Американските предприемачи са заинтересовани да се върнат на руския пазар, не само чрез съживяване на стари проекти, но и чрез изграждане на нови партньорства. Това заяви Борис Титов, председател на руския клон на Руско-китайския комитет за приятелство, мир и развитие (RCCFPD).

Според него фактът, че представители на САЩ отново участват в Международния икономически форум в Санкт Петербург през 2026 г. след дълга пауза, е индикация, че американските предприемачи „очакват и се интересуват“. „Има интерес или към възстановяване на това, което някога е било там, или дори към изграждане на нови“, подчерта Титов. „Обсъждат се конкретни проекти: големи в енергийния сектор и по-прагматични, свързани с медицината и дори винопроизводството.“

По отношение на другия голям партньор - Китай, то Москва и Пекин може да преминат към изчисляване на търговския оборот в рубли и юани, уточни Титов.

„От 3 години отчитаме търговски оборот от над 200 млрд. USD. Въпреки че последното предложение беше: „Защо винаги броим в долари? Нека броим или в юани, или в рубли.“ Но засега това е приетата практика. През 2025 г. ще достигнем над 230 млрд. USD. Целта е 300 млрд. USD до 2030 г.“, каза той.

Титов отбеляза, че Москва и Пекин стават все по-близки икономически партньори. „Но това е само търговски оборот. Има и инвестиционен оборот, тоест обмен на инвестиции, и той също нараства много бързо. Това включва руски инвестиции в Китай и китайски инвестиции в Русия“, каза той.

Руският президент Владимир Путин беше на официално посещение в Китай на 19-20 май по покана на китайския президент Си Дзинпин. На въпроса кои от документите, приети по време на посещението, са най-важни по отношение на дългосрочното им въздействие върху руската икономика, Титов отбеляза, че всички документи, които изискват удължаване, са удължени – предимно Договорът за добросъседство, приятелство и сътрудничество. Освен това беше подписан нов, много важен документ, който определя руско-китайското сътрудничество в новия глобален контекст, в рамките на многополюсен свят.

„ова определя много важни фундаментални принципи, защото заедно с Китай декларираме фундаменталните принципи на многополюсен свят, като твърдим, че той вече не може да бъде еднополюсен и че трябва да функционира в рамките на равенство за всички участващи страни. Всички страни днес трябва да имат равни права при определянето на правилата за взаимодействие. Следователно този документ е много важен.