Дряново: Наводнени са над 50 къщи, най-големи се щетите по инфраструктурата

25 Май, 2026 08:20 876 4

Компрометиран е емблематичния мост на Колю Фичето

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След потопа в Северна България, бедствено положение е обявено и в Дряново. Водната стихия там е нанесла щети в над 50 къщи, но най-големи се щетите по инфраструктурата. Компрометиран е емблематичния мост на Колю Фичето, а стадион е под вода. От общината призоваха за помощ от доброволци.

От петък вечерта, почти до вчера, ситуацията е била критична. Особено в ниските квартали „Асенов“ и „Света гора“ бе сформирана доброволческа група, която оказа огромна помощ на хората. В селата Дебелец и Пчелище ситуацията започна да се нормализира, докато в Присово остава тежка, съобщи БНТ.

Стефан Косев, директор на общинско предприятие „Чисто Дряново“: „В късните часове, в петък срещу събота, събота рано сутрин, реката преля. Бяха компрометирани три моста. Бяха залети 36 къщи в района на село Царева ливада и в района на Дряново, най-вече улица „Поп Харитон“. Това, което направихме в първите часове, е да помогнем на хората, да няма бедстващи хора, да се изнесат, за да може щетите да бъдат по-малки. За щастие можем да кажем, че няма сериозно пострадали. По-скоро говорим за материални щети."

Към момента най-големите поражения са в инфраструктурата на общината. Засегнати са три моста и двата стадиона – на „Локомотив“ Дряново и този на Царева ливада. Местните очакват помощ от общината, както и от държавата.

Стефан Косев, директор на общинско предприятие „Чисто Дряново“: "Кметът на общината Трифон Панчев трябва да вземе бързи, ясни и точни решения. Общината ни е малка, ние разчитаме на помощ, най-вече от София и на държавния бюджет, тъй като нашият бюджет на общината е малък. Надявам се, че в този момент държавата също ще покаже, че има някаква загриженост за гражданите на Дряново."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре им се е получило

    3 1 Отговор
    Всичко е 6.

    08:30 25.05.2026

  • 2 9689

    3 0 Отговор
    Престъпници,стига ревахте и искате помощ от държавата.Защо си затваряхте очите когато масово в дерето се изхвърлят отпадъци.Защо не почистихте коритото на реката?

    09:06 25.05.2026

  • 3 ВиК

    4 0 Отговор
    Тоз път не сме ние. Честна дума!

    09:37 25.05.2026

  • 4 Част от

    1 0 Отговор
    България бедства, но регресивният премиер отиде на прием в НИМ за 24 май! Това е безобразие и безхаберие! Та и Свиленски беше с него. Този краде всичко- жени, любовници, избори. Взима комисионни и т.н.

    11:32 25.05.2026

