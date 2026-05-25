Забрана за икономически необоснованото повишаване на цените ще подкрепи потребителите и коректния бизнес

25 Май, 2026 08:40 1 004 35

Можете да вземете базови дълготрайни храни, но без излишно презапасяване, защото то води до още по-високи цени, съветва Габриела Руменова

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Издигането на икономически необоснованото повишаване на цените в по-висока категория отговорност – нелоялна търговска практика, както и предвиждането на мярка – забрана за прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори, препоръчват от некомерсиалната платформа „Ние, потребителите“. Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите в дадения срок между първо и второ четене, който изтича на 28 май 2026 г.

От там обясняват идеята си с аргумента, че когато рискът от необосновано поскъпване и недобросъвестни практики остава реален, са необходими не само глоби, но и превантивни мерки. И допълват, че налагането на мярка „забрана“ не е нещо ново в потребителското законодателство, а вече съществува по отношение на нелоялните търговски практики и доказано опасните продукти.

„Месеци наред темата за цените е основна, когато говорим за нашите права като клиенти. От „Ние, потребителите“ вече предупредихме, че с отпадането на разписаните в Закона за въвеждане на еврото в Република България временни мерки за контрол върху необоснованото повишаване на цените съществува риск от нова чувствителна промяна в пазарната среда у нас. И, вместо да се върнем към логиката на пазарната икономика, може да се стигне дотам недобросъвестни търговци да увеличат цените си безпричинно и ненаказано. Затова намираме за разумно решението на държавата да удължи периода за проверки за необосновано повишаване на цените, прозрачността и информираността на потребителите.

Считаме обаче, че по-голям ефект от удвоения размер на санкциите ще има икономически необоснованото повишаване на цените да бъде въздигнато в по-тежка категория отговорност – нелоялна търговска практика. А установяването на такава да води не само до глоби за икономическия оператор, но и до принудителна административна мярка - изрична забрана за прилагане на цени, които са повишени при отсъствието на обективни икономически фактори. Такъв подход вече съществува по отношение на редица нелоялни търговски практики, както и спрямо доказано опасните стоки. Ето защо между първо и второ четене изпратихме официално становище до законодателя с предложение подобна превантивна мярка също да бъде обсъдена.“, казва основателят на „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

Според експерта в областта на потребителските права ограничаването на икономически необоснованото повишаване на цените, включително в този преходен период около въвеждането на еврото в България, невинаги става само с глоби. Първо, защото съществува риск част от санкциите просто да бъдат калкулирани в цените, а сметката отново да бъде платена от потребителите. Второ, възможно е при някои от по-малките бизнеси това да създаде сериозни затруднения и в дългосрочен план да се отрази негативно на конкуренцията, което също не е в интерес нито на потребителите, нито на пазара.

В подкаст епизод по темата Руменова предоставя и няколко практически стратегии, с които потребителите – като основен коректив на пазара, да способстват за дисциплинирането на недобросъвестните търговци и да защитят интересите си при пазаруване:

Купувайте разумно, не панически
Можете да вземете базови дълготрайни храни, но без излишно презапасяване, защото то води до още по-високи цени.

Сравнявайте активно
Следете цените при различни търговци – това е повече навик, отколкото усилие. Ако някой „прекали“ – просто го сменете, има аналози.

Търсете алтернативи
Не се привързвайте сляпо към марки - понякога сходен продукт предлага по-добро съотношение цена–качество. Бъдете гъвкави в избора!

Умерено стратегическо пазаруване

Запазвате стабилност при основните храни. Оптимизирате там, където има най-големи разлики. Избягвате импулсивни покупки.

Практичност в количествата

С по-чести покупки в по-малки количества на бързо развалящи се стоки изхвърляте по-малко. С по-големи разфасовки на дълготрайни стоки получавате по-ниска цена.

Бъдете отворени към различни марки, включително към тези на веригите
Все повече хора го правят – и често без компромис в качеството, а делът на собствените марки на веригите в Европа се е увеличил с около 3 процентни пункта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 10 Отговор
    Тези ще дойдат доста по прости от Баце!!! Борят спекулата с комунистически лозунги...

    Коментиран от #4, #8

    08:42 25.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор
    Значи щом е обосновано -
    може 500% надценка🤔❗
    теА ни имат за наивници с ниско АйКю❗

    08:45 25.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    9 1 Отговор
    на всеки според нуждите
    от всеки според възможностите

    08:46 25.05.2026

  • 4 честен ционист

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не си разбрал целта на занятието. А то е закриване на малкия и среден бизнес, защото обосновката за повишените цени е самото им оцеляване. Когато ограничиш един малък бизнес в условията на монополистична конкуренция да оцелява и да се развива, то тогава той умира.

    Коментиран от #7

    08:48 25.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аз например

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Бойкотирал съм големите хранителни вериги, въпреки, че в кварталът ми има три такива.
    Пазарувам от малките квартални магазинчета.
    Изключение правят за строителните материали, защото просто нямам алтернатива.

    Коментиран от #17

    08:57 25.05.2026

  • 8 Дали

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    В Англия въвеждат ограничения за цени и заплати. По-глупави ли са от нас?

    Коментиран от #15, #21

    08:58 25.05.2026

  • 9 Васил

    3 1 Отговор
    Като гледам цените нищо не се е променило всичко си е по старому.

