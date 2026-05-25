Забрана за икономически необоснованото повишаване на цените ще подкрепи потребителите и коректния бизнес

Издигането на икономически необоснованото повишаване на цените в по-висока категория отговорност – нелоялна търговска практика, както и предвиждането на мярка – забрана за прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори, препоръчват от некомерсиалната платформа „Ние, потребителите“. Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите в дадения срок между първо и второ четене, който изтича на 28 май 2026 г.

От там обясняват идеята си с аргумента, че когато рискът от необосновано поскъпване и недобросъвестни практики остава реален, са необходими не само глоби, но и превантивни мерки. И допълват, че налагането на мярка „забрана“ не е нещо ново в потребителското законодателство, а вече съществува по отношение на нелоялните търговски практики и доказано опасните продукти.

„Месеци наред темата за цените е основна, когато говорим за нашите права като клиенти. От „Ние, потребителите“ вече предупредихме, че с отпадането на разписаните в Закона за въвеждане на еврото в Република България временни мерки за контрол върху необоснованото повишаване на цените съществува риск от нова чувствителна промяна в пазарната среда у нас. И, вместо да се върнем към логиката на пазарната икономика, може да се стигне дотам недобросъвестни търговци да увеличат цените си безпричинно и ненаказано. Затова намираме за разумно решението на държавата да удължи периода за проверки за необосновано повишаване на цените, прозрачността и информираността на потребителите.

Считаме обаче, че по-голям ефект от удвоения размер на санкциите ще има икономически необоснованото повишаване на цените да бъде въздигнато в по-тежка категория отговорност – нелоялна търговска практика. А установяването на такава да води не само до глоби за икономическия оператор, но и до принудителна административна мярка - изрична забрана за прилагане на цени, които са повишени при отсъствието на обективни икономически фактори. Такъв подход вече съществува по отношение на редица нелоялни търговски практики, както и спрямо доказано опасните стоки. Ето защо между първо и второ четене изпратихме официално становище до законодателя с предложение подобна превантивна мярка също да бъде обсъдена.“, казва основателят на „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

Според експерта в областта на потребителските права ограничаването на икономически необоснованото повишаване на цените, включително в този преходен период около въвеждането на еврото в България, невинаги става само с глоби. Първо, защото съществува риск част от санкциите просто да бъдат калкулирани в цените, а сметката отново да бъде платена от потребителите. Второ, възможно е при някои от по-малките бизнеси това да създаде сериозни затруднения и в дългосрочен план да се отрази негативно на конкуренцията, което също не е в интерес нито на потребителите, нито на пазара.

В подкаст епизод по темата Руменова предоставя и няколко практически стратегии, с които потребителите – като основен коректив на пазара, да способстват за дисциплинирането на недобросъвестните търговци и да защитят интересите си при пазаруване:

Купувайте разумно, не панически

Можете да вземете базови дълготрайни храни, но без излишно презапасяване, защото то води до още по-високи цени.

Сравнявайте активно

Следете цените при различни търговци – това е повече навик, отколкото усилие. Ако някой „прекали“ – просто го сменете, има аналози.

Търсете алтернативи

Не се привързвайте сляпо към марки - понякога сходен продукт предлага по-добро съотношение цена–качество. Бъдете гъвкави в избора!

Умерено стратегическо пазаруване

Запазвате стабилност при основните храни. Оптимизирате там, където има най-големи разлики. Избягвате импулсивни покупки.

Практичност в количествата

С по-чести покупки в по-малки количества на бързо развалящи се стоки изхвърляте по-малко. С по-големи разфасовки на дълготрайни стоки получавате по-ниска цена.

Бъдете отворени към различни марки, включително към тези на веригите

Все повече хора го правят – и често без компромис в качеството, а делът на собствените марки на веригите в Европа се е увеличил с около 3 процентни пункта.