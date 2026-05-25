ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната ВИДЕО

25 Май, 2026 11:20 737 7

Снимка: ГДБОП
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служители на ГДБОП проведоха специализирана операция по предотвратяване на контрабанда на наркотични вещества към Република Турция.

Петима съучастници са арестувани от антимафиотите след акция, започнала на ГКПП "Капитан Андреево" на 22 май 2026 г. съвместно с Агенция “Митници”.

На изход от страната е спрян за митническа проверка лек автомобил, в който са намерени множество вакуумирани пакети. Те са били укрити в специално изградени тайници в седалките на превозното средство. Установено с полеви тестове е, че съдържат марихуана с общо тегло над 31 килограма, възлизаща на обща стойност 256 709 евро.

В хода на предприетите действия по разследването са издирени свързаните с трафика на наркотични вещества лица. Задържан е шофьорът на автомобила - български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и е използван от групата за “муле”.

В същото време на територията на Габрово е установен и задържан неговият попечител, а в София са арестувани още трима мъже - лидерът на престъпната група и двама негови помощници.

Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в търговски обект - автосервиз.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

Привлечени като обвиняеми са двама мъже - на 40 г. и 46 г. за това, че като помагачи и в съучастие, са направили опит да изнесат през границата високорисково наркотично вещество.

Задържането им е продължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Разстрел

    3 1 Отговор
    за тези петима...

    Коментиран от #4

    11:23 25.05.2026

  • 2 адвде

    4 2 Отговор
    вече е позволено и по самолетите и летищата в САЩ.
    в Германия е легална марихуаната, в Испания, в Холандия.
    че контрабанда контрабанда ама това е не е високо рисково.
    все едно когато да си демократ беше престъпление, гонитби и затвор защото не си комунист. В България нищо не се е променило последните 100на години.

    11:28 25.05.2026

  • 3 Радев

    2 1 Отговор
    Чистя гербери😏😈

    11:30 25.05.2026

  • 4 Юрист

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Разстрел":

    Ако бяха в Сингапур точно това предвижда законът 😉 а тук предвижда 2 години условно😏

    11:30 25.05.2026

  • 5 Баба Яга

    4 1 Отговор
    Ауу, започнаха да замазват очите на новия министър. А досега години наред, кой вземаше проценти и курираше наркотрафика и нямаше никакви такива залавяния на пратки. А наркодилърите си работят толкова спокойно и под чадър, че наводниха всичко, личи си от кръчмите и чалготеките, училищата.
    То не че са спрели това действие от днес!!! Демерджиев трябва да разгони цялата тая банда с пагони в БОПа и сее, сее - със ситно сито. Тия предатели са в основата на дебилизацията на младежта, дрогиране и развала, срещу много-много пачки разбира се.

    11:36 25.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    А нещо за някакъв Назарян 🤔❗

    11:40 25.05.2026

  • 7 Обаче

    0 0 Отговор
    тировете не се пипат .

    11:54 25.05.2026