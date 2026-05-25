ЦСКА може да срещне Бенфика в Лига Европа

Българският ЦСКА може да срещне португалския гранд Бенфика, ако преодолее първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Това стана ясно, след като Спортинг Лисабон изненадващо загуби финала за Купата на Португалия от Торензе. Това означава, че скромният втородивизионен тим ще заеме квота в груповата фаза на Лига Европа, а грандът Бенфика ще започне участието си в клубните турнири от втория кръг.

Там Бенфика ще бъде тимът с най-висок коефициент от 90.000. Следващият поставен е ПАОК, който е с 48.250. И двата гранда ще бъдат потенциални съперници на ЦСКА, ако „червените“ преодолеят първия предварителен кръг на Лига Европа.

😲 🇵🇹 Benfica will enter the 2026/27 Europa League - QR2, despite finishing season UNDEFEATED!



👑 🇵🇹 Porto - Champions League

📈 🇵🇹 Sporting CP - Champions League



🏆 🇵🇹 Torreense - Europa League

📉 🇵🇹 Benfica - Europa League, QR2



📉 🇵🇹 Braga - Conference League, QR2 pic.twitter.com/9liKStIXdk