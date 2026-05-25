МВР променя правилата за пожарогасителите в колите

Предстоят промени в изискванията на МВР за пожарогасителите в превозните средства. Те са заложени в проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане от вътрешното министерство.

Според планираните промени леките и лекотоварните автомобили до 3,5 тона трябва да са оборудвани с поне един прахов пожарогасител с минимум 1 кг прах.

Превозните средства над 3,5 тона, както и бусовете до 16 места, трябва да имат поне един пожарогасител с 2 кг прах. Това изискване се отнася и за ремаркетата до 10 тона.

С пожарогасител с поне 6 кг прах трябва да са оборудвани бусовете с повече от 16 места и тези над пет тона, както и товарните автомобили до 12 тона и ремаркетата от тежката категория. Източник на информацията е МВР.

В автомобилите трябва да има обезопасителен триъгълник, аптечка, светлоотразителна жилетка, резервна гума и пожарогасител.

Такова е изискването към момента. Новите идеи, които тепърва ще се обсъждат, карат шофьори като Момчил Ангелов да проверят оборудването си.

„Да си призная никога не съм обръщал внимание какъв точно пожарогасител имам. Не ми се е налагало да го ползвам. Оборудвана е колата с аптечка, резервна гума и пожарогасител. Да, предполагам, че отговаря на изискванията“, казва Момчил Ангелов.

По думите на Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и към този момент повече от 70-80% от автомобилите са оборудвани с прахови пожарогасители.

„Новият елемент е, че при преминаване на годишен технически преглед този пожарогасител трябва да е с валиден стикер“, обясни Владимир Тодоров.

Момчил се оказва подготвен за движение у нас, но признава, че всеки път, когато тръгне за Гърция, се притеснява, защото там правилата са по-строги, а глобите - по-високи.

„На мен лично не са ми сваляли номерата, но съм слушал от познати и приятели, че са им взимали книжката, сваляли са им номерата за нарушение от сорта на „без колан“, разказва Момчил.

Той е запознат и с новите изисквания в Гърция, според които във всеки автомобил трябва да има аптечка, оборудвана с конкретни 16 артикула.

„Знам, че имат изисквания за добавяне на нови артикули. Примерно имаше одеяло против огън, огнеупорно одеяло – знам, че това трябва да добавя. Знам, че имат изисквания за срок на годност – трябва да проверя“, споделя Момчил.

Аптечката трябва да е на достъпно място, да не е заключена и да се подменя редовно. Ако липсва или не е пълна, глобата е 30 евро.

Очаква се промените да влязат в сила от 1 януари догодина. Оказва се, че и живеещите в Гърция все още не са готови.

Към този момент в Гърция важат забрани да се кара с джапанки или слушалки. Не трябва и да има багаж, който да пречи на видимостта на шофьора.