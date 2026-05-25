Чешката полиция арестува руски митрополит

Той е обвинен в притежание на наркотици

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полицията в Чехия задържа митрополит Иларион, след като получи анонимен сигнал, че той уж превозва наркотици в колата си, според Луция Шмолдасова, прессекретар на Националния център за контрол на наркотиците на Чехия.

По-рано Иларион публикува изявление в своя Telegram канал, в което категорично отрича всякакво участие в незаконното притежание на забранени вещества и смята ареста си за провокация. Според митрополита, той е получил множество анонимни заплахи през последните месеци.

„Мога да потвърдя, че предприехме действия срещу превозно средство в Централнобохемския край въз основа на анонимен сигнал за превоз на упойващи и психотропни вещества“, цитира Шмолдасова новинарският портал Novinky.

„Поради текущото наказателно производство не можем да предоставим допълнителна информация или да идентифицираме пътниците в превозното средство“, каза прессекретарят.

Според новинарския портал полицията е иззела автомобил, заподозрян в съдържание на наркотици, в град Унхощ, разположен на 21 километра западно от центъра на Прага.

Все още не са повдигнати обвинения срещу двамата души в колата, превозваща митрополит Иларион, който беше задържан в Чехия. Това съобщи новинарският портал Novinky, позовавайки се на прокуратурата в Кладно, град в Централнобохемски край.

Прокуратурата в Кладно заяви, че все още не са повдигнати обвинения по този случай, отбелязва порталът. „Двамата задържани се разпитват днес. След това полицията ще вземе [допълнително] решение“, цитира порталът прокурор Петр Длухош.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    Стари номера с подхвърлени наркотици.

    16:35 25.05.2026

  • 2 Любопитен

    Черпака къде е? Той най-добре ги разбира.

    16:36 25.05.2026

  • 3 Тов. Членин

    Аааааа Ета невазможна ..

    16:36 25.05.2026

  • 4 мдаааа

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Зеленски му ги е подхвърлил , нали ?

    16:37 25.05.2026

  • 5 в хаспуха ти ги подхвхвърлиха

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    както на тоа млади негри преди няколко години

  • 6 Вие сами сте го написали

    УЖ превозва наркотици. Скалъпена история
    Ейййй тоз Орешник голямо ехо предизвика сред западналите Истерясаха от
    гръмналия "гараж" Хахаха. Що не е само гараж защо газ пи.ат.

    16:38 25.05.2026

  • 7 Прага е един от

    27 11 Отговор
    Градовете, който според предсказания ще изчезне... Сатанисти са...

    16:38 25.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

    На Попа всичко е разрешено ..може да е ходил да изповядва някой наркоман или блудница и им помогнал да се отърват от наркокартелите на Урсула

    16:40 25.05.2026

  • 13 Иха

    Какво падение за Чехия. Ех, този Орешник...🤭

    16:41 25.05.2026

  • 14 оня с коня

    руският Митрополит в Чехия си въобразява че е недосегаем щото ха го е пипнал някой,ха са довтасали руските танкове като през 1968г .Митрополитска му работа...

    16:41 25.05.2026

  • 16 Робите руснаци

    Болшевишката септична яма русия се разпада,Китай колонизираха Сибир и Урал,Полша и Украйна ще заграбят останалото

    16:42 25.05.2026

  • 18 Голям джумбиш

    17 24 Отговор
    Какво величие, какъв геополитически мащаб! Втората армия на света използва най-новата си, страховита балистична ракета „Орешник“ срещу... гаражна кооперация в Бела Церква. Путин обеща бойни изпитания – е, гаражите на дядо героично спечелиха.
    Използването на ултраскъпа ракета, струваща бюджета на малък руски град, за унищожаване на тухлени сгради, комплект употребявани гуми и кутия антифриз – това е просто брилянтен военен мениджмънт. Руската икономика очевидно е във възторг от толкова ефективни изстрелвания.
    Чакаме руската телевизия да обяви, че гараж № 12 коварно е криел подземен щаб на НАТО и че три батальона „Азов“ и стратегическият запас от кисели краставички на Баба Галя са заровени под развалините. Целият свят потръпна. Вярно, само от смях. Не се ли смеете вече на собствената си „високоточна“ армия?

