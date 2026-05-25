Управлението на Ормузкия проток ще бъде решено от страните от региона и не се обсъжда в контекста на евентуално споразумение със САЩ. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Не обсъждаме подробностите за Ормузкия проток в рамките на споразумението. Управлението на пролива е отговорност на крайбрежните страни“, цитиран е той от иранската държавна телевизия.