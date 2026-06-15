НСИ отчете нулева инфлация през месец май, но на годишна база поскъпването е 6,9%

Официалните данни на Националния статистически институт (НСИ) за месец май 2026 година показват пълно затишие в месечната инфлация, която е закотвена на 0,0%, но на годишна база поскъпването на живота в България достига сериозните 6,9%.
Въпреки статистическото замръзване на общия индекс спрямо април, по джоба на българския потребител сериозно удрят редица основни стоки и административни услуги. Инфлацията от началото на годината вече възлиза на 3,8%, а средногодишното увеличение за последните 12 месеца е закотвено на 5,0%.
През май 2026 година спрямо предходния месец държавната статистика отчита сериозен ръст в няколко ключови направления. Най-осезаемо е увеличението при услугите в ресторантите и хотелите, които са поскъпнали с 0,9%, както и при алкохолните напитки и тютюневите изделия (също с 0,9%).
Транспортът бележи ръст от 0,8%, а секторът на информациите и комуникациите се е вдигнал с 0,7%. Здравеопазването също добавя 0,5% към стойността си. На другия полюс са развлеченията, спортът и културата, където се наблюдава спад от 2,0%, както и хранителните продукти, отбелязали символично средно поевтиняване с 0,4%.
Въпреки общото успокоение на пазара, детайлният преглед на потребителската кошница разкрива стряскащи цифри за масовия купувач. Истински ценови удар се наблюдава при картофите, чиято цена е скочила с внушителните 25,5% само за месец. Цитрусовите плодове са поскъпнали с 12,7%, ябълките — с 8,7%, а морковите и червеното цвекло — с 8,1%. За сметка на това сезонно поевтиняване има при пипера (с 23,2%) и доматите (с 11,1%).
При нехранителните стоки и услуги най-драстичен е скокът при таксите за издаване на лични документи, които са се увеличили с цели 22,3%. Куриерските услуги са поскъпнали с 4,9%, а масовият бензин А95Н и централното газоснабдяване бележат ръст от по 3,1%. Директно намаление се отчита при пакетните почивки в страната (с 2,9%) и самолетните билети за международни полети (с 1,1%).
Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който е официалният измерител за поддържане на критериите в еврозоната, месечната инфлация в България за май 2026 година всъщност е 0,3%, а годишната възлиза на 6,3%.
За най-бедните 20% от българските домакинства индексът на малката кошница показва леко месечно облекчение от минус 0,5%, движено главно от спада на цените на храните с 0,8%. Натрупаната инфлация за последните пет години обаче остава стряскаща — цените у нас са скочили с цели 44,3% спрямо май 2021 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #9, #19
13:15 15.06.2026
2 пресолена
13:15 15.06.2026
3 честен ционист
13:16 15.06.2026
4 Коко
13:17 15.06.2026
5 Въй
13:19 15.06.2026
6 Тези ни правят на кретени
И трябва в най-скоро време ясно да им го покажем за да се осъзнаят.
13:19 15.06.2026
7 Оги
в релсите, кошницата е пълна? Няма никакви увеличения, както и държавни съкращения! За Рундьо, три пъти Ура!!!
13:19 15.06.2026
8 Любопитен
Коментиран от #21
13:21 15.06.2026
9 Руски,
До коментар #1 от "Хаха":От утре стециално за теб цените ще са в рубли.
И понеже си от "активните борци против фашизма и капитализма" - за теб и 50 % намаление, защото си свикнал с превилегиите по соца
Коментиран от #16, #26
13:24 15.06.2026
10 Коко
в другиден в три истини, значи живееш в Рая, България! Ама, ние сме последната дупка на кавала! Летим в Космоса, ама ни няма на Земята! Райско кътче в СИНЕВАТА!
13:25 15.06.2026
11 Ааа стига бе
Коментиран от #14, #15
13:25 15.06.2026
12 Смърфиета
13:27 15.06.2026
13 Това Означава !
И Мърдане !
Няма !
Всичко Продължава !
По Старо Му !
13:27 15.06.2026
14 Смърфиета
До коментар #11 от "Ааа стига бе":Да намерят румънски и немски туристи на хартия и ще спасят и летния туристически сезон. Защото ако не са засяли краставица, няма как да пожънат краставица и ще има проблем с отчитането на заетостта.
13:29 15.06.2026
15 Утре ще запачнат !
До коментар #11 от "Ааа стига бе":Да Го Раздават !
13:29 15.06.2026
16 6-те хотела празни
До коментар #9 от "Руски,":Бойко падна от власт и ти сраха дотациите.
Коментиран от #18
13:30 15.06.2026
17 Румяна
Страхотно, хубаво е! Днес си Рундьо, утре
си Водопада, вярващ, че нещо има, трайно,
обозримо, а то било шега и сутришна мъгла,
докога така. 36 години не стигнаха ли, все
си мисля, докога! Сънят не свършва и сега!
13:32 15.06.2026
18 ЦК на БКП
До коментар #16 от "6-те хотела празни":"Комунист, това звучи ГОРДО" !
Нали, "другарю" ???
13:36 15.06.2026
19 Смърфиета
До коментар #1 от "Хаха":Смениха не етикета, а само обозначението на валутата. Етикета си стои. Но да бъдем обективни. Някои забатачени неща трябва да се изчистят. Ако Радев изчисти най-забатачените сектори ще управлява 4 години като Костов. Ако премахне всичко от Костовото законодателство и по-нататъшните експерикременти, за което му стига обикновеното мнозинство, и създаде по-добра система, ще управлява и по-дълго. За второто съм оптимист, само ако международното положение позволи дългосрочно възстановяване.
Коментиран от #24
13:36 15.06.2026
20 Стенли
Коментиран от #22, #23
13:40 15.06.2026
21 Смърфиета
До коментар #8 от "Любопитен":Това би било отлична новина.
13:41 15.06.2026
22 Смърфиета
До коментар #20 от "Стенли":По-добре изобщо недей да й вярваш. Най-малко й вярват, и знаят защо и къде да не й вярват, тези, които са я учили.
13:42 15.06.2026
23 Смърфиета
До коментар #20 от "Стенли":Епа ако некой знае къде се копат некакви по-различни демократи, да каже.
13:44 15.06.2026
24 Стенли
До коментар #19 от "Смърфиета":Ето точно за това предупреждаваше Костадинов , за мен Радев е фалшив герой
Коментиран от #27
13:45 15.06.2026
25 ЗАЩО
13:52 15.06.2026
26 Баце ЕООД
До коментар #9 от "Руски,":Бегай от тука бе боклук.
14:02 15.06.2026
27 Стенли
До коментар #24 от "Стенли":Кой безумец ми е написал минус,самата Цветанка Ризова го призна, че повечето цени на стоки и услуги от лева са станали същите цифри но в евро , ето цената на билета на плувен басейн миналото лято петнадесет лева ,това лято дванадесет евро,
14:17 15.06.2026