Локо (Пд) ще играe бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

Локомотив (Пловдив) ще играе бараж за Европа! "Смърфовете" победиха Ботев (Пловдив) с 2:1 в двубой от 36-ия кръг на efbet Лига. Жоел Цварц (22, 54) беше точен за домакините на два пъти, а Никола Илиев (34) се разписа за гостите. Така Локо изпревари Черно море, който пък загуби от Арда (Кърджали) с 2:3. Сега пловдивчани очакват да разберат кой ще бъде техен съперник в баража за Европа. Това ще бъде един измежду Лудогорец и ЦСКА 1948.

Тази среща ще влезе в историята като рекордното пето пловдивско дерби през настоящия сезон, което включва четири мача за първенство и един за Sesame Купата на България, подчертавайки изключителната интензивност на съперничеството през тази кампания.

Преди началото на срещата наставникът Душан Косич получи подписана фланелка от всички футболисти на Локомотив в знак на признателност. Халфът Ивайло Иванов, който е контузен и не е в групата, също получи фланелка по случай изиграването на мач номер 100 с екипа на Локо.

В 14-ата минута Самуел Калу осъществи хубав пробив по левия фланг. Той влезе навътре, след което стреля, но ударът му беше посрещнат от Милосавлиевич.

В 22-рата минута защитата на Ботев и Даниел Наумов не реагираха достатъчно концентрирано при центриране и това позволи на Жоел Цварц от чиста позиция да се разпише пред опразнената врата.

Три минути по-късно Ботев стигна до изравнителния гол. Гостите отнеха топката в опасна зона. С голяма доза късмет топката достигна до Никола Илиев, който не се поколеба и се разписа. Намесата на ВАР обаче установи, че голът е нередовен и попадението не беше зачетено.

Веднага след това Локомотив можеше да удвои преднината си. Каталин Иту избяга от видимо по-бавните Антоан Конте и Симеон Петров. Нападателят излезе сам срещу Наумов, но ударът му по земя мина на сантиметри от гредата.

В 34-ата минута Никола Илиев отбеляза прекрасен гол директно от фаул, отсъден за нарушение на Киндриш срещу Самуел Калу. Коко Илиев завъртя топката над стената и не остави никакви шансове на Боян Милосавлиевич за намеса.

В края на полувремето късметът покри Локомотив. Карлос Меоти стреля много технично и ударът му се отби в гредата.

В 48-ата минута Локомотив организира скоростна контраатака. Каталин Иту надигра Антоан Конте, след което подаде към Чорбаджийски, а той продължи към свободния Цварц. Нападателят на Локомотив стреля от движение, но Даниел Наумов показа прекрасен рефлекс.

В 54-ата минута Локомотив удари Ботев за втори път с втория гол на Жоел Цварц. Даниел Наумов блокира изстрел с глава на Каталин Иту, но при добавката на Цварц нямаше какво да направи освен да изгледа топката как влиза в неговата врата.

Малко след това късмет не достигна на Цварц да оформи своя хеттрик. Той засече от воле центриране не Идриз, но топката се отби в гредата.

В 77-ата минута Чимези Уилямс показа страхотната си скорост, мина зад гърба на защитата и стреля към вратата на Милосавлиевич. Калоян Костов възстанови позицията си и подсигури стража. Той опита да изчисти топката и нацели гредата на собствената си врата, но имаше късмет и не успя да си отбележи автогол.

Последната минута на добвените три беше инфарктна. Милосавлиевич предотврати сигурен гол на Никола Илиев, а при контраатаката Цварц изпусна 100-процентово положение, стреляйки в аут.

ЛОКОМОТИВ - БОТЕВ 2:1

1:0 Жоел Цварц (22)

1:1 Никола Илиев (34)

2:1 Жоел Цварц (54)

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 44. Калоян Костов, 13. Лукас Риан, 5. Тодор Павлов, 4. Андрей Киндриш, 3. Миха Търдан, 12. Ефе Али, 39. Парвиз Умарбаев, 7. Севид Идриз, 94. Каталин Иту, 77. Жоел Цварц;

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 7. Никола Илиев, 14. Карлос Алгара, 19. Антоан Конте, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 44. Карлос Меоти, 77. Лукас Араухо, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу;