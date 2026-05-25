Посещението на Рубио в Армения е част от предизборната кампания на Пашинян

Бившият арменски президент (1998-2008), кандидат за министър-председател от опозиционния блок „Армения“ (Айастан) на юнските парламентарни избори в Армения, Робърт Кочарян, смята, че планираното посещение на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ереван на 26 май е част от предизборната кампания на премиера Никол Пашинян.

„Впечатлението ми е, че посещението на държавния секретар на САЩ в Армения е част от тази предизборна кампания. Това е моето впечатление. Те искат да направят всичко, за да гарантират, че Никол Пашинян няма да загуби тези избори“, каза Кочарян в интервю за журналисти по време на кампанията си в района на Вайцдзор в Армения. Срещата беше излъчена от местни телевизионни канали.

Според бившия президент САЩ нямат сериозни интереси в Армения и Вашингтон просто се стреми да контролира границата с Иран и да „нанесе болка на Русия“. „Да направим всичко възможно, за да гарантираме, че Турция ще замени Русия в нашия регион. Това в наш интерес ли е? Разбира се, че не“, каза Кочарян.

На 25 май арменското външно министерство обяви посещението на Рубио в Ереван, където той ще се срещне с външния министър Арарат Мирзоян. След срещата е планирано подписването на двустранни документи, а двете страни ще издадат прессъобщения. Белият дом все още не е обявил посещението на Рубио в Армения.