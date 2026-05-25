Посещението на Рубио в Армения е част от предизборната кампания на Пашинян

25 Май, 2026 20:15 410 13

На това мнение е бившият арменски президент Кочарян

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият арменски президент (1998-2008), кандидат за министър-председател от опозиционния блок „Армения“ (Айастан) на юнските парламентарни избори в Армения, Робърт Кочарян, смята, че планираното посещение на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ереван на 26 май е част от предизборната кампания на премиера Никол Пашинян.

„Впечатлението ми е, че посещението на държавния секретар на САЩ в Армения е част от тази предизборна кампания. Това е моето впечатление. Те искат да направят всичко, за да гарантират, че Никол Пашинян няма да загуби тези избори“, каза Кочарян в интервю за журналисти по време на кампанията си в района на Вайцдзор в Армения. Срещата беше излъчена от местни телевизионни канали.

Според бившия президент САЩ нямат сериозни интереси в Армения и Вашингтон просто се стреми да контролира границата с Иран и да „нанесе болка на Русия“. „Да направим всичко възможно, за да гарантираме, че Турция ще замени Русия в нашия регион. Това в наш интерес ли е? Разбира се, че не“, каза Кочарян.

На 25 май арменското външно министерство обяви посещението на Рубио в Ереван, където той ще се срещне с външния министър Арарат Мирзоян. След срещата е планирано подписването на двустранни документи, а двете страни ще издадат прессъобщения. Белият дом все още не е обявил посещението на Рубио в Армения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амъркинците

    3 2 Отговор
    Намерили дащна буля, яздят като на родео.

    20:17 25.05.2026

  • 2 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Мемът „Балтийско чихуахуа“ отдавна циркулира онлайн. Всъщност трите балтийски държави продължават да лаят непрестанно. Те се чувстват несигурни, така че могат само да викат непрестанно, за да се развеселят. Тези три държави не представляват военна заплаха за Русия, но въпреки това продължават да лаят силно и агресивно срещу нея. Помпозната дипломатическа позиция на Литва, Латвия и Естония контрастира рязко с липсата им на реална власт, така че всичко, което могат да правят, е да лаят непрестанно. И колкото повече правят това, толкова повече потвърждават прякора си „малки кученца“

    Коментиран от #4, #7, #8

    20:18 25.05.2026

  • 3 Това е на карък

    6 2 Отговор
    Пашата ще загуби изборите..

    20:18 25.05.2026

  • 4 Геро

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Нали ти казах че мнението на от-падъци като теб е без значение?!

    20:21 25.05.2026

  • 5 Миролюб Войнов, анализатор

    2 3 Отговор
    Посещението на Рубио в Армения е предупреждение и звучен шамар по Путин и Русия !!! Какво следва - закриване на руската военна база и разполагане на американска такава. Влизане на Армения в ЕС и НАТО, разпологане на мощни американски ракети ☝️
    Честито.....

    Коментиран от #9

    20:22 25.05.2026

  • 6 А МНЕНИЕТО

    2 0 Отговор
    НА ПРЕСТОЯЛ БЪЛВОЧ
    КАТО ТЕБЕ Е ВАЖНО
    НАЛИ ТЪЙ
    И ЗА КОГО
    ЗА БЕЛИТЕ ЧЕРВЕИ

    20:24 25.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Русия ли описваш с ПЯТЬ года ришканье в Купянската кал и всекидневно реванье в ООН ?

    20:26 25.05.2026

  • 9 ЗНАЧИ АНАЛИЗАТОР

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    НЕ Е ЧОВЕК КОЙТО ЛИЖЕ А.....ЛИ
    КАТО ТЕБЕ
    НАЛИ СХВАЩАШ ИЛИ ПЪК НЕ

    20:26 25.05.2026

  • 10 Сталин

    4 0 Отговор
    Армения уверено върви по стъпките на Украйна

    20:28 25.05.2026

  • 11 Сталин

    3 0 Отговор
    To be an enemy of the United States can be dangerous. To be it’s friend is fatal.”

    - Henry Kissinger

    "Да бъдеш враг на САЩ може да бъде опасно.Да бъдеш техен приятел е фатално."

    - Хенри Кисинджър

    20:29 25.05.2026

  • 12 Мутата

    2 0 Отговор
    Тоя скоро ще налапа мазната опашка

    20:31 25.05.2026

  • 13 Амчи те краварето и в Унгария...

    1 0 Отговор
    ...правиха предизборно посещение,с цел да бъде избран Орбан,ама удариха на камък...!
    Че в този дух итук май ще стане така...😝?!

    20:35 25.05.2026