    09:05 25.05.2026

  • 10 Да бе

    10 0 Отговор
    Правилни са практическите съвети но и малките селски магазини следят цените в супермаркетите и пълнят бусовете

    09:06 25.05.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Да ти кажа":

    Добре е, че беше ти ДА МЕ СВЕТНЕШ😀😀😀
    Сега аз да ти кажа-
    аз разбирам какво е СПЕКУЛА,
    ама ти не можеш да четеш с разбиране❗
    Къде е ДЕФИНИРАНО това понятие 🤔
    Къде е ДЕФИНИРАНА надценката🤔
    Та ако купя нещо за 1 лев, а го продам за 4.99 това спекула ли е, щом не гомпродавам за 5 лв❓

    Коментиран от #20

    09:07 25.05.2026

  • 12 Ха ха ха ха ха ха ха

    3 2 Отговор
    На таа Габриела може да ѝ ударим една патка. Друга полза нема

    09:24 25.05.2026

  • 13 И нашите като Тромб

    3 0 Отговор
    забраняват спекулата.
    Нищо чудно да пренапишат икономическата теория на Рикардо и Смит…

    09:32 25.05.2026

  • 14 още

    1 1 Отговор
    Габриела Руменова Радева.

    09:37 25.05.2026

  • 15 умник

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дали":

    Радев ти го каза: същото, каквото е в Германия. Там има такова, а ти щом се имаш за по-голям умник, да беше предложил миналата година други работещи мерки.

    09:45 25.05.2026

  • 16 безпартиен

    5 0 Отговор
    Искате пазарна икономика но и социалистически определени цени?Има ли разлика от времето сега и това преди 37 години?Има разлика!Преди 37 години цените се определяха от ЦК на БКП,а сега от децата и внуците им!

    Коментиран от #25

    10:01 25.05.2026

  • 17 123

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Аз например":

    Браво на теб, така правиш оборот не само на големите вериги, но и на малките:)
    Кварталните магазинчета купуват от големите вериги и им слагат надценка.

    10:04 25.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор
    Засега натискът е само към големите вериги,само за тях се говори.Защото е по-лесно! Ами пазарите? Там хем е по-скъпо,хем не можеш да избираш и ти пробутват и фирата,хем не дават касови бележки!

    10:13 25.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дали":

    Знам, че знаеш, че аз знам, какви неефективни глупости са това!!! Цените и инфлацията може да овладее само Баце!!! Провиква олигарсите, обявява кое колко трябва да бъде, и първите двама кой кажат - Ама...., в затвора!!! И всички останали вдяват! Виждали ли сме го? Виждали сме го!

    Коментиран от #22

    10:23 25.05.2026

  • 22 Бе по пълните

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Чекмеджета съдя че олигарсите добре са смазвали Боко....я цитирай колко беше инфлацията при него съпоставена с тази в ЕС щот аз не съм виждал овладяване

    10:28 25.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Коба

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "безпартиен":

    При “комунизма” държавата произвеждаше хранителните продукти и определяше цените. Сега те хранят ЕС и Турция. Съществена разлика. Ще плащаш и песни ще пееш. Ако ли не - ей ги къде са кофите.

    10:45 25.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "А бе ейй":

    А бе ей-чо, не съм споменал нито веднъж за ТАВАН НА ЦЕНАТА, ама ти явно пишеш без да четеш или без да разбираш❗
    Провери първо, преди да ни учиш, че в много от държавите които все ни сочат -
    ИМА ЗАКОН ,
    ИМА И ТАВАН НА НАДЦЕНКАТА❗
    Няма как "на око" или "на коляно" да казваш няма таван, ама има "СПРАВЕДЛИВА НАДЦЕНКА" ❗

    Коментиран от #28

    10:57 25.05.2026

  • 28 Посочи

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В кои западни държави има закон за таван на надценката...аз намерих за Унгария,Хърватия,Румъния и сев. Македония. Франция има минимален праг на надценката но не максимален!! При стъпаловиден данък печалба няма да има изчисляване на крак и административно своеволие а си е математика и счетоводни сметки .

    Коментиран от #30

    11:04 25.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 В кой закон

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    На ЕС или международен или в нашата конституция има посочен максимален таван на данък печалба!?! А не говоря кой е въвел плоския данък а как да бъде ограничена спекулата... А не е нужно максималното облагане да е 99% може и да е 70-80% но пак би обезмислило спекулата

    Коментиран от #34

    11:14 25.05.2026

  • 32 Ами гледам

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Си дал подробен списък на европейските държави с таван на цените...чакам го със или без ии. А ако пишеш наизуст няма какво да ми твърдиш без факти

    Коментиран от #33, #35

    11:16 25.05.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ами гледам":

    Нямаш нито НИК нитоУМ,
    колко пъти трябва да ти повторя, че коментирам НЕ ЦЕНИ, а надценки на стоките❗
    Ама ти явно , като виден финансов Иксперт не правиш разлика между двете ❗

    11:45 25.05.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "В кой закон":

    Не коментирам и ПЕЧАЛБАТА на дадена фирма или търговец❗
    Ама ти сигурно не правиш и разлика, че верига в която има стотици стоки и цените се променят ежедневно данък печалба за всеки ден от всяка стока е СЕРИОЗНА РАБОТА за твоя контрол ❗

    11:49 25.05.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ами гледам":

    Ами гледай си ИИ и се надъхвай колко У-мен си с негова помощ❗

    11:50 25.05.2026

