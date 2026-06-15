Арестуваха българин в Солун за шпионаж с дрон на военна база

Българин е арестуван в Солун за шпионаж.
Снимал е военни обекти, уточни novini.bg.
Разследването е започнало след информация от жител на източната част на Солун, че българинът управлява дрон без разрешение.
Полицаи от специализирания отдел за борба с тероризма са задържали 35-годишния българин, съобщават от полицията.
Той е снимал с летателния апарат с термокамера разположението на обекти в района на бившия военен лагер "Фармаки", който се намира в квартал "Каламария" в Солун.
При ареста и обиска на автомобила на българина е открит дронът, който той е използвал, за да снима военния обект.
Срещу него е образувано досъдебно производство.
Води се разследване, за да установят властите причината за интереса му към военния лагер. Очаква се днес задържаният българин да бъде предаден на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
Коментиран от #21
13:07 15.06.2026
2 честен ционист
13:10 15.06.2026
3 в кратце
13:11 15.06.2026
4 Ако
Коментиран от #6, #7, #8
13:16 15.06.2026
5 стилизирано
Коментиран от #18
13:18 15.06.2026
6 ,,Ако"...?!
До коментар #4 от "Ако":Ама ,,Ако"-то мирише и цапа...!
Това е 100%-ва постановка,за да се натопи българин...!
Ще кажеш,че кой знае какво разузнаване и армия имаме,че да пратим пак наш човек с дрон да шпионира...?!
Пълни измишльотини!
Аре у лево!
Коментиран от #9, #10
13:20 15.06.2026
7 Я па ти
До коментар #4 от "Ако":Окраинска подлога
13:21 15.06.2026
8 Мнение
До коментар #4 от "Ако":Що, у вас на летище София как са самолетите на Тръмп?! Участват ли във войната срещу Иран?!
Може ли все Путин и русия да са ви в тиквите, когато чужда държава води война от територията ви, а бандеровците си направиха анклав до Варна, който охраняваха с въоръжена охрана?!
Тва бг жълтия паветник е най-нисшата форма на хомосапиенс - хомогрантовенц!
Коментиран от #23
13:22 15.06.2026
9 Уточнение
До коментар #6 от ",,Ако"...?!":Тоя не е български, а руски шпионин.
Коментиран от #19
13:22 15.06.2026
10 честен ционист
До коментар #6 от ",,Ако"...?!":Бе кой е казал, че е шпионирал за България?
Коментиран от #22
13:22 15.06.2026
11 Питам
13:23 15.06.2026
12 Феликс Дж
13:24 15.06.2026
13 Един друг
Коментиран от #16
13:29 15.06.2026
14 От азбука към шпионаж
13:33 15.06.2026
15 Трол
13:34 15.06.2026
16 Я па ти
До коментар #13 от "Един друг":Те Руснаците си нямат шпиони че до Българин да опрат аде чезни ве мухъл
13:36 15.06.2026
17 Ба бааааа
Коментиран от #20
13:38 15.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баш-Уточнение
До коментар #9 от "Уточнение":Не е руски шпионин!
Твърде тривиална версия!
Версия,за любители от рода на Ген.Атанасов,дето само ,,руски шпиони" са му в главата....!
По-скоро е...Северно-Корейски шпионин...😉😝🤣😂!
13:40 15.06.2026
20 ако бяха пародия
До коментар #17 от "Ба бааааа":нямаше да го хванат
13:41 15.06.2026
21 мани
До коментар #1 от "Ами да, те":Утече дясната ръка на Копейкин.
13:42 15.06.2026
22 Не честен Антиционист!
До коментар #10 от "честен ционист":Не е шпионирал за България,най-малко пък за... Русия!?
Шпионирал е за... Ким Чен Ун...!
13:43 15.06.2026
23 Реалист
До коментар #8 от "Мнение":Еми как може езиците ви да са постоянно залепени на руZките gиpници .... ?!
13:58 15.06.2026
24 аБе,
14:15 15.06.2026
25 Летец Пешеходец
14:19 15.06.2026