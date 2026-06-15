Американският бизнес иска да се върне на руския пазар

Американските предприемачи са заинтересовани да се върнат на руския пазар, не само чрез съживяване на стари проекти, но и чрез изграждане на нови партньорства. Това заяви Борис Титов, председател на руския клон на Руско-китайския комитет за приятелство, мир и развитие (RCCFPD).
Според него фактът, че представители на САЩ отново участват в Международния икономически форум в Санкт Петербург през 2026 г. след дълга пауза, е индикация, че американските предприемачи „очакват и се интересуват“. „Има интерес или към възстановяване на това, което някога е било там, или дори към изграждане на нови“, подчерта Титов. „Обсъждат се конкретни проекти: големи в енергийния сектор и по-прагматични, свързани с медицината и дори винопроизводството.“
По отношение на другия голям партньор - Китай, то Москва и Пекин може да преминат към изчисляване на търговския оборот в рубли и юани, уточни Титов.
„От 3 години отчитаме търговски оборот от над 200 млрд. USD. Въпреки че последното предложение беше: „Защо винаги броим в долари? Нека броим или в юани, или в рубли.“ Но засега това е приетата практика. През 2025 г. ще достигнем над 230 млрд. USD. Целта е 300 млрд. USD до 2030 г.“, каза той.
Титов отбеляза, че Москва и Пекин стават все по-близки икономически партньори. „Но това е само търговски оборот. Има и инвестиционен оборот, тоест обмен на инвестиции, и той също нараства много бързо. Това включва руски инвестиции в Китай и китайски инвестиции в Русия“, каза той.
Руският президент Владимир Путин беше на официално посещение в Китай на 19-20 май по покана на китайския президент Си Дзинпин. На въпроса кои от документите, приети по време на посещението, са най-важни по отношение на дългосрочното им въздействие върху руската икономика, Титов отбеляза, че всички документи, които изискват удължаване, са удължени – предимно Договорът за добросъседство, приятелство и сътрудничество. Освен това беше подписан нов, много важен документ, който определя руско-китайското сътрудничество в новия глобален контекст, в рамките на многополюсен свят.
„ова определя много важни фундаментални принципи, защото заедно с Китай декларираме фундаменталните принципи на многополюсен свят, като твърдим, че той вече не може да бъде еднополюсен и че трябва да функционира в рамките на равенство за всички участващи страни. Всички страни днес трябва да имат равни права при определянето на правилата за взаимодействие. Следователно този документ е много важен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Искат, но
13:08 15.06.2026
2 1488
13:08 15.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ти да
13:10 15.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ккк
13:11 15.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 РФ е един смърдящ КЕН eф !
13:12 15.06.2026
9 Това
13:12 15.06.2026
10 Софиянец
Русия разшири пазара си с няколко региона на запад, укрите могат само да си мечтаят за тях! Хихи
13:13 15.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Клоуна пусин 🤡💩
13:17 15.06.2026
14 Да нахраним мypZилките 😉
13:20 15.06.2026
15 Питанка
- Един Боротитков .
Коментиран от #16
13:21 15.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 провинциалист
13:27 15.06.2026
19 Гориил
13:56 15.06.2026