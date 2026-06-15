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Американският бизнес иска да се върне на руския пазар

Американският бизнес иска да се върне на руския пазар

15 Юни, 2026 13:07 881 19

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Русия и Китай може да преминат към изчисляване на търговския оборот в рубли и юани

Американският бизнес иска да се върне на руския пазар - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските предприемачи са заинтересовани да се върнат на руския пазар, не само чрез съживяване на стари проекти, но и чрез изграждане на нови партньорства. Това заяви Борис Титов, председател на руския клон на Руско-китайския комитет за приятелство, мир и развитие (RCCFPD).

Според него фактът, че представители на САЩ отново участват в Международния икономически форум в Санкт Петербург през 2026 г. след дълга пауза, е индикация, че американските предприемачи „очакват и се интересуват“. „Има интерес или към възстановяване на това, което някога е било там, или дори към изграждане на нови“, подчерта Титов. „Обсъждат се конкретни проекти: големи в енергийния сектор и по-прагматични, свързани с медицината и дори винопроизводството.“

По отношение на другия голям партньор - Китай, то Москва и Пекин може да преминат към изчисляване на търговския оборот в рубли и юани, уточни Титов.

„От 3 години отчитаме търговски оборот от над 200 млрд. USD. Въпреки че последното предложение беше: „Защо винаги броим в долари? Нека броим или в юани, или в рубли.“ Но засега това е приетата практика. През 2025 г. ще достигнем над 230 млрд. USD. Целта е 300 млрд. USD до 2030 г.“, каза той.

Титов отбеляза, че Москва и Пекин стават все по-близки икономически партньори. „Но това е само търговски оборот. Има и инвестиционен оборот, тоест обмен на инвестиции, и той също нараства много бързо. Това включва руски инвестиции в Китай и китайски инвестиции в Русия“, каза той.

Руският президент Владимир Путин беше на официално посещение в Китай на 19-20 май по покана на китайския президент Си Дзинпин. На въпроса кои от документите, приети по време на посещението, са най-важни по отношение на дългосрочното им въздействие върху руската икономика, Титов отбеляза, че всички документи, които изискват удължаване, са удължени – предимно Договорът за добросъседство, приятелство и сътрудничество. Освен това беше подписан нов, много важен документ, който определя руско-китайското сътрудничество в новия глобален контекст, в рамките на многополюсен свят.

„ова определя много важни фундаментални принципи, защото заедно с Китай декларираме фундаменталните принципи на многополюсен свят, като твърдим, че той вече не може да бъде еднополюсен и че трябва да функционира в рамките на равенство за всички участващи страни. Всички страни днес трябва да имат равни права при определянето на правилата за взаимодействие. Следователно този документ е много важен.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Искат, но

    19 2 Отговор
    засега удрят на камъка, който сами хвърлиха...

    13:08 15.06.2026

  • 2 1488

    21 3 Отговор
    аз като казувах че всички ще ревете за русия ми нацвькахте минуси

    13:08 15.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ти да

    13 1 Отговор
    видиш.. нали пазара бил малък, безинтересен, не можел дас е равнява на този в Италия, пуснаците нямали пари..

    13:10 15.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ккк

    13 1 Отговор
    е защо така нали слава Укрия как така , а санкции

    13:11 15.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    1 17 Отговор
    "Това заяви Борис Титов, председател на руския клон на Руско-китайския комитет за приятелство" 🤣🤣🤣

    13:12 15.06.2026

  • 9 Това

    2 16 Отговор
    заяви Борис Титов, председател на руския клон на Руско-китайския комитет за приятелство. Само това изречение е достатъчно. Руснакът си вярва че някой напира да прави бизнес с неговата треторазредна страна

    13:12 15.06.2026

  • 10 Софиянец

    10 1 Отговор
    Хихихих, санкциите работят 😂😂😂

    Русия разшири пазара си с няколко региона на запад, укрите могат само да си мечтаят за тях! Хихи

    13:13 15.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Клоуна пусин 🤡💩

    1 10 Отговор
    Борката предупреди ли американците да си носят туби с бензин, като ходят в руслямска negepaцийка ?

    13:17 15.06.2026

  • 14 Да нахраним мypZилките 😉

    1 9 Отговор
    Не ми е ясно защо, може би от скромност, но титов пропуска да спомене започналите инвестиции от марсианците. 😂😂😂

    13:20 15.06.2026

  • 15 Питанка

    1 0 Отговор
    Какво е нужно да привлечеш инвеститори от САЩ?
    - Един Боротитков .

    Коментиран от #16

    13:21 15.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 провинциалист

    3 3 Отговор
    Яяя, най-голямата демокрация се състояла от копейки... Ти да видиш!

    13:27 15.06.2026

  • 19 Гориил

    7 0 Отговор
    Русия няма да позволи на всички да се върнат при предишните условия. Шокът, който Москва преживя от безотговорността на американски фирми и компании, които спряха производството и изоставиха празните си фабрики в рамките на дни, няма да остане без отговор. Отказвайки да доставят резервни части и да предоставят гаранционно обслужване, американските компании, които избягаха от Русия (за броени дни), няма да получат равен достъп до руския пазар. Това ще бъде или категоричен отказ, или искане за колосален паричен депозит.

    13:56 15.06.2026