт 2
13.30 Баскетбол, Леида – Андора - Нова спорт
14.00 Голф, Европейски тур - МАХ Спорт 2
15.00 Болтън – Стокпорт - Диема спорт
15.00 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 15 - Евроспорт 1
16.00 Парма – Сасуоло - МАХ Спорт 3
17.30 Волейбол, България – Швеция - МАХ Спорт 1
17.45 Формула 1, академия - Диема спорт 3
18.00 Кристъл Палас – Арсенал - Диема спорт 2
18.00 Манчестър Сити – Астън Вила - Диема спорт
18.00 Ливърпул – Брентфорд - Нова спорт
18.45 Тенис : Ролан Гарос - Евроспорт 1
19.00 Наполи – Удинезе - МАХ Спорт 3
19.05 Формула 2, Гран при на Канада - Диема спорт 3
19.30 Малага – Сантандер - МАХ Спорт 4
21.00 Баскетбол, финална Евролигата - МАХ Спорт 2
21.45 Серия А, комбинирано предаване - МАХ Спорт 3
22.00 Виляреал – Атлетико Мадрид - МАХ Спорт 4
23.00 Формула 1, Гран при на Канада - -Диема спорт 3
