Забрана за икономически необоснованото повишаване на цените ще подкрепи потребителите и коректния бизнес

Издигането на икономически необоснованото повишаване на цените в по-висока категория отговорност – нелоялна търговска практика, както и предвиждането на мярка – забрана за прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори, препоръчват от некомерсиалната платформа „Ние, потребителите“. Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите в дадения срок между първо и второ четене, който изтича на 28 май 2026 г.
От там обясняват идеята си с аргумента, че когато рискът от необосновано поскъпване и недобросъвестни практики остава реален, са необходими не само глоби, но и превантивни мерки. И допълват, че налагането на мярка „забрана“ не е нещо ново в потребителското законодателство, а вече съществува по отношение на нелоялните търговски практики и доказано опасните продукти.
„Месеци наред темата за цените е основна, когато говорим за нашите права като клиенти. От „Ние, потребителите“ вече предупредихме, че с отпадането на разписаните в Закона за въвеждане на еврото в Република България временни мерки за контрол върху необоснованото повишаване на цените съществува риск от нова чувствителна промяна в пазарната среда у нас. И, вместо да се върнем към логиката на пазарната икономика, може да се стигне дотам недобросъвестни търговци да увеличат цените си безпричинно и ненаказано. Затова намираме за разумно решението на държавата да удължи периода за проверки за необосновано повишаване на цените, прозрачността и информираността на потребителите.
Считаме обаче, че по-голям ефект от удвоения размер на санкциите ще има икономически необоснованото повишаване на цените да бъде въздигнато в по-тежка категория отговорност – нелоялна търговска практика. А установяването на такава да води не само до глоби за икономическия оператор, но и до принудителна административна мярка - изрична забрана за прилагане на цени, които са повишени при отсъствието на обективни икономически фактори. Такъв подход вече съществува по отношение на редица нелоялни търговски практики, както и спрямо доказано опасните стоки. Ето защо между първо и второ четене изпратихме официално становище до законодателя с предложение подобна превантивна мярка също да бъде обсъдена.“, казва основателят на „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.
Според експерта в областта на потребителските права ограничаването на икономически необоснованото повишаване на цените, включително в този преходен период около въвеждането на еврото в България, невинаги става само с глоби. Първо, защото съществува риск част от санкциите просто да бъдат калкулирани в цените, а сметката отново да бъде платена от потребителите. Второ, възможно е при някои от по-малките бизнеси това да създаде сериозни затруднения и в дългосрочен план да се отрази негативно на конкуренцията, което също не е в интерес нито на потребителите, нито на пазара.
В подкаст епизод по темата Руменова предоставя и няколко практически стратегии, с които потребителите – като основен коректив на пазара, да способстват за дисциплинирането на недобросъвестните търговци и да защитят интересите си при пазаруване:
Купувайте разумно, не панически
Можете да вземете базови дълготрайни храни, но без излишно презапасяване, защото то води до още по-високи цени.
Сравнявайте активно
Следете цените при различни търговци – това е повече навик, отколкото усилие. Ако някой „прекали“ – просто го сменете, има аналози.
Търсете алтернативи
Не се привързвайте сляпо към марки - понякога сходен продукт предлага по-добро съотношение цена–качество. Бъдете гъвкави в избора!
Умерено стратегическо пазаруване
Запазвате стабилност при основните храни. Оптимизирате там, където има най-големи разлики. Избягвате импулсивни покупки.
Практичност в количествата
С по-чести покупки в по-малки количества на бързо развалящи се стоки изхвърляте по-малко. С по-големи разфасовки на дълготрайни стоки получавате по-ниска цена.
Бъдете отворени към различни марки, включително към тези на веригите
Все повече хора го правят – и често без компромис в качеството, а делът на собствените марки на веригите в Европа се е увеличил с около 3 процентни пункта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4, #8
08:42 25.05.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
може 500% надценка🤔❗
теА ни имат за наивници с ниско АйКю❗
08:45 25.05.2026
3 кой мy дpeмe
от всеки според възможностите
08:46 25.05.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Пич":Не си разбрал целта на занятието. А то е закриване на малкия и среден бизнес, защото обосновката за повишените цени е самото им оцеляване. Когато ограничиш един малък бизнес в условията на монополистична конкуренция да оцелява и да се развива, то тогава той умира.
Коментиран от #7
08:48 25.05.2026
7 Аз например
До коментар #4 от "честен ционист":Бойкотирал съм големите хранителни вериги, въпреки, че в кварталът ми има три такива.
Пазарувам от малките квартални магазинчета.
Изключение правят за строителните материали, защото просто нямам алтернатива.
