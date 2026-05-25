Украйна се отърсва от най-мощната руска атака от месеци. Какви са пораженията в Киев ВИДЕО
  Тема: Украйна

25 Май, 2026 08:05, обновена 25 Май, 2026 08:17 3 828 112

В града и областта е потвърдена смъртта на четирима души

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна продължава да се справя с последствията от една от най-големите комбинирани въздушни атаки през последните месеци, проведена вчера. Руските сили изстреляха общо 90 ракети и около 600 дрона от различни типове, като основната им цел беше столицата Киев.

По данни на украинската армия са прехванати 55 ракети и 549 дрона. Атаката е особено знакова, тъй като Москва потвърди, че за трети път във войната е използвана експерименталната балистична ракета със среден обсег „Орешник“ (насочена към района на град Бела Церква), заедно с хиперзвукови ракети „Кинжал“, „Циркон“ и балистични системи „Искандер“.

В Киев и Киевска област е потвърдена смъртта на четирима души (включително две жени, извадени изпод руините в Шевченковски район). Общият брой на ранените в столицата надхвърли 86–87 души, сред които има и деца.

Атаките засегнаха общо над 8 региона. В град Краматорск (Донецка област) при 11 удара с авиационни бомби ФАБ-250 и артилерия загина един мъж и бяха ранени двама души. Случаи на ранени цивилни и щети са регистрирани още в Сумска, Харковска и Одеска област.

Градската администрация на Киев съобщи, че по брой засегнати обекти това е била една от най-разрушителните единични атаки, като са регистрирани поражения на над 40–50 локации във всички райони на града. Около 30 жилищни блока и частни къщи са повредени или частично разрушени. В Шевченковски район пететажна жилищна сграда е частично срутена.Напълно унищожени от пожари са емблематичният пазар „Лукянивка“ и търговският център „Квадрат“. Повредени са десетки магазини, складове и офиси.

Взривна вълна е нанесла щети на фоайето и тавана на станция на метрото в Лукянивка, където са се укривали граждани. Сградата на посолството на Азербайджан е пострадала от ударна вълна, която е изпочупила прозорците и е напукала покрива на консулския отдел. Руските удари за първи път систематично засегнаха историческата архитектура в центъра на Киев, което предизвика спешна реакция и официален апел на Украйна към ЮНЕСКО.

Леки щети по фасадата претърпя историческата сграда на Министерството на външните работи на Украйна (паметник на културата от 1939 г., удрян за първи път от Втората световна война насам).Поражения има по Националния музей „Чернобил“, Националния музей за изкуство на Украйна, две библиотеки, Киевската опера и балет, както и по сгради на Киевския национален университет.

Изстреляни ракети са поразили стратегически водоснабдителни съоръжения в столицата. Въпреки огромния мащаб на бомбардировките, критичната електропреносна мрежа в самия Киев е устояла и в града има електричество, но стотици хиляди хора в засегнатите от вълната съседни области преживяват временни прекъсвания на захранването.

Руското министерство на отбраната обяви, че целта на масирания удар са били обекти на военно-промишления комплекс и командни пунктове, като отрече умишленото поразяване на цивилни обекти. Украинските аварийни екипи и доброволци продължават разчистването на отломките.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 честен ционист

    39 8 Отговор
    По квадрат 500 кога?

    08:18 25.05.2026

  • 4 Хм.....

    43 6 Отговор
    То и аз като избича някоя красавица, тя се поотърси и разтръска, ама - избичена е вече!

    08:18 25.05.2026

  • 7 Путин естрогена

    12 77 Отговор
    Няма друг лидер дето започва война и след това се крие заради войната си.

    08:19 25.05.2026

  • 9 Путин

    4 44 Отговор

    До коментар #2 от "СтаМат МаГа":

    Не можем, Сорос не ни разрешава.

    Коментиран от #15

    08:20 25.05.2026

  • 11 Ами

    66 4 Отговор
    След толкова много ракети само 4 убити. Значи не са оцелели цивилни

    Коментиран от #14

    08:20 25.05.2026

  • 12 Хахаха

    41 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Хахаха. Обичам този лаф. Като ви таковат го повтаряте. Все по- често ще го дращите.

    08:20 25.05.2026

  • 14 честен ционист

    42 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Или пък всички цивилни са в метрото от седмица насам.

