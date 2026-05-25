Цветомир Найденов за нов играч в ЦСКА 1948: Секретният Mайстор

25 Май, 2026 18:28 758 3

Футболистът идва при "червените" от Монтана

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов представи нов футболист преди мача с Левски тази вечер (от 20:30 часа в Бистрица). 26-годишното крило Умаро Балде идва от изпадналия във Втора лига Монтана.

Той е родом от Гвинея-Бисау, има и португалски паспорт.

Балде може да играе и по двете крила.

„Секретният Майстор“, по този начин Цветомир Найденов анонсира привличането на Умаро Балде.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    2 1 Отговор
    язе си помислих че футбАлерото иде от Банкя.

    18:30 25.05.2026

  • 2 стадиона е страхотен

    1 0 Отговор
    имат 370 места поздравления за числото

    18:58 25.05.2026

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Следващият сезон ще играят с футболисти от Монтана. Преди това взеха техен защитник. А под наем при тях им е голмайстора Борис Димитров с 9 гола - толкова има май и Сангаре, но не играе с такива. Има нюх към гола и задължително трябва да го наложат. Трябват им българи до 23 години за новото правило. И да продават чужденци, а може и по-възрастни.

    19:03 25.05.2026

