Мохамад Багер Галибаф е преизбран за председател на иранския парламент

Главният ирански преговорящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф бе преизбран на поста председател на Меджлиса на Ислямската република, съобщи полуофициалната агенция Фарс, цитирана от Ройтерс.

В събота Галибаф се срещна с главнокомандващия пакистанските въоръжени сили Асим Мунир в Техеран в рамките на продължаващите дипломатически усилия за разрешаване на регионалното напрежение. Парламентарният председател заяви, че иранските въоръжени сили са възстановили потенциала си по време на примирието и че ако САЩ имат неблагоразумието „да възобновят войната, последствията ще бъдат още по-разрушителни и горчиви“.

Наскоро бе съобщено, че Галибаф ще отговаря и за отношенията с Китай, важно направление предвид факта, че Пекин е най-големият потребител на ирански петрол, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Председателят на Меджлиса е един от малцината оцелели от старата гвардия на режима. Той е бивш командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), кмет на Техеран и кандидат за президент, който от началото на войната играе ролята на свързващо звено между политическите, военни и духовни елити на Иран.

Основният ирански преговарящ на терен обаче е командирът на КГИР Ахмад Вахиди, посочват двама ирански и един пакистански представител, които го определиха преди седмици като ключова фигура от иранска страна, включително и в нощта, когато бе обявено споразумението за прекратяване на огъня.

Според анализатори в момента реалната власт в Иран се държи от КГИР, а Вахиди в момента е новият силен човек в държавата, оставяйки в сянката си представителите на стария елит на Ислямската република като Галибаф и външния министър Абас Арагчи.