    Коментиран от #22

    08:21 25.05.2026

  • 15 Сорос

    36 5 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    няма нищо общо с Путин. Но виж с друг има.🤣😂🤣😂

    08:22 25.05.2026

  • 19 На подробната статия ли да вярваме

    32 4 Отговор
    или само на плахо и срамежливо промъкналото се предпоследно изреченийце?

    Някой има ли отговор?

    Коментиран от #38

    08:23 25.05.2026

    40 3 Отговор
    Целта не е Киев, с да подплашат киевчани да побягнат! Ако беше щяха да го ударят в центъра и щеше да стане геноцид!

    До коментар #13 от "ФАКТ":

    08:23 25.05.2026

  • 22 Думата

    29 2 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    08:24 25.05.2026

  • 24 Както винаги

    13 29 Отговор
    08:25 25.05.2026

  • 25 Зеленски

    40 6 Отговор
    Е назначен да съсипе Украйна!

    08:26 25.05.2026

  • 27 Мишел

    56 7 Отговор
    Украинците се отръскват от праха от удара. Орешникът срещу Бяла черква е направил на чакъл огромен заводски комплекс за строеж и ремонт на транспортни самолети .

    Коментиран от #42, #48

    08:26 25.05.2026

  • 29 666

    2 15 Отговор

    До коментар #23 от "Е иии":

    При ма й ка ти на магистралата в гръмналия й ръкав.

    Коментиран от #35, #39

    08:27 25.05.2026

  • 30 А ти

    15 2 Отговор

    До коментар #13 от "ФАКТ":

    Матряла само го преглъщаш!

    08:27 25.05.2026

  • 31 Дионисий

    4 23 Отговор
    Бог да ги накаже!

    08:27 25.05.2026

  • 33 От Шумен

    29 2 Отговор
    Се виждат само героизмите на Украинската « армия», съставвлена от руско, англо и мячащо говорящи!
    УфраааааКльок

    08:28 25.05.2026

  • 35 Зомби,

    18 4 Отговор

    До коментар #29 от "666":

    Значи в гробищата. Връщай се там.

    08:30 25.05.2026

  • 36 Някой си

    41 5 Отговор
    Тихичко русофобчета, млъкнете по добре, че следващото лешниче ще е със друга бойна глава! Тогава не само гласчетата ви ще изчезнат !

    08:31 25.05.2026

  • 37 Факти

    7 36 Отговор
    Поколения руснаци ще плащат сметката на Путин. Русия и в този век няма да се оправи. Кой каквото прави, на себе си го прави.

    Коментиран от #40

    08:31 25.05.2026

  • 38 Отърсващ се читател

    34 1 Отговор

    До коментар #19 от "На подробната статия ли да вярваме":

    Не може да се очаква от някой да напише истината, ако му се плаща за да не я пише

    08:31 25.05.2026

  • 39 Гресиран козяк

    22 2 Отговор

    До коментар #29 от "666":

    И не забравяй ☝️ пръста с който си гресираш анна.алла .не се смуче !

    08:32 25.05.2026

  • 40 Пала Марко

    10 1 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Кво ти пука муци👄,ръгай си смело и безотговорно чушки 🌶️в боба !

    08:35 25.05.2026

  • 42 Топчията

    27 3 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Най вероятно в завода са сглобявали дронове окропите .

    08:37 25.05.2026

  • 47 Орешника все още го експериментират

    23 1 Отговор
    само кинетично, без никакъв заряд! Защо е тоя рев?

    "за трети път във войната е използвана експерименталната балистична ракета със среден обсег „Орешник“"

    Коментиран от #65

    08:40 25.05.2026

  • 51 Само питам

    24 3 Отговор
    ПВО Украйна : Противовъздушната отбрана (ПВО) на Украйна функционира като сложна, многослойна система, комбинираща съвременни западни ракетни комплекси, съветско наследство и иновативни местни решения за справяне с масирани въздушни атаки. Международните съюзници непрекъснато ускоряват доставките и поддръжката на ПВО средства за страната.Структура на украинската ПВОСистемата е разделена на няколко основни ешелона в зависимост от обхвата и височината на целите: / Далечен обхват (Стратегическа отбрана): Предназначена за прехващане на балистични, крилати и свръхзвукови ракети на големи разстояния. Основното ядро тук са американските системи Patriot и френско-италианските SAMP/T, както и останалите съветски комплекси С-300. / Среден обхват: Защитава ключови инфраструктурни обекти и градове от крилати ракети и авиация. Използват се западните системи IRIS-T (Германия), NASAMS (Норвегия/САЩ) и американските HAWK. / Каква стана тя ?

