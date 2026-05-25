Мохамад Багер Галибаф е преизбран за председател на иранския парламент

25 Май, 2026 11:25 445 6

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова

Главният ирански преговорящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф бе преизбран на поста председател на Меджлиса на Ислямската република, съобщи полуофициалната агенция Фарс, цитирана от Ройтерс.

В събота Галибаф се срещна с главнокомандващия пакистанските въоръжени сили Асим Мунир в Техеран в рамките на продължаващите дипломатически усилия за разрешаване на регионалното напрежение. Парламентарният председател заяви, че иранските въоръжени сили са възстановили потенциала си по време на примирието и че ако САЩ имат неблагоразумието „да възобновят войната, последствията ще бъдат още по-разрушителни и горчиви“.

Наскоро бе съобщено, че Галибаф ще отговаря и за отношенията с Китай, важно направление предвид факта, че Пекин е най-големият потребител на ирански петрол, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Председателят на Меджлиса е един от малцината оцелели от старата гвардия на режима. Той е бивш командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), кмет на Техеран и кандидат за президент, който от началото на войната играе ролята на свързващо звено между политическите, военни и духовни елити на Иран.

Основният ирански преговарящ на терен обаче е командирът на КГИР Ахмад Вахиди, посочват двама ирански и един пакистански представител, които го определиха преди седмици като ключова фигура от иранска страна, включително и в нощта, когато бе обявено споразумението за прекратяване на огъня.

Според анализатори в момента реалната власт в Иран се държи от КГИР, а Вахиди в момента е новият силен човек в държавата, оставяйки в сянката си представителите на стария елит на Ислямската република като Галибаф и външния министър Абас Арагчи.


  • 1 честен ционист

    1 6 Отговор
    Рая Назарян още ли е зам председател на Парламента?

    Коментиран от #4, #5

    11:28 25.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    След победата над САЩ ще го избират доживот.Вече е легенда.

    11:29 25.05.2026

  • 3 Честито

    4 0 Отговор
    Дано да намери правилното лекарство за ционистите.

    11:29 25.05.2026

  • 4 Кокорчо 🌈🌈🌈

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Снабдява ни с пици с кристали.

    11:30 25.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тя нямала брат🤔
    Или пък нямала нищо общо с него🤔

    11:38 25.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

