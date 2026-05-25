Чешката полиция арестува руски митрополит

Полицията в Чехия задържа митрополит Иларион, след като получи анонимен сигнал, че той уж превозва наркотици в колата си, според Луция Шмолдасова, прессекретар на Националния център за контрол на наркотиците на Чехия.

По-рано Иларион публикува изявление в своя Telegram канал, в което категорично отрича всякакво участие в незаконното притежание на забранени вещества и смята ареста си за провокация. Според митрополита, той е получил множество анонимни заплахи през последните месеци.

„Мога да потвърдя, че предприехме действия срещу превозно средство в Централнобохемския край въз основа на анонимен сигнал за превоз на упойващи и психотропни вещества“, цитира Шмолдасова новинарският портал Novinky.

„Поради текущото наказателно производство не можем да предоставим допълнителна информация или да идентифицираме пътниците в превозното средство“, каза прессекретарят.

Според новинарския портал полицията е иззела автомобил, заподозрян в съдържание на наркотици, в град Унхощ, разположен на 21 километра западно от центъра на Прага.

Все още не са повдигнати обвинения срещу двамата души в колата, превозваща митрополит Иларион, който беше задържан в Чехия. Това съобщи новинарският портал Novinky, позовавайки се на прокуратурата в Кладно, град в Централнобохемски край.

Прокуратурата в Кладно заяви, че все още не са повдигнати обвинения по този случай, отбелязва порталът. „Двамата задържани се разпитват днес. След това полицията ще вземе [допълнително] решение“, цитира порталът прокурор Петр Длухош.