    16:44 25.05.2026

    Русия се насочва към систематични удари срещу украински военно-промишлени обекти в Киев, заяви външното министерство. Като претекст беше посочено нападението на украинските въоръжени сили срещу общежитие в Старобилск, което „препълни чашата на търпението“.

    Целите ще бъдат съоръжения за проектиране, производство и обучение на безпилотни летателни апарати, както и командни центрове и контролни пунктове. Особено внимание ще бъде обърнато на съоръженията, където работят специалисти на НАТО (снабдяване, разузнаване и насочване).

    На чужденците, включително дипломатите, се препоръчва незабавно да напуснат Киев, а на жителите да стоят далеч от военна и административна инфраструктура.

    Ххххахахахх, руснаците запукват вече укрите, то не останаха много укри за запукване, ама ще има още рев от наркомана, красота е да гледам сополите, кръв и сълзи от укрите хахахаха

    16:44 25.05.2026

  • 22 затова

    До коментар #19 от "Хахахахаха":

    Да толкова ги подпукаха че форумните плъхове ще се пукнете от църкане колко е велика магучая, ама 4г нищо, щото не са започнали още нали, само си играят с украинците като котка с мишка, хахахаха жалка картинка

    16:48 25.05.2026

  • 24 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    В руслямска negepaцийка няма истински митрополити и свещеници !
    Всички до един бяха затрити от чекистите и на тяхно място са инсталирани милиционери, предрешени с черни или цветни рокли , според cekcyалната им наклонност .
    Същото е и у нас при 70% от случаите, като се почне от сатанил и синода.

    16:48 25.05.2026

    Вижда се с този пример, че Русия не респектира никого! Извинявам се, че до преди 3-4 години бях русофил и се подигравах на умни и хуманни личности като Академик Денков и Манол Пейков! Те се оказаха прави! Могучая е пълен провал и падение! А чехите са предали Адмирал Колчак на комисарите...!

    16:48 25.05.2026

    До коментар #18 от "Голям джумбиш":

    Хахаха а какво стана с удара по Рубикон ха, само 18 годишни девойки избиват укрите викаш хахах, жалко подобие е армията на укрите, за това и 5 месеца няма новини за фронта от тяхна страна, избива и малтретирани от руските доброволци хахаха

    16:49 25.05.2026

  • 28 Голям рев на козячета

    До коментар #22 от "затова":

    от Един Орешник. Цял ден мучат

    16:49 25.05.2026

    В половината криминални филми и сериали полицията подхвърля наркотици за да се саморазправи с неудобни лица.Чешката полиция да беше измислила нещо по-оригинолно,на тоя номер ще се хванат само европейските умнокрасавци.А колкото до самите чехи,начело с техния натовски генерал,назначен за президент /всяко съвпадение с друг такъв случай може би не е случайно/,е най-добре да си прочетат историята и да научат как завършва техния поход на Изток.

    16:50 25.05.2026

    АЙДЕ ЧЕХИТЕ ЩЕ ЯДЪТ БАХОРА ЗА ГАВРАТА.

    16:50 25.05.2026

    До коментар #7 от "Прага е един от":

    на пърленш л@йн@

    16:50 25.05.2026

    16 9 Отговор
    запада и католицизма срещу славянството и източното православие - епизод пореден

    16:51 25.05.2026

    Разликата с Русия е че може и да е виновен митрополита,докато в Русия е невинен,но ни трябва за размяна на наша важна персона...

    16:52 25.05.2026

    Чехите да не намекват, че имало чехи в гаражите с орешник.

    16:52 25.05.2026

    До коментар #19 от "Хахахахаха":

    Още от самото начало на войната да направят. И да унищожават всички разузнавания, военни разработващи бура и рроизводствени съоръжения. И най-важното, цялата логистика от запада и натото към укра. Пиле да не прехвръкне от там към укра. А те, си мотаеха, мотаеха... Е, вече няма друг изход. Или Русия пада или ще ги започне истински да ги бие до пълна победа.

    16:53 25.05.2026

    До коментар #28 от "Голям рев на козячета":

    рине за коч

    До коментар #31 от "смардиш":

    Паздерката и свири народно хоро...Ненормалник.

