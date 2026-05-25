Парапланерист оцелява след сблъсък с лек самолет (ВИДЕО)

Лек самолет е ударил парашута на парапланерист в Австрия. Жената е успял да отвори резервния си парашут и да се приземи безопасно. Няма пострадали при инцидента, съобщи местната полиция.

Инцидентът е станал над община Пизендорф (Залцбург) в събота около 13:15 ч. местно време. 28-годишен жител на Тирол е бил под контрола на Cessna 172.

„Според собствените му твърдения пилотът не е успял да се отклони навреме, което е причинило сблъсък с парапланерния парапланер. Витлото на самолета го е повредило сериозно, така че опитната парапланеристка е отворила резервния си парашут. Горноавстрийската е успяла да извърши аварийно кацане на горски път“, съобщи полицията в Залцбург.

44-годишният парапланерист е бил транспортиран по въздух до Цел ам Зее. „И двамата участници в инцидента не са пострадали“, добави полицията.

Спортистката е заснемала полета си и е продължила да снима дори след сблъсъка. Тя публикува кадрите от инцидента в Instagram. „Честит втори рожден ден. Това е денят, в който те свалят от небето, докато летиш с парапланер, с Cessna 172. Честно казано, все още не мога да повярвам, че седя тук и пиша това и че, освен няколко неприятни синини и множество контузии, нищо сериозно не се е случило“, написа парапланеристката.