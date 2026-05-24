Случи ли се политически преврат в Турция?

Това написаха в опозиционната преса в Турция след решението в четвъртък на решение на Регионалния апелативен съд в Анкара да анулира 38-мия обикновен конгрес на кемалистката опозиционна Народнорепубликанска партия, НРП, като го обяви за "абсолютно нищожен". Две години преди редовните избори за президент в 2028г. Опозицията твърди, че този ход е тежък политически удар върху върховенството на закона, демокрацията и правата на човека в страната на Ердоган.

Някои стигат и по-далеч с мнения, че анулирането на конгреса е част от една по-широка политическа стратегия. По този начин се отстранява от длъжност Йозгюр Йозел и цялото избрано ръководство на НРП , за да отстрани основната политическа опозиция от активно участие на вътрешнополитическия терен. Анулирането на конгреса на НРП с "абсолютна нищожност" е сериозна ситуация, защото по принцип единствената институция, упълномощена от Конституцията, особено по въпроси за избори, политически партии и конгреси, е Висшия избирателен съвет. Нарушен бил чл.79-ти от Конституцията и се е посегнало на юрисдикцията на Висшия избирателен съвет. Сега се действа чрез местен съд и целта определено е ясна - парализиране и разделяне на основната опозиционна партия, която бе победител на последните местни избори.

Казват, че това е политически сценарий, който бе предшестван от лишаването от свобода и дискредитирането на Имамоолу, който е изправен пред 5 съдебни дела, 7 разследвания, лишен от стола на кмет на Истанбул и очернян чрез медии и социални мрежи. Според управляващите го очакват десетки години затвор с обвинения и за корупция. На него и на екипа му. Впрочем решението на регионалния съд в Анкара за елиминиране на конгреса на НРП от 2023г е с мотив, че са се купували гласове сред делегатите, за да се избере Йозгур Йозел. Онзи избран през 2023г лидер на НРП, който, казват, доказал, че е успешен, изявил се като опонент на Ердоган, способен да спечели избори за партията си.НРП спечели над 30% за първи път през последните десетилетия на местни избори с кметове в 5-те най-големи градове в Турция. Трудно се отрича, че целта е да се създаде впечатление сред избирателите, че НРП е корумпирана партия. А дали се наблюдава "силно политическо влияние върху съдебната система", дали властовите амбиции на партийните лидери водят до кризи или е наложително Висшият избирателен съвет да доказва репутация са въпроси във вътрешнополитически план за Турция. Факт е, че дебатите са на висок глас.

Твърди се,че "ключът за изход от ситуацията е в ръцете на Калъчдароолу". Това е бившия лидер на НРП, който през 2023г загуби на конгрес ръководството на партията. Губил е избори срещу Ердоган и паритията му, ПСР, 3 пъти и винаги се е смятал за предпочитания от турския президент противник сред опозицията. Избралите Йозел делегати на обявения за нищожен конгрес всъщност са същите, които преди са избирали Кемал Калъчдароолу. А връщавето му на кормилото в НРП от "неоторизиран съд" се приема като "политически преврат". Твърди се в средите на НРП, че Калъчдароолу е приел с охота факта, че отново е начело на партията чрез съдебно решение, а не по свободната воля на членовете на НРП. Без значение, че може да се стигне до ерозия на самата партия заради вътрешни раздори. Страх е обзел всички.А дали това ще е удар не само върху НРП и Йозел, а и върху обществото в национален мащаб, върху имиджа на страната и политическата система е друг въпрос. Дебатите говорят, че има последици, защото се оказва, че тези, които са на власт са в състояние да оказват натиск върху политическите съперници за постигане на желан резултат. Колко познато. И то без значение, че социологически проучвания говорят, че 60% от гражданите са на мнение, че операциите срещу Имамоолу са политически мотивирани, а 72% са убедени, че правителството се намесва в съдебната система. Поне такива данни изнася опозицията. Там смятат, че управляващите от ПСР са започнали да действат не за убеждаване на избирателите, а като отслабват по всякакъв начин опонентите. Което означава, че разделят НРП, за да спечелят по-лесно президентските избори през 2028г. Или когато и да са. Но може причината да е и поради опасения, че има разпад в самата ПСР и това се преодолява чрез предизвикване на разпад сред опозицията в лицето на НРП. Все пак тя е най-голямата опозиционна партия. А механизмите са известни.

Любопитно е обаче, че и коалиционният партньор на управляващите от ПСР, Девлет Бахчели /лидер на крайно дясната Партия на националистическото действие, ПНД/ не е приел решението на съда за НРП, че конгресът ѝ от 2023г е "абсолютно нищожен". Казва на Калъчдароолу "намерете легитимен начин да се разберете с Йозел". Дори предлага Калъчдароолу да "подаде оставка" и направят бързо нов конгрес. Определено и той не смята лидерството на Калъчдароолу, дадено от съд, за нелегитимно. Да не говорим за становищата на другите опозиционни сили в Турция - от Давишоолу на партия "IYI", през Давутоглу на партия "Бъдеще", на Бабаджан на "Дева" та до Йоздаг на "Партия на победата", които с различни думи подкрепят НРП и са с критики към съдебната система като цяло и в частност.

Оказва се, че банковите сметка на НРП са замразени след решението на местния съд в Анкара. Финансовите средства от държавата в размер на 1.5 млрд турски лири държавна помощ са прехвърлени на Калъчдароолу и неговия екип. Но призивите да се организира нов конгрес, след 7 месеца, както казват привърженици на Калъчдароолу, може да доведе до друг "календар на НРП".Йозел е лидер на парламентарната група на НРП в Меджлиса /парламента/, а това също не е без значение. Подкрепят го 110 депутати от НРП. Калъчдароолу и Йозел са имали телефонен разговор и това говори, че се търси изход от наложената ситуация. Дали Калъчдароолу ще използва връчения му "ключ" остава за наблюдение.

В тази връзка има реакция и от страна на Германия- стар и настоящ съюзник и приятел на Анкара. Германският външен министър на Берлин, Вадефул, е заявил, че е "обезпокоен от решението за отмяна на конгреса на НРП и развитието на събитията по отстраняване на лидера на опозицията". Допълнил е, че "политическата конкуренция трябва да се води чрез политически средства, а не чрез законови". И че "решението на турския съд противоречи на процеса на ЕС". Санчес от Испания, премиер и председател на Социалистическия интернационал, също е посочил, че "решението е удар по демократичната система на Турция".

Организираните протести пред централата на НРП с възгласи "продажник" и "предател" към Калъчдароолу е сигнал, че на стария лидер ще му е трудно да отстои позиции начело на НРП. Но знае ли човек, когато Ердоган повече от 20 години доказва, че се справя успешно и влияе на процесите в собствената му ПСР, но и при опозицията. Между другото подкрепяна като цяло от Запада.