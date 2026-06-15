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НСИ отчете нулева инфлация през месец май, но на годишна база поскъпването е 6,9%

НСИ отчете нулева инфлация през месец май, но на годишна база поскъпването е 6,9%

15 Юни, 2026 13:14 550 27

  • инфлация-
  • нси-
  • цени-
  • поскъпване-
  • икономика

Истински ценови удар се наблюдава при картофите, чиято цена е скочила с внушителните 25,5% само за месец. Цитрусовите плодове са поскъпнали с 12,7%, ябълките — с 8,7%, а морковите и червеното цвекло — с 8,1%. За сметка на това сезонно поевтиняване има при пипера (с 23,2%) и доматите (с 11,1%)

НСИ отчете нулева инфлация през месец май, но на годишна база поскъпването е 6,9% - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Официалните данни на Националния статистически институт (НСИ) за месец май 2026 година показват пълно затишие в месечната инфлация, която е закотвена на 0,0%, но на годишна база поскъпването на живота в България достига сериозните 6,9%.

Въпреки статистическото замръзване на общия индекс спрямо април, по джоба на българския потребител сериозно удрят редица основни стоки и административни услуги. Инфлацията от началото на годината вече възлиза на 3,8%, а средногодишното увеличение за последните 12 месеца е закотвено на 5,0%.

През май 2026 година спрямо предходния месец държавната статистика отчита сериозен ръст в няколко ключови направления. Най-осезаемо е увеличението при услугите в ресторантите и хотелите, които са поскъпнали с 0,9%, както и при алкохолните напитки и тютюневите изделия (също с 0,9%).

Транспортът бележи ръст от 0,8%, а секторът на информациите и комуникациите се е вдигнал с 0,7%. Здравеопазването също добавя 0,5% към стойността си. На другия полюс са развлеченията, спортът и културата, където се наблюдава спад от 2,0%, както и хранителните продукти, отбелязали символично средно поевтиняване с 0,4%.

Въпреки общото успокоение на пазара, детайлният преглед на потребителската кошница разкрива стряскащи цифри за масовия купувач. Истински ценови удар се наблюдава при картофите, чиято цена е скочила с внушителните 25,5% само за месец. Цитрусовите плодове са поскъпнали с 12,7%, ябълките — с 8,7%, а морковите и червеното цвекло — с 8,1%. За сметка на това сезонно поевтиняване има при пипера (с 23,2%) и доматите (с 11,1%).

При нехранителните стоки и услуги най-драстичен е скокът при таксите за издаване на лични документи, които са се увеличили с цели 22,3%. Куриерските услуги са поскъпнали с 4,9%, а масовият бензин А95Н и централното газоснабдяване бележат ръст от по 3,1%. Директно намаление се отчита при пакетните почивки в страната (с 2,9%) и самолетните билети за международни полети (с 1,1%).

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който е официалният измерител за поддържане на критериите в еврозоната, месечната инфлация в България за май 2026 година всъщност е 0,3%, а годишната възлиза на 6,3%.

За най-бедните 20% от българските домакинства индексът на малката кошница показва леко месечно облекчение от минус 0,5%, движено главно от спада на цените на храните с 0,8%. Натрупаната инфлация за последните пет години обаче остава стряскаща — цените у нас са скочили с цели 44,3% спрямо май 2021 година.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    17 2 Отговор
    Защо лъжете хората, мошенници с мошенници! Както бяха цените в лева само смениха етикета да пише евро.

    Коментиран от #9, #19

    13:15 15.06.2026

  • 2 пресолена

    9 1 Отговор
    искате да кажете 69%.

    13:15 15.06.2026

  • 3 честен ционист

    11 2 Отговор
    НСИ отчита, това което му напишат от Мин на Войната, иначе може и да няма нужда повече от неговите стъкмистики.

    13:16 15.06.2026

  • 4 Коко

    9 0 Отговор
    НСИ мди всичко е на хранилка защо си мислите че някой ви вярва.

    13:17 15.06.2026

  • 5 Въй

    7 0 Отговор
    НСИ да отчете липсата на пари в държавния бюджет,а не нулева инфлация през месец май!През месец юни липсата на пари ще се задълбочава още и още. И само заеми ни очакват!

    13:19 15.06.2026

  • 6 Тези ни правят на кретени

    5 1 Отговор
    но ние не сме стадо .......нали.
    И трябва в най-скоро време ясно да им го покажем за да се осъзнаят.

    13:19 15.06.2026

  • 7 Оги

    5 2 Отговор
    Няма инфлация, няма и движение с кошницата! Каква радост, всичко се движи
    в релсите, кошницата е пълна? Няма никакви увеличения, както и държавни съкращения! За Рундьо, три пъти Ура!!!

    13:19 15.06.2026

  • 8 Любопитен

    2 1 Отговор
    Чудесно, значи ни чака срив на недвижимите имоти...

