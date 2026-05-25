Цветомир Найденов за нов играч в ЦСКА 1948: Секретният Mайстор

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов представи нов футболист преди мача с Левски тази вечер (от 20:30 часа в Бистрица). 26-годишното крило Умаро Балде идва от изпадналия във Втора лига Монтана.
Той е родом от Гвинея-Бисау, има и португалски паспорт.
Балде може да играе и по двете крила.
„Секретният Майстор“, по този начин Цветомир Найденов анонсира привличането на Умаро Балде.
1 хехе
18:30 25.05.2026
2 стадиона е страхотен
18:58 25.05.2026
3 Някой
19:03 25.05.2026