Коментиран от #17
08:57 25.05.2026
8 Дали
До коментар #1 от "Пич":В Англия въвеждат ограничения за цени и заплати. По-глупави ли са от нас?
Коментиран от #15, #21
08:58 25.05.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Да ти кажа":Добре е, че беше ти ДА МЕ СВЕТНЕШ😀😀😀
Сега аз да ти кажа-
аз разбирам какво е СПЕКУЛА,
ама ти не можеш да четеш с разбиране❗
Къде е ДЕФИНИРАНО това понятие 🤔
Къде е ДЕФИНИРАНА надценката🤔
Та ако купя нещо за 1 лев, а го продам за 4.99 това спекула ли е, щом не гомпродавам за 5 лв❓
Коментиран от #20
09:07 25.05.2026
13 И нашите като Тромб
Нищо чудно да пренапишат икономическата теория на Рикардо и Смит…
09:32 25.05.2026
15 умник
До коментар #8 от "Дали":Радев ти го каза: същото, каквото е в Германия. Там има такова, а ти щом се имаш за по-голям умник, да беше предложил миналата година други работещи мерки.
09:45 25.05.2026
17 123
До коментар #7 от "Аз например":Браво на теб, така правиш оборот не само на големите вериги, но и на малките:)
Кварталните магазинчета купуват от големите вериги и им слагат надценка.
10:04 25.05.2026
21 Пич
До коментар #8 от "Дали":Знам, че знаеш, че аз знам, какви неефективни глупости са това!!! Цените и инфлацията може да овладее само Баце!!! Провиква олигарсите, обявява кое колко трябва да бъде, и първите двама кой кажат - Ама...., в затвора!!! И всички останали вдяват! Виждали ли сме го? Виждали сме го!
Коментиран от #22
10:23 25.05.2026
22 Бе по пълните
До коментар #21 от "Пич":Чекмеджета съдя че олигарсите добре са смазвали Боко....я цитирай колко беше инфлацията при него съпоставена с тази в ЕС щот аз не съм виждал овладяване
10:28 25.05.2026
25 Коба
До коментар #16 от "безпартиен":При “комунизма” държавата произвеждаше хранителните продукти и определяше цените. Сега те хранят ЕС и Турция. Съществена разлика. Ще плащаш и песни ще пееш. Ако ли не - ей ги къде са кофите.
10:45 25.05.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "А бе ейй":А бе ей-чо, не съм споменал нито веднъж за ТАВАН НА ЦЕНАТА, ама ти явно пишеш без да четеш или без да разбираш❗
Провери първо, преди да ни учиш, че в много от държавите които все ни сочат -
ИМА ЗАКОН ,
ИМА И ТАВАН НА НАДЦЕНКАТА❗
Няма как "на око" или "на коляно" да казваш няма таван, ама има "СПРАВЕДЛИВА НАДЦЕНКА" ❗
Коментиран от #28
10:57 25.05.2026
28 Посочи
До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В кои западни държави има закон за таван на надценката...аз намерих за Унгария,Хърватия,Румъния и сев. Македония. Франция има минимален праг на надценката но не максимален!! При стъпаловиден данък печалба няма да има изчисляване на крак и административно своеволие а си е математика и счетоводни сметки .
Коментиран от #30
11:04 25.05.2026
31 В кой закон
До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":На ЕС или международен или в нашата конституция има посочен максимален таван на данък печалба!?! А не говоря кой е въвел плоския данък а как да бъде ограничена спекулата... А не е нужно максималното облагане да е 99% може и да е 70-80% но пак би обезмислило спекулата
Коментиран от #34
11:14 25.05.2026
32 Ами гледам
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Си дал подробен списък на европейските държави с таван на цените...чакам го със или без ии. А ако пишеш наизуст няма какво да ми твърдиш без факти
Коментиран от #33, #35
11:16 25.05.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Ами гледам":Нямаш нито НИК нитоУМ,
колко пъти трябва да ти повторя, че коментирам НЕ ЦЕНИ, а надценки на стоките❗
Ама ти явно , като виден финансов Иксперт не правиш разлика между двете ❗
11:45 25.05.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "В кой закон":Не коментирам и ПЕЧАЛБАТА на дадена фирма или търговец❗
Ама ти сигурно не правиш и разлика, че верига в която има стотици стоки и цените се променят ежедневно данък печалба за всеки ден от всяка стока е СЕРИОЗНА РАБОТА за твоя контрол ❗
11:49 25.05.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Ами гледам":Ами гледай си ИИ и се надъхвай колко У-мен си с негова помощ❗
11:50 25.05.2026