    Коментиран от #21

    13:21 15.06.2026

  • 9 Руски,

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    От утре стециално за теб цените ще са в рубли.
    И понеже си от "активните борци против фашизма и капитализма" - за теб и 50 % намаление, защото си свикнал с превилегиите по соца

    Коментиран от #16, #26

    13:24 15.06.2026

  • 10 Коко

    2 0 Отговор
    Ако днес не вярваш в едно, утре в две, а
    в другиден в три истини, значи живееш в Рая, България! Ама, ние сме последната дупка на кавала! Летим в Космоса, ама ни няма на Земята! Райско кътче в СИНЕВАТА!

    13:25 15.06.2026

  • 11 Ааа стига бе

    3 0 Отговор
    Даже е отрицателна.Верно на кръгли олигофрени ни правите.То всичко поевтинява бе

    Коментиран от #14, #15

    13:25 15.06.2026

  • 12 Смърфиета

    2 1 Отговор
    Това е защото основната храна на българинът, доматът и тиквичката поевтиняха до 150% спрямо миналата година. А когато падне и краставицата, тогава ще отчете -20% инфлация. Радвам се, че не гласувах за Радев, иначе много щеше да ме гризе съвестта. То беше ясно какви хора ще вземе.

    13:27 15.06.2026

  • 13 Това Означава !

    2 1 Отговор
    Че Вече си Затънал !

    И Мърдане !

    Няма !

    Всичко Продължава !

    По Старо Му !

    13:27 15.06.2026

  • 14 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ааа стига бе":

    Да намерят румънски и немски туристи на хартия и ще спасят и летния туристически сезон. Защото ако не са засяли краставица, няма как да пожънат краставица и ще има проблем с отчитането на заетостта.

    13:29 15.06.2026

  • 15 Утре ще запачнат !

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ааа стига бе":

    Да Го Раздават !

    13:29 15.06.2026

  • 16 6-те хотела празни

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Руски,":

    Бойко падна от власт и ти сраха дотациите.

    Коментиран от #18

    13:30 15.06.2026

  • 17 Румяна

    1 0 Отговор
    В България, никого на никому не вярва!
    Страхотно, хубаво е! Днес си Рундьо, утре
    си Водопада, вярващ, че нещо има, трайно,
    обозримо, а то било шега и сутришна мъгла,
    докога така. 36 години не стигнаха ли, все
    си мисля, докога! Сънят не свършва и сега!

    13:32 15.06.2026

  • 18 ЦК на БКП

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "6-те хотела празни":

    "Комунист, това звучи ГОРДО" !
    Нали, "другарю" ???

    13:36 15.06.2026

  • 19 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Смениха не етикета, а само обозначението на валутата. Етикета си стои. Но да бъдем обективни. Някои забатачени неща трябва да се изчистят. Ако Радев изчисти най-забатачените сектори ще управлява 4 години като Костов. Ако премахне всичко от Костовото законодателство и по-нататъшните експерикременти, за което му стига обикновеното мнозинство, и създаде по-добра система, ще управлява и по-дълго. За второто съм оптимист, само ако международното положение позволи дългосрочно възстановяване.

    Коментиран от #24

    13:36 15.06.2026

  • 20 Стенли

    3 0 Отговор
    Тъй тъй много вярваме на стъкмистиката опс на статистиката😕, и преди една година ни казваха , че всичко ние наред и сме готови за тази прословута еврозона,а сега свръхдефецит , айде нема нужда аман от такива демократи😡🤑

    Коментиран от #22, #23

    13:40 15.06.2026

  • 21 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Любопитен":

    Това би било отлична новина.

    13:41 15.06.2026

  • 22 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Стенли":

    По-добре изобщо недей да й вярваш. Най-малко й вярват, и знаят защо и къде да не й вярват, тези, които са я учили.

    13:42 15.06.2026

  • 23 Смърфиета

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Стенли":

    Епа ако некой знае къде се копат некакви по-различни демократи, да каже.

    13:44 15.06.2026

  • 24 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Смърфиета":

    Ето точно за това предупреждаваше Костадинов , за мен Радев е фалшив герой

    Коментиран от #27

    13:45 15.06.2026

  • 25 ЗАЩО

    2 0 Отговор
    В Гърция председателя на НСИ лежа в затвора за фалшификации.Къде е предишния у бавец на НСИ който подправи за инфлацията.Сегашния е същия този в магазин ходи ли или живее в измислен свят Смятат хората за глупави и прости.

    13:52 15.06.2026

  • 26 Баце ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Руски,":

    Бегай от тука бе боклук.

    14:02 15.06.2026

  • 27 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Стенли":

    Кой безумец ми е написал минус,самата Цветанка Ризова го призна, че повечето цени на стоки и услуги от лева са станали същите цифри но в евро , ето цената на билета на плувен басейн миналото лято петнадесет лева ,това лято дванадесет евро,

    14:17 15.06.2026

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