    16:54 25.05.2026

    До коментар #38 от "Ами това трябваше":

    Дааа, много бяха търпелив, ама мисля че вече търпението им се изчерпа, очаквам укрите бързо да клекнат, те са свикнали да си дават задните части бързо, говоря и за украинките в слънчака, доста деца си на родиха откакто са тука, голям разврат има, който е ходил в слънчака знае за какво говоря. Днеска още едно село освободено, кога ще чуем че укрите са освободили нещо

    16:55 25.05.2026

    До коментар #37 от "Без вина виновен":

    ????

    16:56 25.05.2026

    поп !

    16:57 25.05.2026

    при Иванчева
    Подхвърлили са
    Гаднярско

    17:00 25.05.2026

    А наркотици намерили ли са?!

    И какви доказателтва могат да се предоставят, предвид възможността, незаконни субстанции да се подхвърлят в автомобила!?

    За разумните същеста
    ОТРЯД 1

    17:08 25.05.2026

    До коментар #19 от "Хахахахаха":

    Ахаааа, вече започват. Над 4 години им трябваше да започнат блатарите . 🤣🤣🤣
    Значи да очакваме до 2, най много 3 дена парад в Киев. 🤣🤣🤣🤣🤣

    17:09 25.05.2026

    Православната църква е пореден знак за безсилие и омърсеност.

    17:09 25.05.2026

    Такова страхотно съобщение! Украинците са модернизирали значително своя дрон камикадзе FP-2. Светулката вече тежи 200 килограма, а обхвата на действие е до 370 километра. Изявлението направи главният дизайнер и съсобственик на местната фирма "Fire Point" Денис Щилерман. На практика, спрямо версията на системата FP-1, теглото на взривното устройство се е увеличило почти двойно! Мощно влияние за подобряване на този тип безпилотни летателни апарати оказа известният голям герой Робърт Бровди „Мадяр", който се оплака от качеството на сигналните ракети: той трябваше да използва 6 „птици", вместо 2, за да унищожи команден пункт на 58-ма комбинирана гвардия на армията Кремъл от град Кадиевка на Луганска област.

    17:11 25.05.2026

    Тоя гледа като нашия сатана Данаил, с едни добри очи. 🤣🤣🤣
    Достоен наследник на мюсюлманина александър невски, който е иZбил мааалко по малко християни от Путлер, докато е служил на Златната орда.

    17:11 25.05.2026

    Хаха хахаха хахаха

    РПЦ навлезе и във бизнеса
    Със Наркотици.

    ГУНДЯЕВ е гладен и
    Агентите на ФСБ Във
    Църквата
    Трябва да заработват
    Допълнително.

    Иларион Будапещенски
    След ГЕЙ ДВИЖУХИТЕ
    Които правеше ,
    Явно това е бил
    Начинът да се реваншира
    На ГУНДЯЕВ
    който го спаси
    Като го прати в Будапеща.

    ХАХА ХАХАХА

    17:13 25.05.2026

    До коментар #19 от "Хахахахаха":

    Надявай се, Калино! Надежди говежди!

    17:13 25.05.2026

    До коментар #50 от "Посяга ето върху":

    ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

    Си има

    МИТРОПОЛИТ ГЕЙ

    КОЙТО СЕ РАБОТИ

    С МЛАДИ МАДЖАРИ В БУДАПЕЩА .

    РУСКИ ГЕЙО ЦЕННОСТИ.

    Затова не трябва да се ПОСЯГА .

    17:16 25.05.2026

    До коментар #33 от "дядото":

    Отказах се от православието и приех католиццизма.Причината е че почти навсякаде
    православието служи на ДС в страните и предимно в Русия в лицето на уж патриарх
    Гадняев.

    17:16 25.05.2026

    Доста млади Маджари
    Изгори,
    Обаче Орбан
    Си затваряше очите
    И не го изгони от Унгария.

    Да не разсърди Бункерния Пе.ндехо
    И неговия КГБ Другар облечен
    Във Расо.

    17:19 25.05.2026

    До коментар #18 от "Голям джумбиш":

    На фотосе - асьол стахановец! Седмий разряд болшевик!

