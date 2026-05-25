Управлението на Ормузкия проток ще бъде решено от страните от региона

25 Май, 2026 13:35 1 053 3

Въпросът не се обсъжда в контекста на евентуално споразумение със САЩ

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Управлението на Ормузкия проток ще бъде решено от страните от региона и не се обсъжда в контекста на евентуално споразумение със САЩ. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Не обсъждаме подробностите за Ормузкия проток в рамките на споразумението. Управлението на пролива е отговорност на крайбрежните страни“, цитиран е той от иранската държавна телевизия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Истината

    3 7 Отговор
    Квото каже Бритиш петролиум това ще е в протока,останалото е за наивници

    14:09 25.05.2026

  • 3 незнайко

    1 0 Отговор
    Каквото кажат производителите и износители на петрол това ще е независимо от желанието на САЩ за
    намеса във вътрешните работи на тези страни ! Те на се Венецуела а са ЕДИННИ и няма да се огънат пред САЩ ! Мюсюлманите не са глобална заплаха както се афишира !

    14:39 25.05.2026

