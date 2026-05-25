Абровски: Пострадалите от бедствията земеделски производители да подадат незабавно заявления за подпомагане

Апелирам към земеделските производители по най-бързия начин да се свързват с Общинските служби по земеделие, за да може максимално оперативно да обработим заявленията и средствата да стигнат до стопаните. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на съвместен брифинг с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Севлиево, по повод щетите от поройните дъждове и наводненията в района.
По предварителни данни около 3000 декара земеделски площи са пострадали от бедствието. Засегнати са животновъдни обекти, пасища и кравеферми в районите на Севлиево, Априлци, Габрово и Велико Търново. Министър Абровски посочи, че Общинските служби по земеделие вече работят на терен и приемат заявления от стопаните. Той уточни, че след подаването им в рамките на 10 работни дни ще бъдат извършени огледи и опис на щетите, след което информацията ще бъде насочена за изплащане на обезщетенията.
Министър Абровски посети няколко пострадали от наводненията стопанства и зави, че се търсят всички възможности за подкрепа и съдействие на засегнатите земеделски производители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Странно
Коментиран от #9
13:52 25.05.2026
2 Разкрития
13:53 25.05.2026
3 Гост
14:02 25.05.2026
4 Затворници чистиха!
14:02 25.05.2026
5 Застраховките да стана задължителни!
Коментиран от #14
14:04 25.05.2026
6 Ква стана тя
14:10 25.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 гАбровски
14:12 25.05.2026
9 Схема има тук
До коментар #1 от "Странно":Голямата част от парите въобще не стигат до хората, остават си в джобовете на министерствуващите
14:13 25.05.2026
10 Абровски
14:17 25.05.2026
11 Лена
Все е нещо, ама хич!
14:17 25.05.2026
12 Мунчо
време за една студена обедна вода!
14:18 25.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нещо не си разбрал
До коментар #5 от "Застраховките да стана задължителни!":пак ! Ти от застраховател пари вземал ли си ?
Това е като от костенурка да стрижеш вълна !
При тях графите са две даде ни и взехме му !
Изплатиха ми щета по оценка около 400 лв., а премията до щетата за годините беше около 5000 лв. Наложи се втора щета в същата година с цена около 100 лв. и почнаха циганите ! Не си им сърбал попарата !
14:25 25.05.2026
15 Възpожденец 🇧🇬
Сега пратил двама доказани корупционери да огледат какво може да се крадне покрай наводненията.
Комунягите винаги пируват по време на чума!
14:36 25.05.2026
16 Цвете
14:37 25.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Лолита
14:42 25.05.2026
20 Ний ша Ва упрайм
14:54 25.05.2026