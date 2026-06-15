30 години без Ела Фицджералд - кралицата на джаза

На 15 юни 1996 г. светът на музиката губи един от най-ярките си гласове. Ела Фицджералд, смятана за една от най-великите певици в историята на джаза, умира на 79-годишна възраст в дома си в Бевърли Хилс след дълга битка със здравословни проблеми, свързани с диабет. Три десетилетия по-късно нейното име продължава да бъде синоним на вокално съвършенство, артистична свобода и неподражаем талант.

Родена на 25 април 1917 г. в Нюпорт Нюз, щата Вирджиния, Ела Джейн Фицджералд израства в бедност и преживява тежко детство. След смъртта на майка си прекарва период на несигурност и дори живее на улицата. Съдбата ѝ обаче се променя през 1934 г., когато печели конкурс за таланти в прочутия театър „Аполо“ в Ню Йорк. Първоначално мечтае да бъде танцьорка, но притеснението я кара да запее – решение, което променя живота ѝ завинаги.

Големият ѝ пробив идва с оркестъра на Чик Уеб. Песента „A-Tisket, A-Tasket“ се превръща в национален хит и прави младата изпълнителка звезда. След смъртта на Уеб тя поема ръководството на оркестъра, а през 40-те години започва успешна самостоятелна кариера.

Фицджералд остава в историята със своя кристално чист глас, безупречна дикция и изключителна способност за импровизация. Тя превръща скат пеенето – джазова техника, при която вокалистът импровизира с безсмислени срички – в истинско изкуство. Мнозина музикални критици я определят като певицата с най-съвършения усет за ритъм и интонация в историята на джаза.

В продължение на близо шест десетилетия тя работи с най-големите имена в музиката – Луис Армстронг, Дюк Елингтън, Каунт Бейзи, Франк Синатра, Дизи Гилеспи и Натр Кинг Коул. Особено ценени и до днес са нейните съвместни записи с Луис Армстронг, които се смятат за класика в джазовия жанр.

Сред най-значимите ѝ творчески постижения е серията „Songbook“ албуми, посветени на великите американски композитори като Коул Портър, Джордж и Айра Гершуин, Ървинг Бърлин и Дюк Елингтън. Тези записи и до днес се приемат като еталон за интерпретация на американската популярна музика.

През кариерата си Ела Фицджералд записва над 200 албума и около 2000 песни, продава повече от 40 милиона копия по света и печели 13 награди „Грами“, както и множество други отличия, сред които Президентския медал на свободата и Националния медал за изкуства на САЩ.

Последните години от живота ѝ са белязани от сериозни здравословни проблеми. Диабетът води до тежки усложнения, включително ампутация на двата крака под коляното. Въпреки това тя запазва характерното си достойнство и чувство за хумор. Последната ѝ публична изява е в началото на 90-те години, а на 15 юни 1996 г. си отива от този свят в дома си в Бевърли Хилс. Само часове по-късно почитатели започват да оставят цветя пред звездата ѝ на Алеята на славата в Холивуд.

Днес, 30 години след смъртта ѝ, нейният глас продължава да звучи от концертни зали, радиостанции и стрийминг платформи по целия свят.