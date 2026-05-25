Парапланерист оцелява след сблъсък с лек самолет (ВИДЕО)

25 Май, 2026 13:45 1 377 15

Жена е извършила аварийно кацане на горски път

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лек самолет е ударил парашута на парапланерист в Австрия. Жената е успял да отвори резервния си парашут и да се приземи безопасно. Няма пострадали при инцидента, съобщи местната полиция.

Инцидентът е станал над община Пизендорф (Залцбург) в събота около 13:15 ч. местно време. 28-годишен жител на Тирол е бил под контрола на Cessna 172.

„Според собствените му твърдения пилотът не е успял да се отклони навреме, което е причинило сблъсък с парапланерния парапланер. Витлото на самолета го е повредило сериозно, така че опитната парапланеристка е отворила резервния си парашут. Горноавстрийската е успяла да извърши аварийно кацане на горски път“, съобщи полицията в Залцбург.

44-годишният парапланерист е бил транспортиран по въздух до Цел ам Зее. „И двамата участници в инцидента не са пострадали“, добави полицията.

Спортистката е заснемала полета си и е продължила да снима дори след сблъсъка. Тя публикува кадрите от инцидента в Instagram. „Честит втори рожден ден. Това е денят, в който те свалят от небето, докато летиш с парапланер, с Cessna 172. Честно казано, все още не мога да повярвам, че седя тук и пиша това и че, освен няколко неприятни синини и множество контузии, нищо сериозно не се е случило“, написа парапланеристката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити на Кака

    20 0 Отговор
    Не е зле да хвърляте едно око на онова, което ви сервира преводачът от село Гугла, за да не ставате за смях след публикуването му!

    Коментиран от #6, #9, #13

    13:53 25.05.2026

  • 2 Варварски спорт

    8 0 Отговор
    Имала е късмет,във венген има една скала където скачат,после ги намират на кайма,финта бил докато лятяли надолу да докосват скалата

    13:56 25.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    3 0 Отговор
    От заглавието излива че човека се е Джаснал у планера! А то ко, мисшрката си търси за 2 хотдога...

    14:16 25.05.2026

  • 5 Дзак

    1 0 Отговор
    Слизането е нормално. Макар времето да не е изобщо за парапланер!

    14:26 25.05.2026

  • 6 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити на Кака":

    Що? Няма нужда.
    Смях да става.

    14:26 25.05.2026

  • 7 Тра-ла-ла

    3 1 Отговор
    Това си е умишлен опит за убийство, от любопитство или ненормалност. Парапланера и екипировката са цветни крилото е поне 26 кв. метра с ярки и контрастиращи цветове именно за да се вижда. Няма как да не видиш крилото и да минеш буквално през вървите.

    14:36 25.05.2026

  • 8 Фан-фан

    3 1 Отговор
    Този си я целеше директно. На властите им е достатъчно да глесат клипчето. Всичко е ясно!

    14:38 25.05.2026

  • 9 Регистрираните

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити на Кака":

    в с. Гугла , се увеличават с всеки изминал зрелостен изпит ,а смеещите се ,стават все по-малко........

    14:39 25.05.2026

  • 11 Чирпак

    1 1 Отговор
    7 метра е приблизителната дължината на вървите м/у крилото и пилота, самолета влезе точно под крилото!
    Да прави курбан мацката та тази дата!

    14:43 25.05.2026

  • 12 Абе

    2 0 Отговор
    на единия не му светят фаровете , на другия стоповете...така става .

    14:44 25.05.2026

  • 13 У тва голямото небе щом се уцелиха,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити на Кака":

    че по пътищата ли няма да се ударят !

    14:55 25.05.2026

  • 14 хмммм

    2 0 Отговор
    Явно австрийците са по-заблудени и от българите щом се удрят по небесата.

    Коментиран от #15

    15:06 25.05.2026

  • 15 Тарапана

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "хмммм":

    И у небето стана тясно...

    15:11 25.05.2026

