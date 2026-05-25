Украйна се отърсва от най-мощната руска атака от месеци. Какви са пораженията в Киев ВИДЕО

Украйна продължава да се справя с последствията от една от най-големите комбинирани въздушни атаки през последните месеци, проведена вчера. Руските сили изстреляха общо 90 ракети и около 600 дрона от различни типове, като основната им цел беше столицата Киев.

По данни на украинската армия са прехванати 55 ракети и 549 дрона. Атаката е особено знакова, тъй като Москва потвърди, че за трети път във войната е използвана експерименталната балистична ракета със среден обсег „Орешник“ (насочена към района на град Бела Церква), заедно с хиперзвукови ракети „Кинжал“, „Циркон“ и балистични системи „Искандер“.

В Киев и Киевска област е потвърдена смъртта на четирима души (включително две жени, извадени изпод руините в Шевченковски район). Общият брой на ранените в столицата надхвърли 86–87 души, сред които има и деца.

Атаките засегнаха общо над 8 региона. В град Краматорск (Донецка област) при 11 удара с авиационни бомби ФАБ-250 и артилерия загина един мъж и бяха ранени двама души. Случаи на ранени цивилни и щети са регистрирани още в Сумска, Харковска и Одеска област.

Градската администрация на Киев съобщи, че по брой засегнати обекти това е била една от най-разрушителните единични атаки, като са регистрирани поражения на над 40–50 локации във всички райони на града. Около 30 жилищни блока и частни къщи са повредени или частично разрушени. В Шевченковски район пететажна жилищна сграда е частично срутена.Напълно унищожени от пожари са емблематичният пазар „Лукянивка“ и търговският център „Квадрат“. Повредени са десетки магазини, складове и офиси.

Взривна вълна е нанесла щети на фоайето и тавана на станция на метрото в Лукянивка, където са се укривали граждани. Сградата на посолството на Азербайджан е пострадала от ударна вълна, която е изпочупила прозорците и е напукала покрива на консулския отдел. Руските удари за първи път систематично засегнаха историческата архитектура в центъра на Киев, което предизвика спешна реакция и официален апел на Украйна към ЮНЕСКО.

Леки щети по фасадата претърпя историческата сграда на Министерството на външните работи на Украйна (паметник на културата от 1939 г., удрян за първи път от Втората световна война насам).Поражения има по Националния музей „Чернобил“, Националния музей за изкуство на Украйна, две библиотеки, Киевската опера и балет, както и по сгради на Киевския национален университет.

Изстреляни ракети са поразили стратегически водоснабдителни съоръжения в столицата. Въпреки огромния мащаб на бомбардировките, критичната електропреносна мрежа в самия Киев е устояла и в града има електричество, но стотици хиляди хора в засегнатите от вълната съседни области преживяват временни прекъсвания на захранването.

Руското министерство на отбраната обяви, че целта на масирания удар са били обекти на военно-промишления комплекс и командни пунктове, като отрече умишленото поразяване на цивилни обекти. Украинските аварийни екипи и доброволци продължават разчистването на отломките.