    Коментиран от #53, #57, #60

    08:42 25.05.2026

  • 53 Стана каквато стана

    28 0 Отговор

    До коментар #51 от "Само питам":

    УНИАН съобщава: "Фрагмент от американска ракета за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ беше открит на улица в Киев.
    Съдейки по нощните кадри, няколко от тези ракети са се повредили и са паднали върху града. САЩ ли ни обстрелват?"

    08:44 25.05.2026

  • 54 Миролюб Войнов,аналитик

    25 1 Отговор
    Азов основно ловуват във Вечните Ловни Полета ,може и да е останала някоя азовска суу.каа тук там за аромат .

    08:45 25.05.2026

  • 55 А ГДЕ

    22 0 Отговор

    До коментар #52 от "А МОЧАТА?":

    Сирски и Мисирски?

    08:45 25.05.2026

  • 56 Художник с къси мустачки

    15 0 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Радвам се че си от нашите Българино!
    Пак сме съюзници! И този път ще победим!
    Духът на дядото на Мерц също ни праща поздрави!

    08:49 25.05.2026

  • 57 Майор Мишев

    26 0 Отговор

    До коментар #51 от "Само питам":

    Няма ракети за Пейтриът ,америте ги изпукаха срещу ударите на Иран и складовете са празни,а Бай Китаец е забранил износ на специални магните които се ползват в насочващите в главите елементи .Мъъкаа,мъкааа !

    08:49 25.05.2026

  • 58 Мишел

    15 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ма верно ли бе?":

    Смрадта идва от на май.кятти тутурутката,па хвани я санирай .

    08:51 25.05.2026

  • 59 БгТурист

    25 0 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Не искам да те обиждам !
    Ако любимата ти Европа ни беше въоръжила така , както сега Украйна , нищо чудно изхода от Априлското въстание да бе различен .
    Изправяме се с кремъчно оръжие и няколко черешови топчета срещу редовна войска и башибозук .
    Не само че не помогнаха, а превозиха Албанския корпус по море с Британски кораби да се включи бързо във РТОВ .

    08:57 25.05.2026

  • 60 Путин ясно им каза

    26 0 Отговор

    До коментар #51 от "Само питам":

    да посочат обект и час, да струпат многослойно всичкото си ПВО от върховна класа, а той ще им прати Орешник, за видят какво ще стане!!?

    Коментиран от #64

    08:58 25.05.2026

  • 61 Артилерист

    28 1 Отговор
    Няма да има време за достатъчно "отърсване", защото следващата вълна е на път. Времето на показните акции за подсказване и лекционни обяснения какво може да последва май приключи. Пристъпва се към практическа реализация. Единствено спасение е да се послушат тези депутати от радата, които призовават към незабавни безусловни преговори за мир...

    08:59 25.05.2026

  • 62 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 17 Отговор
    Най мощната руска атака..............4 убити украинци
    Украинска атака с десет дрона....10 убити руснаци.

    Коментиран от #63, #70, #78, #79

    09:00 25.05.2026

  • 63 Хохохолята са неможачи

    17 1 Отговор

    До коментар #62 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Криви им мерниците.

    09:02 25.05.2026

  • 64 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 18 Отговор

    До коментар #60 от "Путин ясно им каза":

    Зеленски бомби Путин
    Резултат от СВОто

    Коментиран от #100

    09:03 25.05.2026

  • 65 Запознат пожелал анонимност

    22 0 Отговор

    До коментар #47 от "Орешника все още го експериментират":

    Тия с конвенционалните бойни глави, ги пазят за един Велик остров.

    09:05 25.05.2026

  • 66 Оня

    18 0 Отговор
    Да питам пак ,онова зеленото нещо нали обича да издава укази, що не издаде указ руснаците да не ги атакуват? Що тоя двоен стандарт? Нали бил разрешил парада ! Сега що не забрани орешника? А гената Дайнов и манолчо Пейков се обадили на Кайчето заедно да удавят мъката във високо градусов рай!

    09:05 25.05.2026

  • 67 Руснаците

    14 1 Отговор
    Си разрушават наследството от руската империя и СССР оставено на укрите , декомонизацията продължава с пълна сила . Да не реват наркоманите нищо тяхно не е разрушено .

    09:10 25.05.2026

  • 68 Голям израз,няма що...-

    14 0 Отговор
    ,,Украйна се отърсва от..."

