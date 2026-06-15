НСИ отчете нулева инфлация през месец май, но на годишна база поскъпването е 6,9%

Официалните данни на Националния статистически институт (НСИ) за месец май 2026 година показват пълно затишие в месечната инфлация, която е закотвена на 0,0%, но на годишна база поскъпването на живота в България достига сериозните 6,9%.

Въпреки статистическото замръзване на общия индекс спрямо април, по джоба на българския потребител сериозно удрят редица основни стоки и административни услуги. Инфлацията от началото на годината вече възлиза на 3,8%, а средногодишното увеличение за последните 12 месеца е закотвено на 5,0%.

През май 2026 година спрямо предходния месец държавната статистика отчита сериозен ръст в няколко ключови направления. Най-осезаемо е увеличението при услугите в ресторантите и хотелите, които са поскъпнали с 0,9%, както и при алкохолните напитки и тютюневите изделия (също с 0,9%).

Транспортът бележи ръст от 0,8%, а секторът на информациите и комуникациите се е вдигнал с 0,7%. Здравеопазването също добавя 0,5% към стойността си. На другия полюс са развлеченията, спортът и културата, където се наблюдава спад от 2,0%, както и хранителните продукти, отбелязали символично средно поевтиняване с 0,4%.

Въпреки общото успокоение на пазара, детайлният преглед на потребителската кошница разкрива стряскащи цифри за масовия купувач. Истински ценови удар се наблюдава при картофите, чиято цена е скочила с внушителните 25,5% само за месец. Цитрусовите плодове са поскъпнали с 12,7%, ябълките — с 8,7%, а морковите и червеното цвекло — с 8,1%. За сметка на това сезонно поевтиняване има при пипера (с 23,2%) и доматите (с 11,1%).

При нехранителните стоки и услуги най-драстичен е скокът при таксите за издаване на лични документи, които са се увеличили с цели 22,3%. Куриерските услуги са поскъпнали с 4,9%, а масовият бензин А95Н и централното газоснабдяване бележат ръст от по 3,1%. Директно намаление се отчита при пакетните почивки в страната (с 2,9%) и самолетните билети за международни полети (с 1,1%).

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който е официалният измерител за поддържане на критериите в еврозоната, месечната инфлация в България за май 2026 година всъщност е 0,3%, а годишната възлиза на 6,3%.

За най-бедните 20% от българските домакинства индексът на малката кошница показва леко месечно облекчение от минус 0,5%, движено главно от спада на цените на храните с 0,8%. Натрупаната инфлация за последните пет години обаче остава стряскаща — цените у нас са скочили с цели 44,3% спрямо май 2021 година.