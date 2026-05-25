Арда обърна Черно море на Тича и прати Локо Пд на бараж

25 Май, 2026 19:41 576 5

"Моряците" отстъпиха с 2:3

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Арда (Кърджали) победи Черно море с 3:2 в двубой от XXXVI кръг на efbet Лига. "Моряците" поведоха рано-рано с гол на Асен Дончев, който простреля отблизо Анатолий Господинов. В началото на второто полувреме Бирсент Карагарен изравни с точен удар в долния десен ъгъл. В 53-ата минута бившият национал сътвори обрат с второ попадения. Радостта на гостите беше кратка - Давид Телеш изравни с прострелващ удар в 56-ата минута. В 72-ата минута Серкан Юсеин отново изведе Арда напред в резултата.

Още в осмата минута домакините поведоха в резултата. Асен Дончев получи топката в краката си след рикошет и от десетина метра я забоде в долния ляв ъгъл на вратата на Арда - 1:0 за хората на Илиан Илиев.

Дясното крило на Морето беше близо до второ попадение в 24-ата минута, но изстрелът на Дончев премина на сантиметри от десния страничен стълб на вратата на Анатолий Господинов. След 120 секунди Николай Златев потърси далечния ъгъл отляво, но отново топката се размина с рамката на гостите.

В началото на второто полувреме Бирсент Карагарен върна интригата в мача и групата. Бившата звезда на Локомотив (Пловдив) се пребори за топката в пеналтерията пред вратата на "моряците" и с премерен изстрел в десния крак матира Кристиан Томов - 1:1. В 52-ата минута Черно море пропусна отново да поведе, след като Асен Дончев надбяга Димитър Велковски, но шутира над целта.

В ответната атака Арда съкруши за втори път Кристиан Томов и отбраната пред него, отново чрез Бирсент Карагарен. Опитният футболист получи топката в наказателното поле и с много добър удар я насочи в същия ъгъл, който порази малко по-рано. Така момчетата на Сашо Тунчев осъществиха обрат в резултата, само за осем минути след почивката.

Морето отговори на удара с удар. След 180 секунди Давид Телеш простреля Анатолий Господинов отдясно - 2:2 в квартал "Чайка". Няколко минути след това Асен Дончев получи пас при далечната греда, но този път вратарят на Арда спаси.

Този приятен за гледане мач предложи пети гол в 72-ата минута. Попадението падна в мрежата на варненския тим, като този път Серкан Юсеин промуши Кристиан Томов - 3:2 за Арда (Кърджали). След десетина минути футболистите на Тунчев можеха да направят 4:2 - резервата Густаво Каскардо овладя по отличен начин далечен пас, пусна топката покрай вратаря, но Росен Стефанов изчисти навреме. Малко след това топката кацна на напречната греда на рамката на "моряците". В 88-ата минута Росен Стефанов от домакините се размина на сантиметри с изравнителния гол.

Черно море 2:3 Арда (Кърджали)

1:0 Асен Дончев (8)
1:1 Бирсент Карагарен (46)
1:2 Бирсент Карагарен (53)
2:2 Давид Телеш (56)
2:3 Серкан Юсеин (72)

Стартовите състави:

Черно море: 81. Кристиан Томов, 4. Росен Стефанов, 8. Асен Дончев, 10. Асен Чандъров, 15. Дани Мартин, 19. Георги Лазаров, 24. Давид Телеш, 28. Влатко Дробаров, 39. Николай Златев, 50. Ертан Томбак, 71. Васил Панайотов.

Арда (Кърджали): 1. Анатолий Господинов, 6. Пламен Крачунов, 11. Андре Шиняшики, 18. Джелал Хюсеинов, 21. Вячеслав Велев, 30. Уилсън Самаке, 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 99. Бирсент Карагарен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пустиня(к)

    Відповор
    Глей що вода у имената, кат наводненията.

    19:44 25.05.2026

  • 2 Варналия

    Відповор
    Нашите правят пролетна разпродажба и попълване на бюджета с тото изненади в сюблимен момент! Навремето Спартак Варна така се мятаха в началото на сезона, а в момента в който вече не можеше да изпаднат рязко почваха едни изненади!

    19:46 25.05.2026

  • 3 Винкело

    Відповор
    Можеше и трети път да ни разкажете кой кога вкарал, че ни е трудно да запомняме.

    19:58 25.05.2026

  • 4 КлакьорУлтрас

    Відповор
    ЧМ имат 4-5 млади надежди, които си останаха само надежди, никакво развитие, треньор без подход, ниско интелигентен, комплексиран, нещо като диктатор, но иначе доста алчен и готов на всякакви компромиси .....

    20:28 25.05.2026

  • 5 Някой

    Отговор
    Съдията бе за червен картон! ;) Удари с ръка в лицето играч. Къде е ВАР? Не гледаше и дигна ръка да покаже към центъра.
    2 вратарски гола и за двата отбора.

    20:28 25.05.2026

