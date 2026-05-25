Борисов: ГЕРБ остава предвидим и последователен партньор на САЩ

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов проведе работна среща с представителя на Бюрото за европейски и евразийски въпроси към Държавния департамент на САЩ Артър Милик по време на визита в София.

Основен акцент в срещата бяха двустранните отношения между България и Съединените щати, както и развитието на стратегическото партньорство между двете държави.

Сред обсъжданите теми са били въпроси, свързани с отбраната, енергийната свързаност и реализацията на стратегически инфраструктурни проекти с значение не само за България, но и за устойчивостта и развитието на целия регион на Югоизточна Европа. По време на срещата е бил поставен акцент и върху сигурността в региона на Близкия изток и Югоизточна Европа в контекста на актуалната международна обстановка.

По думите на Борисов ГЕРБ остава предвидим и последователен партньор на Съединените щати по ключови теми, свързани с евроатлантическата ориентация на страната. Председателят на партията е заявил още, че политическата сила ще продължи да подкрепя политики, насочени към гарантиране на дългосрочната сигурност и икономическата стабилност на България, включително чрез работа в българския парламент.