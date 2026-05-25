Абровски: Пострадалите от бедствията земеделски производители да подадат незабавно заявления за подпомагане

25 Май, 2026 13:27 610 20

  • земеделци-
  • наводнения-
  • обезщетения

Министърът уточни, че след подаването им в рамките на 10 работни дни ще бъдат извършени огледи и опис на щетите, след което информацията ще бъде насочена за изплащане на обезщетенията

Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Апелирам към земеделските производители по най-бързия начин да се свързват с Общинските служби по земеделие, за да може максимално оперативно да обработим заявленията и средствата да стигнат до стопаните. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на съвместен брифинг с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Севлиево, по повод щетите от поройните дъждове и наводненията в района.

По предварителни данни около 3000 декара земеделски площи са пострадали от бедствието. Засегнати са животновъдни обекти, пасища и кравеферми в районите на Севлиево, Априлци, Габрово и Велико Търново. Министър Абровски посочи, че Общинските служби по земеделие вече работят на терен и приемат заявления от стопаните. Той уточни, че след подаването им в рамките на 10 работни дни ще бъдат извършени огледи и опис на щетите, след което информацията ще бъде насочена за изплащане на обезщетенията.

Министър Абровски посети няколко пострадали от наводненията стопанства и зави, че се търсят всички възможности за подкрепа и съдействие на засегнатите земеделски производители.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Странно

    5 1 Отговор
    Нали са частници,пък на държавна ясла

    Коментиран от #9

    13:52 25.05.2026

  • 2 Разкрития

    5 1 Отговор
    Вярна ли е изнесената информация, че Абровски е върнал иззетите стотици тона опасна и негодна храна на хората на Таки ?

    13:53 25.05.2026

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Докога ще ги хрантутим тия “производители”.

    14:02 25.05.2026

  • 4 Затворници чистиха!

    3 0 Отговор
    Нито един депутат не дойде доброволец!

    14:02 25.05.2026

  • 5 Застраховките да стана задължителни!

    3 0 Отговор
    Както са гражданските!

    Коментиран от #14

    14:04 25.05.2026

  • 6 Ква стана тя

    3 0 Отговор
    Ония дето сечат горите се напечелиха, а сметката остана за народа да я плати

    14:10 25.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 гАбровски

    2 0 Отговор
    Тоя що си е подпрял топките със дръжката на инструмента?

    14:12 25.05.2026

  • 9 Схема има тук

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Странно":

    Голямата част от парите въобще не стигат до хората, остават си в джобовете на министерствуващите

    14:13 25.05.2026

  • 10 Абровски

    0 0 Отговор
    е един некомпетентен мазник, който замазва всичко с празни приказки. Иначе знае на кого да даде, но това не са реално нуждаещите се. Доказателството за това е, че успя да измести даже Гечев от министерското място ! Не че Гечев е по стока !

    14:17 25.05.2026

  • 11 Лена

    1 1 Отговор
    Незабавно да подават заявления за помощи! Със сигурност ще пият по една студена вода, макар и мътна!
    Все е нещо, ама хич!

    14:17 25.05.2026

  • 12 Мунчо

    0 0 Отговор
    Великите и ненужни админчовците, не е ли
    време за една студена обедна вода!

    14:18 25.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нещо не си разбрал

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Застраховките да стана задължителни!":

    пак ! Ти от застраховател пари вземал ли си ?
    Това е като от костенурка да стрижеш вълна !
    При тях графите са две даде ни и взехме му !
    Изплатиха ми щета по оценка около 400 лв., а премията до щетата за годините беше около 5000 лв. Наложи се втора щета в същата година с цена около 100 лв. и почнаха циганите ! Не си им сърбал попарата !

    14:25 25.05.2026

  • 15 Възpожденец 🇧🇬

    0 1 Отговор
    Новия Тато, мунчо кРадев, се покри и сниши по комунистически обичай докато минат бурите.
    Сега пратил двама доказани корупционери да огледат какво може да се крадне покрай наводненията.
    Комунягите винаги пируват по време на чума!

    14:36 25.05.2026

  • 16 Цвете

    1 1 Отговор
    ПОМОЩТА Е СИЛНО НЕОБХОДИМО, НО СРЕДСТВАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ Е ТВЪРДЕ МАЛКО.СТАВА ВЪПРОС ЗА ДОМОВЕТЕ ПОДГИЗНАЛИ СЛЕД НАВОДНЕНИЯТА. ПАРИ ИМА, НАЛИ? 🇧🇬🤷‍♀️🇧🇬

    14:37 25.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лолита

    1 1 Отговор
    От великите, ненужни и по ботуши админчовците привет на всички пострадали

    14:42 25.05.2026

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    0 1 Отговор
    застраховки има ли?

    14:54 25.05.2026