    17:20 25.05.2026

    🤯Митрополит на Руската православна църква беше задържан в Чехия по подозрение за притежание на наркотици.

    Колата на Иларион беше спряна на магистралата в Карлови Вари. По време на претърсване полицията откри четири контейнера с бял прах в багажника.

    „Полицията веднага отиде до багажника – сякаш знаеше предварително къде да търси“, каза адвокатът.

    Самият Иларион нарече инцидента провокация.

    17:20 25.05.2026

    Беше поканил
    Доказан Педофил ,
    Да му бъде Гост
    На Великден в Църквата .

    РУСКИ ПРАВОСЛАВНИ ЦЕННОСТИ.

    17:22 25.05.2026

    До коментар #18 от "Голям джумбиш":

    Интересно ми ЗАЩО медиите крият вторият Орешник вчера ?
    И ако 3 гаража наричаш завод за дронове...
    Помисли малко - ако тези гаражи бяха ударени от ракета / не от дрон/ дали съседниге им щяха да цяли🤭? Спор нямо ,че има пострадали гаражи ,но не и от ракети камоли от Орешник.
    А, виж некролозите които излязоха в Англия.

    17:24 25.05.2026

    Родните РУСОФИЛКИ

    Колко Пламенно защитават

    РУСКИЯТ МИТРОПОЛИТ ГЕЙТЪР .

    17:27 25.05.2026

    Тоя е невинен само му вижте физиономията
    Това Зеленски му ги е ходхвърлил
    Гундяй нищо не знае още

    17:27 25.05.2026

    На свещеник от сериозна държава не биха посмели да подхвърлят упойващи субстанции! Русия вече е предмет на унижение и подигравки! Къде бе парада на 9 май - в историята! Путь - капуть!

    17:27 25.05.2026

    До коментар #26 от "Руснаци":

    Какво правят руските убийци-терористи в Украйна?Това което правеха в Катин избивайки
    19000 полски елит,правеха Прага (Чешка пролет),Унгария 1956г.Русия спечели омраза
    за винаги посвета.

    17:29 25.05.2026

    До коментар #61 от "Да И Путин":

    Подобните (Путин) контактуват с подобни.

    17:33 25.05.2026

    Нашия император е педофил на нокчета
    Ще превозваме каквото си искаме

    Правителствен самолет на външно го хванаха с 400 кг кока в Аржентина. Ама Лавров и Захароване не са наркомани Зеленски е наркоман

    17:33 25.05.2026

    По душевна мръсотия се конкурират с поляците , не се учудвам на измисления арест , а дилърчета спокойно пият кафенце .

    17:35 25.05.2026

    Вижте това: >> Вечер, посветена на 100-годишнина от Октомврийската революция в Русия >> сайт руско подворие в София

    >> През 2018 г. митрополит Иларион предизвиква полемика у нас, обвинявайки български политици в опит да пренапишат историята относно участието на руските войски в Освободителната война.

    >> През лятото на 2024 г. Руската православна църква освобождава Алфеев от всичките му длъжности (включително като Волоколамски митрополит) и го праща на покой в Унгария. Това решение е продиктувано от вътрешно разследване за сексуален тормоз и финансови злоупотреби, повдигнати от негов бивш сътрудник

    17:36 25.05.2026

    Красимира Бойковска сигурно вее и прави вятър с устата си на такива руски свещеници и митрополити. Аман от византийско-руско православие.

    17:39 25.05.2026

    Сменили са си вярата срещу пари и привилегии и са станали католици.
    Преследват православните винаги

    17:41 25.05.2026

    цалуват жезльа на саламон!

    17:42 25.05.2026

    До коментар #73 от "Чехи ,хървати и поляци са помаци":

    а ти за смучкаш реzaно кибапчи

    17:43 25.05.2026

    До коментар #55 от "Да РУСКАТА":

    читатели са много вътре в тия интимност.

    17:44 25.05.2026

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Жалък си вече.

    17:46 25.05.2026

    Да му оскубят брадата и да му наврат наркотиците там, където слънцето не го огрява. А колко ли подобни нищожества се подвизават в българската църква превзета от КГБ, с назначен главен дилър и сутеньор, руският доносник Сатанаил?

