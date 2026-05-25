Рууни: Провалът на Челси ще им помогне да се превърнат в страховита сила във Висшата лига

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Англия Уейн Рууни вярва, че провалът на Челси да се класира за европейските клубни турнири всъщност ще им помогне да се превърнат в страховита сила във Висшата лига през следващия сезон.

„Сините“ завършиха един изключително разочароващ сезон с поражение с 1:2 от Съндърланд в последния кръг. По време на кампанията клубът премина през сериозни турбуленции, уволнявайки последователно двама мениджъри – Енцо Мареска и Лиъм Росиниър. Въпреки че отборът започна годината с високо вдигната глава, след като през юли спечели Световното клубно първенство, загубата в неделя позволи на Съндърланд да измъкне последното място за Лига Европа под носа на лондончани.

Челси, който преди кръга заемаше осмо място, се срина до 10-та позиция в крайното класиране – оставайки на точка зад Брайтън, които пък си осигуриха участие в Лигата на конференциите. Това е едва третият път от сезон 1995/96 насам, в който Челси завършва в долната половина на таблицата. Историята обаче помни подобен сценарий – през сезон 2016/17 „сините“ станаха шампиони, след като в предходната кампания бяха финиширали на абсолютно същата незавидна позиция.

От юли месец начело на Челси застава испанският специалист Шаби Алонсо. Рууни е убеден, че с неговото назначение и по-лекия график отборът ще направи огромен скок напред.

„Мисля, че те ще бъдат истинска заплаха през следващия сезон“, заяви Рууни в своя подкаст. „Очевидно е, че когато играеш само по един мач на седмица, това дава предимство. Пристигането на Алонсо е вълнуващо за Висшата лига, защото той има потенциала да бъде сред топ мениджърите. Липсата на Европа ще му даде нужното време да свикне с клуба и да предаде идеите си на играчите. Това ще бъде изключително полезно за отбора.“

Като пример Рууни посочи бившия си клуб Манчестър Юнайтед, който през този сезон нямаше европейски ангажименти и благодарение на това завърши силно кампанията, класирайки се на трето място във Висшата лига.

За разлика от тях, през изминалата кампания Челси игра в Шампионската лига, където преодоля груповата фаза, но на 1/8-финалите претърпя тежко крушение, губейки с общ резултат 2:8 от настоящия носител на трофея Пари Сен Жермен.

Легендарният нападател подчерта, че по-малко натовареният график ще позволи на Челси да прекарва много повече време заедно на тренировъчната база, което ще се окаже решаващо в година на Световно първенство.

Световното първенство това лято ще обърка плановете на мениджърите в топ клубовете, тъй като играчите ще се присъединят по-късно.

Рууни смята, че точно тук Алонсо ще спечели, тъй като след началото на сезона ще има повече свободни дни за работа.

Отборите, които ще играят в Европа, може да изпитат сериозни затруднения заради умората, докато Челси ще има по „три допълнителни дни на седмица“ на тренировъчния терен, за да шлифова тактиката си.