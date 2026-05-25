Борисов: ГЕРБ остава предвидим и последователен партньор на САЩ

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов проведе работна среща с представителя на Бюрото за европейски и евразийски въпроси към Държавния департамент на САЩ Артър Милик по време на визита в София.
Основен акцент в срещата бяха двустранните отношения между България и Съединените щати, както и развитието на стратегическото партньорство между двете държави.
Сред обсъжданите теми са били въпроси, свързани с отбраната, енергийната свързаност и реализацията на стратегически инфраструктурни проекти с значение не само за България, но и за устойчивостта и развитието на целия регион на Югоизточна Европа. По време на срещата е бил поставен акцент и върху сигурността в региона на Близкия изток и Югоизточна Европа в контекста на актуалната международна обстановка.
По думите на Борисов ГЕРБ остава предвидим и последователен партньор на Съединените щати по ключови теми, свързани с евроатлантическата ориентация на страната. Председателят на партията е заявил още, че политическата сила ще продължи да подкрепя политики, насочени към гарантиране на дългосрочната сигурност и икономическата стабилност на България, включително чрез работа в българския парламент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпрос
Коментиран от #16
20:15 25.05.2026
2 Анонимен
Коментиран от #7
20:16 25.05.2026
3 Добавка
20:16 25.05.2026
4 Сретан
20:17 25.05.2026
5 Браво
20:18 25.05.2026
6 Гресирана ватенка
20:19 25.05.2026
7 Симо
До коментар #2 от "Анонимен":Те го уважават за това, че направиха големите вериги в центровете на градовете и убиха родното производство!
Коментиран от #22
20:19 25.05.2026
8 рептил-евреин от сащ
20:19 25.05.2026
9 Барни
20:20 25.05.2026
10 Да знае
20:20 25.05.2026
11 ШЕФА
Коментиран от #29
20:20 25.05.2026
12 Кирил Христов
20:21 25.05.2026
13 Някой
Коментиран от #25
20:22 25.05.2026
14 Сатана Z
...БАЙ ЮУХ
20:23 25.05.2026
15 Нали
20:24 25.05.2026
16 Малеееее
До коментар #1 от "Въпрос":Мислех си че Тиквата Борисов вече е зад решетките, а той пак се плези по медиите.
20:28 25.05.2026
17 Муткурова , Пазарджик
20:29 25.05.2026
18 Тодор Димов Тодоров - Чакъра
Коментиран от #31
20:30 25.05.2026
19 Факт
20:30 25.05.2026
20 Кой те пита тебе бе?
Коментиран от #23
20:31 25.05.2026
21 фен на сидеров
20:31 25.05.2026
22 Анонимен
До коментар #7 от "Симо":Убиха хахахаха изобщо наясно ли си кога веригите са в България Като милееш толкова за родно производство вземи създавай родно производство вместо да лъжеш тук глупости
20:32 25.05.2026
23 Анонимен
До коментар #20 от "Кой те пита тебе бе?":Точно Борисов търсят а не теб Защо пишеш глупости ТЕБ никой не те търси нито онези тук пишещи лъжи срещу държавата си
20:34 25.05.2026
24 Цвете
20:34 25.05.2026
25 Анонимен
До коментар #13 от "Някой":13а ти откъде знаеш тези глупости и защо разпростроняваш лъжи
20:35 25.05.2026
26 Отбелязвам
20:36 25.05.2026
27 Цвете
20:37 25.05.2026
28 Пьотър
20:37 25.05.2026
29 Анонимен
До коментар #11 от "ШЕФА":До 11 а ти като какъв клеветиш БорисовА и 11 Борисов го търсят за разговор а не теб А твоите лъжи си ги задръжки за себе си САЩ уважават Борисов колкото ти и други да пишат тук клевети платени от червените олигарси
20:37 25.05.2026
30 АГАТ а Кристи
Колкото и да се напиняш и да се бършеш, кафявото в което се омаза,
НИКОГА няма да го отмиеш. Ти сам го усещаш и си го изтипосал на физиономията си.
Много хора заблуди и много псу.вни отнасяш.
Арогантността ти е сравнима единствено с тази на петолъчниците.
Признавам, че НЯКОГА съм гласувал за теб, за което дълбоко съжалявам. От тогава просто не гласувам. Всички, АМА ВСИЧКИ сте синове и дъщери на Българската мафиотска комунистическа партия
20:38 25.05.2026
31 Анонимен
До коментар #18 от "Тодор Димов Тодоров - Чакъра":А има и от Карлуково тук редовни са
20:38 25.05.2026
32 Жал ми е за това сбъркан старец
Но ще продължи да прави пакости и да краде! И да твърди, че не познава никого!
Жалка работа!
20:38 25.05.2026