    17:46 25.05.2026

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Чехите изгониха и братята Кирил и Методи.

    17:46 25.05.2026

    До коментар #79 от "Патриарх Сатанаил български":

    Гьотверен, ежедневно ти обръщат хастара на околовръстното

    17:47 25.05.2026

    >> Февруари 2016 г. – Канонизацията на Св. Серафим СофийскиТова е едно от най-значимите събития за Руското подворие. Митрополит Иларион пристига в София за официалното прославяне на архиепископ Серафим Соболев, чийто гроб е в криптата на Руската църква и е място за поклонение на хиляди софиянци. В Руската църква Алфеев чете официалния акт на Московския синод за канонизацията, а по-късно в „Московския дом“ в София представя книга за новия "светец"

    >> Декември 2022 г. – Протести и викове „Убийци“ пред храмаПоследното му голямо и най-скандално посещение е на 6 декември 2022 г. – броени месеци след началото на войната в Украйна. Въпреки че по това време вече е официално отстранен от поста външен министър и пратен в Унгария, той пристига в София за празника на Руската църква

    17:48 25.05.2026

    >> През есента на 2023 г. (преди окончателното му отстраняване от РПЦ в края на 2024 г.), Руската църква в София се оказа в центъра на нов скандал, когато българските власти експулсираха нейния предстоятел архимандрит Васиан по обвинения в шпионаж. Храмът остана заключен за няколко седмици, което прекъсна преките дипломатически мисии на високопоставени руски духовници като Иларион у нас.

    17:49 25.05.2026

    До коментар #3 от "Тов. Членин":

    Ле Марвин? Обичам те.

    17:53 25.05.2026

    на туй му викат нафора.

    17:55 25.05.2026

    >> Руски политици и духовници (Ядрото на мисията)Като ръководител на външната дипломация на Москва, Иларион действаше в абсолютен синхрон с официалните представители на Кремъл:

    Елеонора Митрофанова (посланик на Русия): Основна политическа фигура, която координираше и присъстваше на всички официални литургии в Руската църква заедно с високопоставените московски духовници.

    Архимандрит Филип (Василцев) и Архимандрит Васиан (Змеев): Това са двамата последователни предстоятели на Руското подворие в София. Иларион лично защитаваше архимандрит Филип при скандалите с енориашите и издейства за него български църковен орден през 2014 г.. Васиан Змеев (по-късно експулсиран за шпионаж) беше директен изпълнител на политиката на Алфеев за изолиране на неудобните българи от храма.

    >> Български духовници (Приятели в Синода)В Българската православна църква Иларион поддържаше контакти главно с крилото, което се противопоставяше на откъсването на Украинската църква от Москва:

    Ловчански митрополит Гавриил: Най-яростният защитник на позициите на Руската църква у нас. Той редовно съслужеше с руските пратеници и открито подкрепяше техните тези в Светия синод на БПЦ.

    Варненски митрополит Йоан и Видински митрополит Даниил: Част от архиереите, които традиционно поддържаха топли връзки с Московската патриаршия и придружаваха Иларион при неговите протоколни визити в София.

    Епископ Герасим (Главен секретар на Св. Синод): Човекът, който официално посрещаше Иларион н

    17:58 25.05.2026

    До коментар #81 от "Спокойно":

    пак в джама си гльодала отражението си

    17:58 25.05.2026

    Откакто премиерът Радев отказа да се подпише за арестуването на Путин от "наказателния съд" на Урсула, като че ли има команда до сороските непеота и платените бг медии да се засили антируската пропаганда. Преди малко попаднах на предаване на Чая по БНТ 2, в което той направо откачи на тема "Бригадирското движение при комунизма". Такова плюене, такива нелепици за тези млади хора и тяхното свещено, бих казал, за Отечеството дело, не знам как може да се съчинят. Преди това руснаците стрелят с Орешник по гараж, а укрите "сринаха" нацяло Русия. После този агент Илиян Василев. Сега този руски поп-наркоман и наркопласьор. Аз не видях да са намерили някакви уличаващи доказателства чешките полицаи, като са го арестували, но било имало сигнал...

    18:02 25.05.2026

