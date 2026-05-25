Apple "затваря" конкуренцията с нова функция за видеата си

Apple се бори, за да намали разликата с Google и Samsung, като отправи официално предупреждение с предварителния поглед към предстоящата си операционна система iOS 27. Преди официалното представяне на Световната конференция на разработчиците следващия месец, компанията от Купертино публикува важно прессъобщение, в което подробно описва дългоочаквания пакет от подобрения на Apple Intelligence. Главната атракция тук е елегантен механизъм за разпознаване на реч, вграден в самото устройство, създаден да вмъква автоматични надписи директно във вашите лични видеоклипове.

Този нов инструмент обработва всичко локално на хардуера, което означава, че вашите лични записи никога не напускат устройството, за да бъдат обработени. Той е проектиран да наслагва автоматично текст върху собствени видеоклипове, клипове, изпратени от приятели, или уеб стриймове без субтитри, а потребителите могат да персонализират шрифтовете и оформлението директно от менюто за възпроизвеждане. За първоначалното пускане Apple ограничава функцията в тесен географски обхват, като поддръжката е само за англоговорящи потребители в САЩ и Канада, преди да разшири езиковия набор в бъдеще.

Платформата ще бъде внедрена едновременно в цялата продуктова екосистема по-късно тази година. Въвеждането ще засегне както стандартните производствени модели, така и флагманския хардуер, като ще актуализира технологичните пакети за iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27 и visionOS 27.