    09:10 25.05.2026

  • 69 Настрадин Ходжа

    16 0 Отговор
    Удри, Путине. Нека се пукат душите църни душмански.

    Коментиран от #72

    09:12 25.05.2026

  • 70 Йосиф

    16 1 Отговор

    До коментар #62 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Убити деца. Тия надминаха и евреите. Пардон, те са от една семка.

    Коментиран от #74

    09:15 25.05.2026

  • 71 Евромишок

    19 0 Отговор
    Може ли поне един функционално грамотен евроатлантик да обясни що такъв рев реват цандерите за три гаража и малко мултики с Орешник, дето не съществува?

    09:16 25.05.2026

  • 72 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 15 Отговор

    До коментар #69 от "Настрадин Ходжа":

    И Путин яко го удрят
    С натовски ракети

    Коментиран от #84

    09:17 25.05.2026

  • 73 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Зею добре ли е?

    09:17 25.05.2026

  • 74 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 15 Отговор

    До коментар #70 от "Йосиф":

    Путин ИЗБИ над два милиона СЛАВЯНИ
    Рекорд за 21 век

    Коментиран от #91

    09:18 25.05.2026

  • 75 Някой

    13 1 Отговор
    600 дрона и ракети и 4 умрели дотук. Докато онези обстрелват общежитие на студенти в Луганск. Реално тези които трябваше да защитават. Сега стрелят оп Луганск, а после може така по Киев. По тези които броят за украинци.

    09:20 25.05.2026

  • 78 ИНИТЕ ЦЕЛЯТ ХОРА

    7 1 Отговор

    До коментар #62 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ДРУГИТЕЦЕЛЯТ НЕУДУШЕВЕНИ ОБЕКТИ....

    09:22 25.05.2026

  • 79 ИНИТЕ ЦЕЛЯТ ХОРА

    8 1 Отговор

    До коментар #62 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ДРУГИТЕЦЕЛЯТ НЕУДУШЕВЕНИ ОБЕКТИ....

    09:22 25.05.2026

  • 80 нннн

    10 2 Отговор
    Любопитно.
    Украйна говори само за поразени жилища и цивилни обекти. Русия - само за военни обекти.
    Абе, кой скрива истината(лъже) повече?

    Коментиран от #82

    09:22 25.05.2026

  • 82 Емил

    15 0 Отговор

    До коментар #80 от "нннн":

    Ами сам си отговорете, ако са цивилни обекти само 4 жертви ли щеше да има?

    09:25 25.05.2026

  • 83 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 10 Отговор
    Гледам видео за орешника
    Падат некакви горящи отломки
    Никакви взривове нема
    Що ли???

    09:27 25.05.2026

  • 84 Голям майтап

    11 1 Отговор

    До коментар #72 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И нсркомана яко удря с натовски дрончета натовски другарчета. Хихихи.

    Коментиран от #86

    09:28 25.05.2026

  • 85 Теслатъ

    15 0 Отговор
    Това не е "Ответен удар" за удара по Колежа с деца, "Ответен удар" означава да се елиминира Клоуна и близкото му обкръжение, и онези които са отговорни за удара по Колежа с децата, това е просто Масиран удар по военната Инфраструктура и Логистика на бУССР. Пародия, а не Мъст и Наказание!!!

    09:29 25.05.2026

  • 86 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 11 Отговор

    До коментар #84 от "Голям майтап":

    Над 1,2 милиона избити руснаци
    От натовско оръжие.

    09:32 25.05.2026

  • 87 Моля, мола

    13 1 Отговор
    Ама нали само три гаража запалили, кво има да се отърсва чак. Тя могъща страна, подкрепена от цялото НАТО и партньори, ако три гаража не могат да оправят, егати партньорите дето имаме

    09:32 25.05.2026

  • 88 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    1 11 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #107

    09:35 25.05.2026

  • 89 УСПЕХ УКРАЙНА

    1 11 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    09:35 25.05.2026

  • 90 И Преди и сега

    1 10 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    09:35 25.05.2026

  • 91 саше сашеее

    12 0 Отговор

    До коментар #74 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Актуализирай малко тия опорки, от две години си зациклил на два милиона? Как пък не се сети да напиоеш 3 или 4 милиона?!

    Коментиран от #94

    09:36 25.05.2026

  • 93 НЕМОЖАЧи.ру

    2 10 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация....

