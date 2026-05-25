МВР променя правилата за пожарогасителите в колите

25 Май, 2026 21:10, обновена 25 Май, 2026 20:17 1 344 15

Въвеждат ново задължение при ГТП

Предстоят промени в изискванията на МВР за пожарогасителите в превозните средства. Те са заложени в проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане от вътрешното министерство.

Според планираните промени леките и лекотоварните автомобили до 3,5 тона трябва да са оборудвани с поне един прахов пожарогасител с минимум 1 кг прах.

Превозните средства над 3,5 тона, както и бусовете до 16 места, трябва да имат поне един пожарогасител с 2 кг прах. Това изискване се отнася и за ремаркетата до 10 тона.

С пожарогасител с поне 6 кг прах трябва да са оборудвани бусовете с повече от 16 места и тези над пет тона, както и товарните автомобили до 12 тона и ремаркетата от тежката категория. Източник на информацията е МВР.

В автомобилите трябва да има обезопасителен триъгълник, аптечка, светлоотразителна жилетка, резервна гума и пожарогасител.

Такова е изискването към момента. Новите идеи, които тепърва ще се обсъждат, карат шофьори като Момчил Ангелов да проверят оборудването си.

„Да си призная никога не съм обръщал внимание какъв точно пожарогасител имам. Не ми се е налагало да го ползвам. Оборудвана е колата с аптечка, резервна гума и пожарогасител. Да, предполагам, че отговаря на изискванията“, казва Момчил Ангелов.

По думите на Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и към този момент повече от 70-80% от автомобилите са оборудвани с прахови пожарогасители.

„Новият елемент е, че при преминаване на годишен технически преглед този пожарогасител трябва да е с валиден стикер“, обясни Владимир Тодоров.

Момчил се оказва подготвен за движение у нас, но признава, че всеки път, когато тръгне за Гърция, се притеснява, защото там правилата са по-строги, а глобите - по-високи.

„На мен лично не са ми сваляли номерата, но съм слушал от познати и приятели, че са им взимали книжката, сваляли са им номерата за нарушение от сорта на „без колан“, разказва Момчил.

Той е запознат и с новите изисквания в Гърция, според които във всеки автомобил трябва да има аптечка, оборудвана с конкретни 16 артикула.

„Знам, че имат изисквания за добавяне на нови артикули. Примерно имаше одеяло против огън, огнеупорно одеяло – знам, че това трябва да добавя. Знам, че имат изисквания за срок на годност – трябва да проверя“, споделя Момчил.

Аптечката трябва да е на достъпно място, да не е заключена и да се подменя редовно. Ако липсва или не е пълна, глобата е 30 евро.

Очаква се промените да влязат в сила от 1 януари догодина. Оказва се, че и живеещите в Гърция все още не са готови.

Към този момент в Гърция важат забрани да се кара с джапанки или слушалки. Не трябва и да има багаж, който да пречи на видимостта на шофьора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чантаджийте пак коват закони

    17 0 Отговор
    Законът за движение по пътищата- най променяния лобистки закон от бай Тошово време насам. Овчи народ.

    20:20 25.05.2026

  • 2 Гладни и алчни

    16 0 Отговор
    Намериха втори доход на пенсионираните пожарникари. Сега ако вземат и ощастливят пенсионираните катаджии и триъгълникът да е с валиден стикер, измерен, огледан и премерен с ролетка, еша си няма да имат! Пожарогасителите имат индикатор, какъв стикер лапач го заменя?

    20:21 25.05.2026

  • 3 А МВР и по-специално КАТ

    17 0 Отговор
    Знаят ли, че много от новите коли фабрично нямат резервна гума, а само спрей лепяща пяна и компресорче за помпане.

    Коментиран от #8

    20:21 25.05.2026

  • 4 Въпрос

    14 0 Отговор
    Всичко ми стана ясно, но как ще е изискване за задължителна резервна гума, след като по-новите автомобили нямат такава а един смешен спрей?

    Коментиран от #10

    20:22 25.05.2026

  • 5 Анонимен

    3 0 Отговор
    Чудя се за резервна гума защото аз Равката 4 фабрично нямам.А и се чудя има ли статистика кога последно някой е ползвал пожарогасител

    20:29 25.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    НА милиционерите простотията е безкрайна!
    Хората на пътя се страхуват да не налеят на мутрите под фуражка, не на "джигитите"

    20:30 25.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    До 3 и 4... ама вие предполагате наличие на мозъчна дейност под фуражките ли?

    20:32 25.05.2026

  • 8 Амиииии

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "А МВР и по-специално КАТ":

    Ще си набавят резервни гуми и ще ги заковат на задния капак като някогашните коли или като някои джипки....😂😂😂

    20:32 25.05.2026

  • 9 Сатана Z

    2 0 Отговор
    В Кралството е иначе.
    "Автомобилните пожарогасители не са задължителни по закон за частните автомобили във Великобритания. Въпреки това, те са силно препоръчителни от съображения за безопасност."

    Коментиран от #13

    20:33 25.05.2026

  • 10 Ами купувайте си коли

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въпрос":

    С резервни гуми .....

    20:34 25.05.2026

  • 11 Име

    0 0 Отговор
    Не виждам полза от пожарогасител!

    20:35 25.05.2026

  • 12 резервна гума?

    0 0 Отговор
    В кой съвременен автомобил има резервна гума?

    20:35 25.05.2026

  • 13 А в СССР

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Как е

    Коментиран от #15

    20:36 25.05.2026

  • 14 А кога ще променят закона

    0 0 Отговор
    да не се продават шофьорски книжки от МТ и ДАИ, не пише.

    20:38 25.05.2026

  • 15 ай ай ай

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "А в СССР":

    Ой, не питай!

    20:38 25.05.2026

