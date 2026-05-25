Чешката полиция арестува руски митрополит

Полицията в Чехия задържа митрополит Иларион, след като получи анонимен сигнал, че той уж превозва наркотици в колата си, според Луция Шмолдасова, прессекретар на Националния център за контрол на наркотиците на Чехия.
По-рано Иларион публикува изявление в своя Telegram канал, в което категорично отрича всякакво участие в незаконното притежание на забранени вещества и смята ареста си за провокация. Според митрополита, той е получил множество анонимни заплахи през последните месеци.
„Мога да потвърдя, че предприехме действия срещу превозно средство в Централнобохемския край въз основа на анонимен сигнал за превоз на упойващи и психотропни вещества“, цитира Шмолдасова новинарският портал Novinky.
„Поради текущото наказателно производство не можем да предоставим допълнителна информация или да идентифицираме пътниците в превозното средство“, каза прессекретарят.
Според новинарския портал полицията е иззела автомобил, заподозрян в съдържание на наркотици, в град Унхощ, разположен на 21 километра западно от центъра на Прага.
Все още не са повдигнати обвинения срещу двамата души в колата, превозваща митрополит Иларион, който беше задържан в Чехия. Това съобщи новинарският портал Novinky, позовавайки се на прокуратурата в Кладно, град в Централнобохемски край.
Прокуратурата в Кладно заяви, че все още не са повдигнати обвинения по този случай, отбелязва порталът. „Двамата задържани се разпитват днес. След това полицията ще вземе [допълнително] решение“, цитира порталът прокурор Петр Длухош.
4 мдаааа
До коментар #1 от "Сатана Z":Зеленски му ги е подхвърлил , нали ?
Използването на ултраскъпа ракета, струваща бюджета на малък руски град, за унищожаване на тухлени сгради, комплект употребявани гуми и кутия антифриз – това е просто брилянтен военен мениджмънт. Руската икономика очевидно е във възторг от толкова ефективни изстрелвания.
Чакаме руската телевизия да обяви, че гараж № 12 коварно е криел подземен щаб на НАТО и че три батальона „Азов“ и стратегическият запас от кисели краставички на Баба Галя са заровени под развалините. Целият свят потръпна. Вярно, само от смях. Не се ли смеете вече на собствената си „високоточна“ армия?
71 Защо триете?
>> През 2018 г. митрополит Иларион предизвиква полемика у нас, обвинявайки български политици в опит да пренапишат историята относно участието на руските войски в Освободителната война.
>> През лятото на 2024 г. Руската православна църква освобождава Алфеев от всичките му длъжности (включително като Волоколамски митрополит) и го праща на покой в Унгария. Това решение е продиктувано от вътрешно разследване за сексуален тормоз и финансови злоупотреби, повдигнати от негов бивш сътрудник
17:36 25.05.2026
82 Анонимен
>> Декември 2022 г. – Протести и викове „Убийци“ пред храмаПоследното му голямо и най-скандално посещение е на 6 декември 2022 г. – броени месеци след началото на войната в Украйна. Въпреки че по това време вече е официално отстранен от поста външен министър и пратен в Унгария, той пристига в София за празника на Руската църква
17:48 25.05.2026
87 Анонимен
Елеонора Митрофанова (посланик на Русия): Основна политическа фигура, която координираше и присъстваше на всички официални литургии в Руската църква заедно с високопоставените московски духовници.
Архимандрит Филип (Василцев) и Архимандрит Васиан (Змеев): Това са двамата последователни предстоятели на Руското подворие в София. Иларион лично защитаваше архимандрит Филип при скандалите с енориашите и издейства за него български църковен орден през 2014 г.. Васиан Змеев (по-късно експулсиран за шпионаж) беше директен изпълнител на политиката на Алфеев за изолиране на неудобните българи от храма.
>> Български духовници (Приятели в Синода)В Българската православна църква Иларион поддържаше контакти главно с крилото, което се противопоставяше на откъсването на Украинската църква от Москва:
Ловчански митрополит Гавриил: Най-яростният защитник на позициите на Руската църква у нас. Той редовно съслужеше с руските пратеници и открито подкрепяше техните тези в Светия синод на БПЦ.
Варненски митрополит Йоан и Видински митрополит Даниил: Част от архиереите, които традиционно поддържаха топли връзки с Московската патриаршия и придружаваха Иларион при неговите протоколни визити в София.
Епископ Герасим (Главен секретар на Св. Синод): Човекът, който официално посрещаше Иларион н