    Коментиран от #96

    09:36 25.05.2026

  • 94 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 8 Отговор

    До коментар #91 от "саше сашеее":

    Като станат 2 милиона избити руснаци
    Ша актуализираме

    Коментиран от #98

    09:39 25.05.2026

  • 98 Внимавай с увеличаването,

    10 0 Отговор

    До коментар #94 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Щото ще изкараш много укрожертви. А те са 10 пъти повече от руските. Както ни уведомиха скоро тук. Да не им се надяваш наМисирите.

    09:44 25.05.2026

  • 100 Наркоизродът

    7 0 Отговор

    До коментар #64 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Замина на кино от 6 до 5, как да бомби бе Духалоф

    Коментиран от #101

    09:47 25.05.2026

  • 101 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #100 от "Наркоизродът":

    От къде ли натовските ракети разбиват Путин.

    09:49 25.05.2026

  • 102 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 7 Отговор

    До коментар #95 от "Ха ХаХа":

    Бомбят и Путин с НАТОВСКИ ракети
    Пейтриът, Атакамс, Сторм шадоу, Скалп
    И Путин не може да ги свали
    А Русия мяза на миш маш.

    09:53 25.05.2026

  • 103 оСмешник 🚀 🤩🤡

    0 5 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и кой ще е под ембарго

    ну паГади

    10:04 25.05.2026

  • 104 С ДВЕ ДУМИ ДА СЕ ОБЯСНИ

    7 1 Отговор
    Още малко. И ще спре да се отръсква. Време е да започне да се моли. Защото оня дето се задава е доста дебел. От Кинжал дори. Много интересни неща предстоят да се случват и много ще ми е интересно да чета мишоците какво ще драскат.

    10:06 25.05.2026

  • 105 ВВП

    5 0 Отговор
    Това не е възможно.. Руските нямат ракети ,Орешник е анимация ..Така тръби ,,Институтът,,.Всичко е лъжа .

    10:09 25.05.2026

  • 106 Пешо z

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Не си интересен бе глухар...

    10:30 25.05.2026

  • 107 Пешо z

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Еми ще банкрутира и обезлюди.

    10:32 25.05.2026

  • 108 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    0 5 Отговор
    който може да брои вече знае за какво време се прави една Хипер-бомба в просия.Не мислите ,че украйна няма да удари масква с ята фламинго ФП5 и ФП9 ,нали.......по този начин ще се унищожат и доволен ще е 666!ПС.Да овесват пусьо и да иде Каспаров щото вече става лошо за земята!

    10:42 25.05.2026

  • 110 не може да бъде

    2 0 Отговор
    А може би проблемът не е в това дали Киев се отърсва от ударите а дали разни централи на Запад ще се отърсят от тези удари!?На различни места се пише за една странност след подобни удари -на Запад се появяват некролози за военни загинали при нещастен случай при злополука или просто по здравословен проблем !!?Такива неща разбира се случват но когато съвпаденията станат много това вече не е случайност !?Мълчанието на западните медии по случая е много загадъчно!?Даже не пишат че от 90 ракети украинците са свалили 99!?А цинизмът по отношение на атаката срещу колежа в Старобелск показва -според мен че връщане назад няма -поне засега е изключено!?В този смисъл считам че Путин действа все още много предпазливо и нерешително аз бих казал -унизително страхливо !?Дано това има някакъв смисъл ...все пак ние почти в нищо не можем да имаме адекватна оценка ...както се вижда даже на правителствено ниво даже и в НАТО...а какво остава за нас !?..На фона на това което става в американо-иранските отношения Путин може и да се окаже прав ...но сега негативите са за него!?

    11:02 25.05.2026

  • 111 Аас

    0 0 Отговор
    Да се кръстат и молят да не стане системно както израелците сринаха газа

    11:44 25.05.2026

  • 112 Сбъркана работа

    0 0 Отговор
    По-цинични от руските тролове няма!
    Путлер искаше да освободи Донбас, но вместо това го срина до основи. Щеше да спре жертвите, но ги направи сто пъти повече. Искаше НАТО по-далече от границата си, а получи НАТО дирекно на границата си. Три дни и щяха да го посрещат с цветя в Киев, но получи презрение от украинците за поколения.
    Вече пета година уж демилитаризира Украйна, а Украйна стана най-милитаризираната страна в Европа. За сметка на това, Путлер загуби половината си армия, самолетите му не летят, танкове на фронта не се виждат, милион жертви...
    А тролове си бълнилувате за победа. Още от тази победа и русия си заминава при фашистите на Хитлер, които уж победила, а всъщност сама прави същото като тях.

    11:59 25.05.2026

