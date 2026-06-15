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Арестуваха българин в Солун за шпионаж с дрон на военна база

Арестуваха българин в Солун за шпионаж с дрон на военна база

15 Юни, 2026 13:06 840 25

  • българин-
  • арест-
  • шпионаж-
  • солун-
  • военна база

Води се разследване, за да установят властите причината за интереса му към военния лагер

Арестуваха българин в Солун за шпионаж с дрон на военна база - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българин е арестуван в Солун за шпионаж.

Снимал е военни обекти, уточни novini.bg.

Разследването е започнало след информация от жител на източната част на Солун, че българинът управлява дрон без разрешение.

Полицаи от специализирания отдел за борба с тероризма са задържали 35-годишния българин, съобщават от полицията.

Той е снимал с летателния апарат с термокамера разположението на обекти в района на бившия военен лагер "Фармаки", който се намира в квартал "Каламария" в Солун.

При ареста и обиска на автомобила на българина е открит дронът, който той е използвал, за да снима военния обект.

Срещу него е образувано досъдебно производство.

Води се разследване, за да установят властите причината за интереса му към военния лагер. Очаква се днес задържаният българин да бъде предаден на прокуратурата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    5 1 Отговор
    така правят българите в Солун...

    Коментиран от #21

    13:07 15.06.2026

  • 2 честен ционист

    4 3 Отговор
    Това са същите пацани, дето даваха до столичния Терминал 2, дето викаха, ама ние любители били.

    13:10 15.06.2026

  • 3 в кратце

    3 2 Отговор
    Арестуваха българин за шпионаж с дрон на военна база в Солун.- Е ПРАВИЛНО ДА СЕ НАПИШЕ!

    13:11 15.06.2026

  • 4 Ако

    9 12 Отговор
    беше у нас, тая руска падлога я пускат веднага. Обаче в Гърция ще опъне шия

    Коментиран от #6, #7, #8

    13:16 15.06.2026

  • 5 стилизирано

    4 5 Отговор
    българите са прости корумпета!

    Коментиран от #18

    13:18 15.06.2026

  • 6 ,,Ако"...?!

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ако":

    Ама ,,Ако"-то мирише и цапа...!
    Това е 100%-ва постановка,за да се натопи българин...!
    Ще кажеш,че кой знае какво разузнаване и армия имаме,че да пратим пак наш човек с дрон да шпионира...?!
    Пълни измишльотини!
    Аре у лево!

    Коментиран от #9, #10

    13:20 15.06.2026

  • 7 Я па ти

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ако":

    Окраинска подлога

    13:21 15.06.2026

  • 8 Мнение

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ако":

    Що, у вас на летище София как са самолетите на Тръмп?! Участват ли във войната срещу Иран?!

    Може ли все Путин и русия да са ви в тиквите, когато чужда държава води война от територията ви, а бандеровците си направиха анклав до Варна, който охраняваха с въоръжена охрана?!

    Тва бг жълтия паветник е най-нисшата форма на хомосапиенс - хомогрантовенц!

    Коментиран от #23

    13:22 15.06.2026

  • 9 Уточнение

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от ",,Ако"...?!":

    Тоя не е български, а руски шпионин.

    Коментиран от #19

    13:22 15.06.2026

  • 10 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от ",,Ако"...?!":

    Бе кой е казал, че е шпионирал за България?

    Коментиран от #22

    13:22 15.06.2026

  • 11 Питам

    9 0 Отговор
    Военният лагер "Фармаки" действащ ли е или БИВШ??????????

    13:23 15.06.2026

  • 12 Феликс Дж

    4 0 Отговор
    Простотиите на фанариотите и след тях се обаждат мисирките на кириак стефчоф.

    13:24 15.06.2026

  • 13 Един друг

    2 8 Отговор
    Не вярвам наше разузнаване да иска подобни снимки. Вероятно е руското. Нека излежи 5-6 години в гръцки затвор, да му дойде акъла.

    Коментиран от #16

    13:29 15.06.2026

  • 14 От азбука към шпионаж

    7 0 Отговор
    Разкриха ги, че са ни прецакали монетата и се чудят как да отклонят вниманието, шпиономанията за начало.

    13:33 15.06.2026

  • 15 Трол

    7 0 Отговор
    Шпионирал е в полза на Северна Македония.

    13:34 15.06.2026

  • 16 Я па ти

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "Един друг":

    Те Руснаците си нямат шпиони че до Българин да опрат аде чезни ве мухъл

    13:36 15.06.2026

  • 17 Ба бааааа

    7 2 Отговор
    Целият ес и нато са една пародия

    Коментиран от #20

    13:38 15.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баш-Уточнение

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Уточнение":

    Не е руски шпионин!
    Твърде тривиална версия!
    Версия,за любители от рода на Ген.Атанасов,дето само ,,руски шпиони" са му в главата....!
    По-скоро е...Северно-Корейски шпионин...😉😝🤣😂!

    13:40 15.06.2026

  • 20 ако бяха пародия

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ба бааааа":

    нямаше да го хванат

    13:41 15.06.2026

  • 21 мани

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    Утече дясната ръка на Копейкин.

    13:42 15.06.2026

  • 22 Не честен Антиционист!

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Не е шпионирал за България,най-малко пък за... Русия!?
    Шпионирал е за... Ким Чен Ун...!

    13:43 15.06.2026

  • 23 Реалист

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мнение":

    Еми как може езиците ви да са постоянно залепени на руZките gиpници .... ?!

    13:58 15.06.2026

  • 24 аБе,

    1 0 Отговор
    Правилно и коректно е да се напише български гражданин докато не се изясни етническия произход защото с купени български паспорти има всякакви люде вече.Ако са установили,че е етнически българин щяха да му напишат името,местоживеенето и родата до 9то коляно.

    14:15 15.06.2026

  • 25 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор
    Този ще да е, като пишман шпионите във Великобритания, които ще лежат дълги години по затворите. И на този ще му се стъжни- гърците няма да се церемонят. Със сигурност е някой заблуден русофил, вероятно дори българо- руски мелез, който си е въобразил, че е Щирлиц.

    14:19 15.06.2026

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