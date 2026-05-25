Apple "затваря" конкуренцията с нова функция за видеата си

25 Май, 2026 11:30 462 3

Вградените субтитри ще са налични с iOS 27

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple се бори, за да намали разликата с Google и Samsung, като отправи официално предупреждение с предварителния поглед към предстоящата си операционна система iOS 27. Преди официалното представяне на Световната конференция на разработчиците следващия месец, компанията от Купертино публикува важно прессъобщение, в което подробно описва дългоочаквания пакет от подобрения на Apple Intelligence. Главната атракция тук е елегантен механизъм за разпознаване на реч, вграден в самото устройство, създаден да вмъква автоматични надписи директно във вашите лични видеоклипове.

Този нов инструмент обработва всичко локално на хардуера, което означава, че вашите лични записи никога не напускат устройството, за да бъдат обработени. Той е проектиран да наслагва автоматично текст върху собствени видеоклипове, клипове, изпратени от приятели, или уеб стриймове без субтитри, а потребителите могат да персонализират шрифтовете и оформлението директно от менюто за възпроизвеждане. За първоначалното пускане Apple ограничава функцията в тесен географски обхват, като поддръжката е само за англоговорящи потребители в САЩ и Канада, преди да разшири езиковия набор в бъдеще.

Платформата ще бъде внедрена едновременно в цялата продуктова екосистема по-късно тази година. Въвеждането ще засегне както стандартните производствени модели, така и флагманския хардуер, като ще актуализира технологичните пакети за iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27 и visionOS 27.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво

    1 0 Отговор
    Онлифенките ще могат лесно да се справят с английскоговорящата конкуренция.

    Коментиран от #2

    11:39 25.05.2026

  • 2 Освалдо Риос

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    В тези сайтове може и на нечленоразделно ох-ах

    11:45 25.05.2026

  • 3 Ко речи?

    0 0 Отговор
    ГолЕм праззьь

    11:50 25.05.2026