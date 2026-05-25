Считаната за най-красива футболистка в света се готви за сватба

Считаната за най-красива футболистка в света Алиша Леман може скоро да премине под венчилото. Нападателката на Лестър и гаджето ѝ Монтел Маккензи предизвикаха слухове за годеж с публикация в социалните мрежи.

Риалити звездата от „Островът на любовта“ подхрани спекулациите, след като пусна снимка на двойката в бижутериен магазин заедно с емоджи с ключ и катинар, намеквайки, че са заключени.

Последователите им веднага предположиха, че Монтел е избирал годежен пръстен. Маккензи, който играе футбол на аматьорско ниво, заби красавицата през януари и оттогава двамата се неразделни.

„Алиша го вози със самолет до апартамента си в Комо за кратки почивки през уикенда, а Монтел не може да повярва на късмета си. Всички са много щастливи за тях, въпреки че първоначално си мислеха, че ще е нещо краткотрайно“, сподели близък до двойката пред „Сън“.